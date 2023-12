Evolucionan las nueve personas internadas por el temporal en Bahía Blanca

Nueve personas que permanecen internadas, entre ellas un menor de edad, evolucionaban favorablemente en su estado de salud en centros asistenciales de Bahía Blanca, tras el fuerte temporal del sábado último en el que se registraron 13 muertos y numerosos heridos, se informó hoy.

Así se desprende del informe brindado esta mañana por el Comité de Crisis que es encabezado por el intendente Federico Susbielles, cuyo centro operativo -donde participan distintas fuerzas de seguridad junto a Defensa Civil, entre otros-, se encuentra en el Palacio Municipal de Alsina 65.

"En cuanto a los heridos en el Hospital Municipal, tres personas se encuentran en UTI evolucionan de manera favorable y ya no necesitan respiración asistida, además un paciente se encuentra consciente y estable", señalaron.

"Los otros dos pacientes en sala común se encuentran estables y uno de ellos fue derivado al Hospital Español", agregó el informe.

Por su parte, en el Hospital Penna se indicó que "dos pacientes continúan estables mientras que un menor en UTI pediátrica está actualmente sin respiración asistida".

El Comité recordó que la evolución de los heridos "es reportada diariamente por las autoridades de los hospitales de la ciudad y actualizada dos veces al día en las reuniones del Comité de Crisis".

También desde el municipio recordó que se encuentran habilitados distintos puntos de donaciones para alimentos no perecederos, agua y velas en la Universidad Nacional del Sur de la avenida. Alem 1253, Casa del Pueblo en Saavedra 282, Dow Center en Martiniano Rodriguez 4895, Club Argentino en Colón 67 y club Villa Mitre en Garibaldi 149.

Además, como todavía en varios puntos de la ciudad no hay servicio eléctrico, se dispusieron distintos puntos de cargas para los teléfonos celulares y además que en el Autódromo Ezequiel Crisol se dispuso un centro de carga en espacio cubierto para almacenes y carnicerías de la zona próxima que necesiten llevar su freezer. (Télam)