En Río Negro, preparan equipamiento ante posibles incendios forestales y esperan sumar más recursos

El Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) se prepara ante la posibilidad de incendios en esta temporada de verano en la que se prevén temperaturas máximas de 35 grados en la zona andina de Rio Negro para el mes de enero, según informaron a Télam fuentes oficiales, y agregaron que están a la espera de una serie de recursos necesarios para el desarrollo de sus tareas.

Ante la llegada inminente de la temporada veraniega, una estación para disfrutar las numerosas propuestas al aire libre de la zona andina tanto pobladores como para visitantes, el SPLIF se prepara ante al riesgo latente de incendios forestales.

Actualmente la organización se mantiene expectante con respecto a contar con todos los recursos para el correcto desarrollo de sus tareas.

"Contamos con elementos de combate", sostuvo en dialogo con la agencia Télam, el jefe del SPLIF de la Zona Andina, Orlando Báez, con respecto al equipamiento para la lucha contra posibles siniestros.

En cuanto a movilidad, el jefe del Servicio señaló: "Estamos a la espera de repuestos para poner en óptimas condiciones dos unidades más".

Además, Báez se expresó sobre la preocupación de no saber si contaran o no con los medios aéreos y en este sentido subrayó: "Hasta el momento no tenemos información oficial".

"Sigo esperando el ingreso de personal, aún faltan dos más de una primera tanda de seis", detalló y agregó que a ello le suman un pedido de diez brigadistas más, un "pedido que al momento no hemos tenido respuesta", detalló el jefe del Servicio.

En cuento a la información respecto a las condiciones climáticas, Báez señalo que para el mes de enero "se espera temperatura que tendrían como máxima 35 grados".

Cabe señalar que el Servicio está a la espera de que les informen sobre las nuevas autoridades. (Télam)