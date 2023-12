Encuentran muerta a una mujer en una cancha de fútbol en la localidad jujeña de La Mendieta

El cadáver de una mujer de 26 años fue encontrado en una cancha de fútbol del barrio San Martín en la localidad jujeña de La Mendieta, y la policía investiga las circunstancias del hecho, informaron hoy fuentes de la fuerza.

El hallazgo del cuerpo de la joven, Melina Agustina González, se produjo poco después de las 21 de anoche en el pueblo de La Mendieta, distante a 56 kilómetros de la capital jujeña.

Las fuentes indicaron que la mujer fue revisada por personal médico del Same, pero ya se encontraba sin signos vitales, aunque a pesar de ello fue trasladada al hospital local, donde se le realizaron tareas de reanimación sin resultados positivos.

Los efectivos policiales también precisaron que en el lugar del hecho se encontró, al costado de un árbol, una banca de madera y una sábana por lo que indicaron que la joven se habría suicidado.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de San Pedro, por lo que los familiares de la joven aguardaban información sobre los resultados de la autopsia correspondiente.

Sobre las causales del presunto suicidio y tras la recolección de testimonios, los voceros señalaron que la joven "habría tomado la decisión luego de haber sufrido un escrache en la red social Facebook".

La fiscalía a cargo de la investigación dispuso se realicen pericias fotográficas y otras pertinentes en el domicilio donde residía la joven junto a su pareja en la localidad de La Mendieta, "a los fines de determinar si hay indicios de violencia en el lugar", y se ordenó la contención psicológica para los familiares de la víctima.

En el lugar del hallazgo del cuerpo trabajaron efectivos de la Comisaría Policial 27, personal de Criminalística, el Same y funcionarios judiciales del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

El tío de Melina, René González, expresó su dolor a través de su red social Facebook: "Ni te imaginás el dolor que nos dejás con tu decisión. Tuviste tus errores, quién no los tiene?, pero un corazón grande como una casa".

"Descansá en paz, bombón de chocolate, como solía decirte tu abuela", explicó su tío.

Luego de los trámites policiales de rigor, sus restos serán velados en la sala velatoria de La Mendieta, concluyó el pariente. (Télam)