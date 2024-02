Exhiben una obra de Lucio Fontana en una exposición en Medio Oriente

Una exposición titulada "The Infinity of White. Lucio Fontana y los artistas italianos del absoluto", presentada por la galería europea R+V (Robilant+Voena), abrió sus puertas en un museo histórico de Omán, donde permanecerá hasta el 15 de abril potenciando el protagonismo absoluto del artista argentino nacido en Rosario y fallecido en Italia.

Es sabido que tanto Italia como Argentina reconocen como "propio" al artista del "Concepto espacial" (las telas cortadas con tajos) nacido en la ciudad de Rosario en 1899 y fallecido en Comabbio en 1968.

La muestra, "The Infinity of White Lucio Fontana and the Italian Artists of the Absolute" lo presenta a Fontana como uno de los creadores fundamentales del país europeo, además de ser "la primera exposición centrada en el arte italiano de posguerra en Oriente Medio", informaron los organizadores en un comunicado.

La obra del artista se ve, desde el 1 de febrero, en "Bayt Greiza", un edificio histórico del Sultanato de Omán que ahora se utiliza como espacio de exposición para el Museo Nacional, donde también alberga obras de otros cinco de los artistas más influyentes que dinamizaron la pintura y la escultura italianas a mediados del siglo XX: Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Pietro Consagra, Lucio Fontana, Piero Manzoni, and Paolo Scheggi.

"R+V se complace en llevar el trabajo de estos artistas a nuevas audiencias, brindando una mayor comprensión de cómo desarraigaron las tradiciones artísticas para explorar el potencial ilimitado del espacio", dijeron los fundadores de la galería, Edmondo di Robilant y Marco Voena.

La muestra, en colaboración con el Museo Nacional de Omán, es la primera en Medio Oriente centrada en el Espacialismo y su legado en las décadas de 1960 y 1970, que fue puesta en marcha por Lucio Fontana y sus contemporáneos.

Las ideas radicales de Fontana a finales de los años 40 abrieron posibilidades para una generación de artistas que trabajaron en Italia en los años 50 y 60: "En 1946, mientras vivían en Buenos Aires, un grupo de alumnos de Fontana firmaron un texto llamado Manifiesto Bianco, que abogaba por un arte que pudiera sintetizar elementos temporales y espaciales, así como los de movimiento y color", describe el comunicado.

Al regresar a Milán en 1947, Fontana comenzó sus experimentos pioneros sobre los límites espaciales del arte, y en 1949 realizó su primera pintura "Buchi": perforar el lienzo con agujeros que cambiaron inexorablemente la relación de la obra de arte con el espacio en el que existía.

Esta ruptura inspiró a otros jóvenes artistas en Italia a embarcarse en sus propias investigaciones sobre las cualidades formales de sus medios, formando un movimiento artístico que llegó a ser conocido "Espacialismo".

En los años y décadas siguientes, artistas como Piero Manzoni, Enrico Castellani, Pietro Consagra, Paolo Scheggi y Agostino Bonalumi aprovecharon el legado de Fontana y llevaron a cabo sus propios experimentos sobre las cualidades formales, espaciales y perceptivas de los materiales.

"Las obras de arte de esta exposición ejemplifican la variedad e innovación de los artistas de esta época, a través de obras unidas por el color blanco, que encarna la pureza de las ambiciones artísticas de estos artistas", concluyen los organizadores.

(Télam)