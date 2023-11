Especialistas de la salud disertaron sobre el nuevo escenario para enfrentar al dengue

Especialistas de la salud de Colombia y Argentina disertaron en el XXI Simposio Internacional Mundo Sano que se realiza entre hoy y mañana en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), sobre una investigación exitosa de control del vector del dengue con una bacteria proveniente de otros insectos realizada en el país caribeño y las dos vacunas aprobadas para combatirlo en la actualidad.

El dengue es la primera enfermedad trasmitida por vectores que afecta a más de la mitad de la población del planeta, "estamos hablando de cuatro mil millones de personas, lo que configura un problema realmente grave, y de mayor tenor en el sudeste asiático y en América Latina principalmente", subrayó el médico especialista de enfermedades infecciosas, Iván Darío Vélez, quien es director del World Mosquito Program en Colombia.

La disertación a cargo de Vélez denominada "Impacto del control biológico de Aedes aegypti con Wolbachia", se realizó en el marco de charlas para informar sobre nuevos escenarios para enfrentar los brotes del dengue, en el C3, ubicado en Godoy Cruz 2270, en el barrio porteño de Palermo.

Vélez contó sobre la experiencia de una investigación que está próxima a ser publicada en revistas científicas a modo de ejemplificar y demostrar "la eficacia del control biológico por medio de la liberación de mosquitos, afectados por la bacteria Wolbachia, que se encuentra en varios insectos y le impide a los virus replicarse en el interior del mosquito y solamente infecta células de insectos y a los huevos, no vive fuera de las células ni infecta mamíferos".

Según el especialista, el 60 % de los insectos tienen Wolbachia a excepción de algunos, como el Aedes Aegypti.

Por tanto, luego de realizar una prueba piloto en la ciudad de Bello, cercana a la ciudad de Medellín, donde liberaron cerca de 130 mosquitos con Wolbachia, una vez por semana, comprobaron que la mayoría de los insectos tenían la bacteria tras aparearse.

Luego, replicaron la investigación en tres ciudades colombianas, con más de tres millones de personas, donde la última liberación de mosquitos fue en el año 2020 y tras caer los casos de dengue, confirmó que ya llevan "siete años sin brotes y con el menor número de casos históricos, desde que se están contabilizando".

Vélez concluyó que la Organización Mundial de la Salud reconoció la eficacia de estas investigaciones y pruebas con la bacteria y "faltará pronto para que realice las recomendaciones a otros países".

Por su parte, el médico infectólogo del CEMIC, Pablo Bonvehi, quien también pertenece a la Fundación Vacunar, disertó sobre las dos vacunas aprobadas y una en desarrollo a nivel internacional, aunque descartó que hubiera un proyecto de desarrollo local de inmunización contra el dengue.

Bonvehi explicó cada una de las etapas de investigación y la eficacia de ambas vacunas aprobadas: CYT-TDV, de Sanofi Pasteur, originaria de Francia, y la TAK-003 de la compañía farmacéutica Takeda, de Japón, aprobada en varios países, que a fines de abril fue admitida por la Anmat y ya se encuentra disponible para su comercialización en la Argentina.

La otra vacuna en desarrollo en fase 3, es la LATV, de Miad/ Butantan/ Merck, que aún no se encuentra disponible.

Luego de aclarar a Télam que aún no hay desarrollos locales de vacunas, "aunque hay capacidad potencial en nuestro país", recordó que la Argentina no es zona endémica de la enfermedad, aunque tiene brotes en las regiones del norte y noreste.

"Hay que pensar de qué forma, regiones y grupos de edad en los que se puede utilizar la TAK-003, como una estrategia que forme parte del calendario nacional de vacunación y ver a qué poblaciones", explicó.

Si bien la recomendación de la OMS respecto a esa vacuna, es para niños de 6 hasta adolescentes, Bonvehi explicó que "nuestro pico de incidencia es en adultos jóvenes y hay que ver si la vacuna se puede aplicara ese grupo etario".

El simposio, que reúne a científicos, profesionales y técnicos nacionales e internacionales, contará con siete bloques, entre los que se encuentran: "Inteligencia artificial al servicio de la salud"; "Nuevo escenario para enfrentar los brotes de dengue: vacunas y control vectorial"; "Presente y el futuro de la Lepra".

