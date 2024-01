Estudiante cordobés crea generador de energía ecológico y portátil con múltiples métodos de carga

(Por Javier Pennacchioni) Alexis Tapia, un estudiante avanzado de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), diseñó un novedoso generador eléctrico que reduce la huella de carbono, puede recargarse con energía eléctrica convencional, solar o cinética por el desplazamiento de un automóvil, como un modo de solucionar la problemática de los cortes de luz domiciliarios.

Tapia, de 35 años, aspira a conseguir el apoyo económico de empresas privadas o del sector público para comenzar a producir en serie y comercializar el aparato, que describe como diferente a otros generadores por la "multiplicidad de los métodos de carga" que posee su desarrollo.

"La idea surgió básicamente, de la problemática que tenemos en las grandes ciudades por los cortes de luz ya sea por sobrecarga del sistema o alguna inclemencia climática", dijo a Télam el estudiante oriundo de la localidad de Río Segundo.

Tapia tuvo la idea tras sufrir reiterados cortes de energía en su ciudad natal, distante 40 kilómetros al este de Córdoba capital, e incluso deslizó una propuesta como posible solución al servicio que brinda la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

"EPEC brinda un servicio que calificaría como bueno, ni muy bueno ni excelente. Tiene ciertas complejidades que se podrían simplificar, como por ejemplo cambiar las redes aéreas de cables, que es donde se producen las fallas, porque una tormenta te corta un cable y se terminó el circuito. Podrían usar otro tipo de infraestructura como llevarlos -a los cables- de manera subterránea", puntualizó.

Pensó también que la empresa de energía brinde al usuario "este tipo de aparatología, panales solares o acumuladores, y que se lo den a consignación para poder sortear los momentos de deficiencia del servicio habitual".

Tapia destacó "la posibilidad de hacerlo portátil para transportar energía, aprovechando las energías alternativas que disponemos como la solar, que la podemos obtener en cualquier lugar donde estemos, no hace falta nada complejo, y de esa combinación surge el proyecto".

"Tiene varios sistema de carga, se adapta a cualquier fuente de energía, básicamente ha sido creado con la idea de obtener energía del sol o de forma eólica, también se puede conectar a la red tradicional y retroalimentarse", destacó.

Y como punto distintivo, explicó que "uno de los sistemas novedosos es que le diseñé un circuito eléctrico que se puede conectar en cualquier vehículo, no importa el modelo ni la marca, obtener energía cinética en movimiento cuando se desplaza de un lugar a otro, el aparato va absorbiendo energía y la almacena en su interior, te desplazás de un lugar a otro, llegás a destino, sacás el aparato, lo conectás a tu casa y usás esa energía que obtuviste del movimiento del auto".

También valoró que la carga puede mantenerse acumulada en el interior el tiempo que se desee, "no es como un generador tradicional que necesita ser usado periódicamente. Podés cargarlo hoy y se puede usar dentro de un mes", indicó.

El equipo pesa, aproximadamente, unos 30 kilos, y en tamaño es similar al de un tacho de pintura de 20 litros.

Tapia destacó que el producto es inédito porque "generadores existen varios, solares también, pero ninguno tiene multiplicidad de carga".

Tras participar en la Expo Innova de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Tapia vendió generadores de manera individual, los que fueron adquiridos por productores rurales para sus campos, para comercios o casas de familia, destacando que los comentarios de los clientes "fueron todos altamente positivos".

La idea es conseguir aportes económicos, privados o públicos, para fabricar una serie y comercializarlos, destacó.

Tapia referenció que los generadores "pueden paliar alguna situación, como por ejemplo el temporal que afectó hace algunas semanas a la provincia de Buenos Aires, donde muchos barrios estuvieron sin electricidad, donde este aparato podría haberse utilizado".

"Si en una casa hay paneles solares que producen energía renovable, el aparato que inventé se conecta a la red de electricidad de esa vivienda y se retroalimenta. Cuando se desenchufa y se lleva, por ejemplo, a una casa de campo, se conecta a esa red y aporta la energía almacenada. Es como si se le sacara sangre a una persona para darle a otra", ejemplificó el joven emprendedor.

Al ser bidireccional, se puede alimentar de un sistema de energía eléctrica convencional, no renovable. El generador fue creado con un dispositivo que se adapta a cada tablero. También previene desperfectos de aparatos eléctricos por baja de tensión.

En el caso de un auto, se conecta a la toma de 12 voltios. El estudiante destacó, por ejemplo, que un viaje de una hora, circulando entre 80 a 100 km/h puede generar entre 30 a 45 minutos de energía gratis para una vivienda.

Tapia aseguró que su equipo reduce el consumo de energía convencional no renovable y permite obtener un rédito de la contaminación que genera un vehículo.

"Un auto que funciona a combustible genera emisiones y despide dióxido de carbono. Mediante la utilización de este aparato, se puede obtener la energía que almacenó el generador. No evita la contaminación, pero queda una ganancia", concluyó. (Télam)