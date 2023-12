Esperan tener en breve informes preliminares sobre causa de derrumbe en club bahiense por temporal

El fiscal que investiga el derrumbe del Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, Cristian Aguilar, aseguró hoy que "prontamente" van a tener "informes preliminares" sobre las causas del colapso del techo que provocó la muerte de 13 personas, a partir del trabajo de un equipo pericial del que participan expertos de la Universidad Nacional del Sur y del Colegio de Ingenieros y que concluirá en las próximas horas con el sobrevuelo de un drone sobre el área siniestrada.

"Es la tercera visita que hacemos, la primera fue con posterioridad a la tormenta, a plena luz del día para tomar conocimiento directo de lo que había acontecido y en esa oportunidad solo vino personal de la Fiscalía", dijo Aguilar en rueda de prensa.

"Luego convoqué a personal de la asesoría pericial, dos ingenieros mecánicos con los que vimos de nuevo el derrumbe pero ya con criterios científicos", agregó.

El fiscal indicó que ayer tuvo lugar una tercera inspección con "ingenieros de la UNS y un ingeniero del Colegio de Ingenieros", con los cuales "conformamos una junta para hacer una pericia muy amplia que permita determinar que es lo que pasó".

"Hoy se va a sobrevolar con un dron para obtener una vista aérea de como está el techo, las condiciones de la estructura y las medidas de seguridad del techo", agregó.

El objetivo es determinar si hubo comisión de delito y, en caso de ser así, las imputaciones que podrían corresponder son "homicidio culposo o estrago culposo".

El representante del Ministerio Público describió el panorama en el lugar, al que la prensa no tuvo acceso, como el escenario de "una tragedia".

"Es una pared lateral de un estadio que está derrumbada a partir de la zona de columnas, en un largo de unos 20 metros", dijo.

"Esa pared estaba arriba de la tribuna (dónde había gente sentada) y por eso se produjo el desastre", afirmó.

Aguilar dijo que aún no se avanzó con la investigación de las habilitaciones o la existencia de salidas de emergencia porque "lo primordial ahora es determinar la mecánica del hecho que terminó con 13 personas fallecidas y si está tragedia podía evitarse o no".

Y para ello hay que realizar con celeridad todas las medidas para recolectar "pruebas (en el lugar) que se pueden perder".

Aguilar explicó que su fiscalía intervino de oficio y que por ahora la carátula es "averiguación de causales de muerte.

"Es una causa compleja por la cantidad de personas fallecidas, entre ellas un niño de 5 años", dijo.

"Por eso se demoró todo, incluso la realización de las autopsias porque la Policía Científica carece de lugar" para tantos cuerpos, agregó.

No obstante, Aguilar precisó que "existe la mayor predisposición de la asesoría pericial y de los ingenieros" externos, por lo cual "yo entiendo que prontamente vamos a tener informes preliminares". (Télam)