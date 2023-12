Encefalitis equina: el caso confirmado en Santa Fe es el primero en 27 años en el país

Un hombre residente en la ciudad santafesina de Reconquista está internado en un hospital local tras confirmarse que es el primer caso humano de Encefalitis Equina del Oeste (EEO) detectado en el país en 27 años, informaron hoy los ministerios de Salud de la Nación y la provincia de Santa Fe.

Según precisó el Ministerio de Salud de la Nación, este es el primer caso en humanos, ya que las últimas detecciones fueron en 1983 y 1996.

La cartera sanitaria nacional confirmó que se "obtuvieron resultados positivos" para EEO en muestras provenientes de un paciente que reside en el departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe, donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) registró previamente casos de la enfermedad en equinos lo que activó la "Alerta Epidemiológica" y su consecuente vigilancia epidemiológica en humanos.

El diagnóstico se obtuvo a partir de muestras que remitió el Hospital Público "Olga Stucky de Rizzi", de Reconquista, cabecera del departamento donde reside el paciente que se encuentra internado y evoluciona favorablemente.

Dado la alerta emitida, el caso "se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos" y sus muestras fueron derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" de la ANLIS Malbrán, en Pergamino.

La EEO es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales, detalló la cartera sanitaria nacional.

En humanos, la enfermedad tiene un período de incubación de dos a diez días, la mayoría de los casos son asintomáticos o se presentan como cuadros leves con fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general que se resuelven espontáneamente en siete a diez días.

Mario Iturria, Jefe de Programa de Equinos de Senasa, explicó en diálogo con Télam que se trata de una enfermedad producida por los ´alfavirus´ que tienen "su ciclo en las aves y se transmite de un ave a la otra a través de la picadura del mosquito, eventualmente también puede pasar a los roedores o lagomorfos y mantenerse en ese ciclo, pero, a veces, sale de ese ciclo natural y los mosquitos pueden picar tanto al caballo como al hombre".

En los caballos, el período de incubación es de entre 5 y 14 días y "generalmente desencadenan un cuadro neurológico con distintas presentaciones, desde la apatía o la depresión, por eso también se llama la enfermedad del sueño, hasta la hiperexcitabilidad con temblores musculares, trastornos en el andar, caminan hacia un costado o hacen saltos de distinta distancia".

Según detalló el especialista, estos síntomas también "en general" van acompañados de un "aumento de la temperatura corporal" y que "en algunos casos responden al tratamiento sintomático y otros cursan cuadros agudos y mueren".

Iturria remarcó que desde el momento en que se activó la alerta epidemiológica se "diagnosticaron casos en equinos de campo, animales de trabajo" y que la mayoría de ellos eran ejemplares "que nunca han recibido vacunas y categorías menores es decir desde recién nacidos hasta las categorías en las cuales todavía no tienen un plan de vacunación".

Asimismo, precisó que la EEO únicamente se trasmite a través de la picadura del mosquito y que este "es el vector no se transmite entre los propios animales, ni de roedor a roedor, no de equino a hombre, ni tampoco de hombre a hombre".

Por último, el especialista aseguró que es "muy importante" la prevención que consiste en evitar lugares donde puedan criarse mosquitos, usar repelentes tanto para humanos como para animales, los cuales se encuentran notificados en la web del Senasa, así como también la vacunación para equinos.

En humanos, la Encefalitis Equina del Oeste tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días.

La mayoría de los casos son asintomáticos o se presentan como cuadros leves con fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general que se resuelven espontáneamente en 7 a 10 días, explicó el Ministerio de Salud.

El 30 de noviembre pasado, luego de que el Senasa declarara el estado de emergencia sanitaria, el profesor titular de la Cátedra de Salud y Producción Equina de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto García Liñeiro, había señalado a Télam que "no se trata de una afección grave para la salud de seres humanos"

El Senasa notificó 920 brotes de la enfermedad EEO en equinos en 15 provincias del país: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, Río Negro, San Luis, Jujuy, Misiones, Mendoza y Neuquén.

También desde el organismo sanitario se registró un caso en ovinos.

Para más información de la evolución de la enfermedad en equinos y recomendaciones de sanidad animal, se sugiere consultar la web del organismo nacional: https://www.argentina.gob.ar/senasa. (Télam)