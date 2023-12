"Escuché gritos, como un ruido a rayo y era el paredón", dijo patinadora

Una joven de 18 años integrante de patín del Club Bahiense del Norte, donde murieron 13 personas tras un derrumbe durante el temporal del último sábado, expresó hoy que escuchó "gritos, como un ruido, como si hubiera sido un rayo y resulta que era el paredón y no el techo".

Se trata de Pilar Noriega, quien el sábado -junto a sus compañeras- se aprestaba a participar del show de patín de fin de año que se iba a llevar a cabo a partir de las 20.30 en el club ubicado en Salta 28, a pocas cuadras del microcentro de dicha ciudad del sur bonaerense.

"A principio pensamos que era el techo, pero era el paredón", comentó la joven al indicar que se hallaba en un baño próximo a la pista de patín en la que había un telón.

Noriega dijo que había "mucho polvo, gente tirada, a los gritos, las nenas que estaban en la pista salieron por suerte rápido".

"Después de ahí nos evacuaron a un cuarto de karate, estuvimos bastante tiempo, fue eterno para nosotros, por suerte no nos pasó nada pero lamentablemente hubo 13 fallecidos", agregó durante un contacto con la prensa.

La joven indicó, también, que "nunca nos hubiéramos imaginado que pasaría eso, estamos acostumbrados a escuchar viento, pero no te das cuenta en el momento".

Sobre el derrumbe, explicó que se enteró "al momento", y agregó que "había gente en la tribuna y el paredón se cayó en la parte de arriba".

"Por suerte no fue en el horario del show porque hubiera sido mucho peor", agregó al señalar que fue a las 19:24 del pasado sábado.

La patinadora comentó que había concurrido sola al club y que tras el hecho estaba preocupada por su papá que "estaba en la calle y mi mamá en un cumpleaños con otros de mis dos hermanos", concluyó. (Télam)