Entregan diplomas de soldadoras a mujeres y LGBTI+ en el Astillero Río Santiago

Un total de 21 mujeres mujeres y LGBTI+ recibieron hoy su certificado como soldadoras a través del programa "Formar para Trabajar" impulsado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en un oficio tradicionalmente masculinizado.

La actividad se realizó en el Astillero Río Santiago con la presencia de la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien destacó que "la igualdad de oportunidades se logra con un Estado presente".

"Esta iniciativa que se forjó con el objetivo de potenciar el trabajo conjunto entre Estado, empresas y la comunidad, busca generar mano de obra calificada, impulsar la incorporación de más mujeres y LGBTI+ en las industrias vinculadas con el puerto y la construcción naval y reducir la desigualdad en el mundo laboral por cuestiones de género", se detalló.

En esta oportunidad, en su segunda edición, se incrementó a veintiún personas la cantidad de beneficiarias, las cuales en el 2022 llegaron a ocho profesionales.

"El Gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue con la absoluta convicción de que el camino es el trabajo, la producción y el Estado presente como un motor del desarrollo con inclusión, y un reconocimiento de base. Porque no es cierto que hay libertad cuando hay desigualdad", dijo Díaz.

Por su parte, el presidente del Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko, consideró que "si queremos resolver los problemas macroeconómicos, uno de los aspectos a considerar, y que es absolutamente necesario, es la inclusión de la mujeres y diversidades en los sectores donde hay posibilidades de empleo con niveles salariales grandes. Con Estela Díaz lo hemos trabajado muchas veces en el sector de la industria, que fundamentalmente está masculinizado. Si en ese ámbito no se incorporan las mujeres, por más decretos y leyes que existan, es muy difícil que logremos la inclusión real".

"Están los formalismos, que son sumamente importantes para incentivar y motivar esa formación y ese cambio, pero también tiene que estar el trabajo real, la implementación de políticas concretas como esta que impulsamos para que en los lugares de trabajo donde pagan los mejores salarios también esté representada la sociedad en su conjunto", añadió.

Una de las egresadas del curso, Malena Derkos, de 18 años valoró que "se trató de una experiencia increíble. Lo que significa para la mujer volver a ocupar espacios que se nos han negado gracias al Astillero y a quienes participaron de esta iniciativa que nos ha dado la posibilidad con esta política de Estado para que esto sea posible, es muy importante".

Para Maite Gutiérrez, otra de las beneficiarias del programa, "este curso es una gran herramienta para mí. Me llenó de muchos conocimientos. Cuando entre acá no sabía nada de soldadura".

Esta iniciativa es promovida de manera conjunta por el Puerto de Dock Sud y el municipio de Avellaneda y al que este año se sumaron el Puerto La Plata y los municipios de Ensenada, Berisso y la Dirección General de Educación y Cultura, entre otras instituciones. (Télam)