Encontraron los restos de un hombre desaparecido en Viedma desde junio pasado

El Ministerio Publico Fiscal (MPF) de Río Negro confirmó hoy que los restos encontrados en inmediaciones del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi), de Viedma, pertenecen a Alberto Hollman, de 59 años, quien era buscado desde el 2 de junio del año pasado, en la capital provincial.

El hombre padecía Alzheimer y se había perdido al salir de la casa de un hijo en el barrio Esperanza.

El informe de la directora del Laboratorio Regional de Genética Forense, Silvia Vanelli Rey, se efectuó luego del análisis de muestras de sangre y ADN extraído de los restos óseos y de las piezas dentales encontradas.

Según los cotejos realizados pudo determinarse que "la probabilidad de vínculo biológico de paternidad de los restos cadavéricos hallados" es superior al 99,9% en relación a las muestras extraídas a los dos hijos de Hollman.

La pericia se reforzó con un análisis del cráneo hallado con la mandíbula y algunas de las piezas dentales, efectuado por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense que da cuenta que ello "pertenece a una persona adulta de sexo masculino de entre 55 y 65 años".

En ese marco se destacó que, al no existir historia clínica con la ficha dental del hombre, "no se puede realizar la identidad a través de Odontología".

Finalmente, la autopsia suscripta por la médica forense de este mismo organismo judicial, da cuenta que "el cadáver presenta ropas similares a las denunciadas por familiares del hombre" y en cuanto a las causas de la muerte enfatizaron que "no se evidenciaron lesiones traumáticas que pudieran inferir una situación de lucha o defensa previa a su muerte".

La desaparición Hollman conmocionó a la ciudad de Viedma, donde era un vecino querido del barrio Lavalle.

El hombre se había ausentado de la vivienda de su hijo el viernes 2 alrededor de las 23, y desde entonces no se supo más nada de él.

La familia y los amigos de Hollman iniciaron una intensa búsqueda, que contó con la colaboración de la Policía de Río Negro, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y vecinos solidarios.

Se realizaron rastrillajes por diversas zonas de la ciudad y sus alrededores, con la ayuda de perros, drones y cámaras térmicas, pero sin resultados positivos.

La única pista que se tenía era una llamada telefónica que Hollman había hecho a su hijo poco después de salir de su casa, pero que no fue precisa y luego el teléfono se apagó.

El hecho de que el aparato fuera analógico dificultó su localización.

Además, la enfermedad mental que padecía el hombre le impedía orientarse y recordar su dirección.

La búsqueda se extendió durante meses, sin perder la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, el 19 de enero pasado, unos trabajadores rurales encontraron restos humanos en un campo del Idevi, a unos 20 kilómetros de Viedma.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no se podía identificar a simple vista.

Posteriormente se le practicó una autopsia y se le extrajo una muestra de ADN para cotejarla con la de los familiares de Hollman.

El proceso demoró más de un mes, hasta que finalmente se confirmó que los restos pertenecían a "Tito" Hollman.

La familia recibió hoy la notificación de la Justicia, expresó su dolor por el desenlace fatal y agradeció a toda la comunidad ya las autoridades que se movilizaron para contribuir en la búsqueda de Hollman. (Télam)