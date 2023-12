Especialistas bioquímicos alertan sobre "una situación insostenible" para los laboratorios

La Confederación Unificada de Bioquímica de la República Argentina (Cubra) alertó esta mañana sobre "una situación insostenible" para los laboratorios ante la falta de insumos, valores exorbitantes o sin precio y, pese a cobrar un copago a afiliados de prepagas, señalaron que su trabajo "será inviable" por el incremento de precios y servicios.

"Las últimas medidas económicas son devastadoras, hacen que todos los insumos y reactivos requeridos para poder realizar nuestro trabajo dupliquen o tripliquen, en algunos casos, sus costos", aseguró hoy en un comunicado oficial el titular de Cubra, Luis García.

Al evaluar la situación económica actual y el aumento del dólar, aseguró que "no hay insumos o no quieren entregarlos y si los venden, lo hacen a un valor exorbitante o sin poner un precio cierto, sin cotización. La situación es insostenible", sostuvo el directivo.

Y aclaró que el incremento de los precios no recaerá solo en los insumos importados, "que representan el 80% de nuestro gasto laboral, sino también en los aumentos de tarifas, salarios, servicios, lo que harán que nuestro trabajo sea inviable, en la situación actual de atraso de los pagos que realizan las obras sociales y prepagas", agregó.

Los especialistas bioquímicos y bioquímicas comenzaron a cobrar un "copago" o "bono" a los afiliados a las prepagas en algunas provincias para poder afrontar los gastos de las prestaciones debido a que "las empresas no reconocen como debieran y estas medidas oficiales empeoran el cuadro".

García aseguró que ante este contexto "extremo y dificultoso y ante la indiferencia de quienes tienen a cargo el financiamiento de la salud, los bioquímicos estamos a un paso de no lograr mantener el normal funcionamiento de nuestros servicios e incluso llegar a cerrar nuestros laboratorios".

A su vez, el titular de Cubra consideró que "es indispensable una atención especial a un sector de la salud que atiende a un 70 por ciento de la población, a través de la red privada de laboratorios clínicos." (Télam)