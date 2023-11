Evacuación en el Ministerio de Mujeres por amenazas de bomba

(Actualiza y amplía denuncia)

Personal del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación tuvo que ser evacuado hoy tras recibir dos amenazas sobre la colocación de bombas, lo cual forzó una inspección a cargo de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) que no encontraron explosivos en el edificio.

Las amenazas fueron recibidas en distintos pisos del edificio de Paseo Colón 275, en el barrio porteño de Monserrat, por lo que se llevó adelante la evacuación del personal del establecimiento.

En tanto, efectivos de la Policía de la Ciudad brindaron colaboración en el sector externo del edificio y notificaron la situación al Escuadrón Antibombas del distrito.

Tras la confirmación de que no había peligro, el edificio volvió a funcionar con normalidad, informaron fuentes policiales.

Desde el Ministerio informaron a Télam que "se está trabajando en la contención de las trabajadoras" y que "se va a presentar la denuncia correspondiente".

Esta amenaza "se suma a una serie de llamados violentos y odiantes que vienen recibiendo las trabajadoras de recepción", además del "hostigamiento en las redes sociales del Ministerio, que se incrementó después de las elecciones", advirtieron.

También las trabajadoras y trabajadores de la Línea 144 hicieron su descargo.

"Hacemos públicas las amenazas y repudiamos el hostigamiento que estamos recibiendo. A partir del resultado electoral venimos sufriendo diferentes agravios. En el día de hoy, dos amenazas de bomba generaron que tuviésemos que evacuar el edificio y dejar los teléfonos sin atender. Esto no es justo para nosotras como trabajadoras y trabajadores, pero tampoco es justo para quienes se encuentran en situación de violencia aguardando nuestra asistencia", explicaron a través de un comunicado.

Y agregó que "no sólo se encuentran en peligro nuestros puestos de trabajo y proyectos de vida, sino que están obstaculizando el acompañamiento a aquellas personas que nos necesitan".

"Quienes trabajamos en esta problemática dentro de la Línea 144, sabemos bien que la violencia nunca puede ser un camino de construcción", concluyeron. (Télam)