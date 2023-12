Escuela y dependencias de la Universidad del Sur quedaron destrozadas por el temporal

Una escuela dependiente de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca sufrió la voladura del techo al igual que otras dependencias tras el temporal que se registró el sábado último.

Además del edificio de dos pisos donde se encuentran las Escuelas Medias de la UNS también fueron afectadas la sala de lectura Islas Malvinas, del campus en el barrio Palihue, inaugurada en el 2021 y una de las viviendas estudiantiles del barrio Universitario.

El más castigado producto del fuerte temporal de viento y lluvia fue el edificio de las Escuelas Medias, ubicado en la calle 11 de Abril 450, a pocas cuadras del centro de la ciudad.

"La escuela sufrió daños en el techo, se voló parte de las chapas del edificio de la calle 11 de Abril, y con la lluvia entró agua en el segundo piso", señaló hoy a Télam el secretario de Infraestructura y Servicios de la UNS, Walter Cravero.

Cravero dijo que debido a ello "ese sector fue deshabilitado en el segundo, donde en algunos baños se volaron los cielorrasos".

"También, en la vereda, el viento tiró todos los árboles", comentó y agregó que "el resto de los techos están esparcidos en los patios internos de la escuela".

"El techo debe tener unos 1.500 metros cuadrados y lo que voló estimamos que fueron unos 600 metros cuadrados, por lo que fue elocuente", agregó.

"No se voló el entablonado que tiene el techo ni parte de la estructura que fue revisada", agregó al indicar que sólo se llevan a cabo las actividades del personal del establecimiento pero no las de los estudiantes.

Cravero comentó que se llevó a cabo el relevamiento con una empresa para poder iniciar las tareas de reparación del techo, que en el "2011 cambiaron las tejas por la chapa" actual.

También y en cuanto a los daños sufridos en dependencias de la UNS, indicó que "en una casa para estudiantes en el barrio Universitario se cayó un árbol encima", por suerte estaba desocupada.

"También hubo daños menores en superficies en el complejo de la avenida Alem donde hubo chapas arrancadas del techo como también en el Campus Palihue, donde hubo daños en la sala de lectura Islas Malvinas donde se voló parte del cielorraso, una claraboya y se rompieron los ventanales", detalló.

Se trata de una sala que fue inaugurada en el año 2021, ubicada junto a un complejo de aulas, tiene una superficie de 660 metros cuadrados, con una capacidad estimada para 180 personas.

En dicho Campus, además, funciona Agricultura, Derecho, Economía y Ciencias de la Computación, entre otros departamentos académicos.

El funcionario comentó que el sector está sin luz porque "se rompió la línea de alta tensión. No va a ver en aulas y en Agronomía hasta que podamos hacer la obra que alimenta a la subestación nuestra".

Por último dijo que "como toda la ciudad sufrió inconvenientes no será fácil encarar las reparaciones porque todos los están haciendo" en referencia a contratistas y materiales. (Télam)