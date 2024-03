Estudio detalla que los elefantes asiáticos entierran sus pequeños muertos y los lloran

Los elefantes asiáticos entierran sus pequeños muertos y los lloran ruidosamente, según señala un estudio realizado por científicos indios, que detallan el comportamiento de los paquidermos, parecido a los ritos funerarios humanos.

Los investigadores identificaron cinco lugares donde un pequeño elefante fue enterrado por otros de estos animales, en el norte de Bengala, en India, en 2022 y 2023, según el estudio publicado esta semana en el Journal of Threatened Taxa.

Los cinco pequeños elefantes, de menos de tres meses a un año, murieron a causa de la falla de un órgano, consigna la agencia de noticias AFP.

A la vez, los científicos constataron en cada caso que el grupo había transportado al pequeño elefante muerto por el tronco y las patas antes de enterrarlos acostados.

En un caso, la manada trompeteaba ruidosamente alrededor del pequeño alargado en el suelo, escribieron los autores del estudio que también indica que solo los pequeños son enterrados así, ya que el transporte de los adultos muertos "no es posible" realizarlo por el tamaño y el peso.

Los autores Parveen Kaswan y Akashdeep Roy precisaron que sus investigaciones no revelaron "ninguna intervención humana directa" en el entierro de cada uno de los cinco pequeños elefantes.

En tanto, huellas claras de 15 a 20 elefantes fueron observados alrededor de los lugares de sepultura y en la tierra donde fueron sepultados.

Estos animales son conocidos por su comportamiento social y cooperativo, pero el entierro de los pequeños solo había sido "estudiado brevemente" entre los elefantes africanos en este estudio que reveló comportamientos diferentes.

Los elefantes de Asia figuran en la lista de especies en vía de desaparición realizada por la Unión internacional para la conservación de la naturaleza y se calcula que unos 26.000 viven en estado salvaje, especialmente en India y quedan algunos en el sudeste asiático. (Télam)