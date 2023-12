Exigen que un arquitecto condenado por abuso sexual de su nieto vaya a prisión en Tucumán

Familiares de un niño abusado sexualmente por su abuelo, un arquitecto y ex director de obras públicas de Tafí del Valle que fue sentenciado a 10 años de prisión por los hechos cometidos entre el 2013 y el 2014, piden que cumpla su condena en prisión.

Se trata de Guillermo Gray, arquitecto y exdirector de Obras Públicas de Tafí del Valle (cargo que ejerció durante el gobierno de José Alperovich), quien en mayo de 2021 fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su nieto, agravado por el vínculo y por la relación de convivencia.

De acuerdo con la causa, los abusos se cometieron entre el 2013 y el 2014 cuando el niño tenía tres años y vivía en la misma casa del agresor.

Luego la Corte de Tucumán había anulado la condena de la Sala I de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, pero el padre del niño, en su carácter de querellante, apeló la decisión y la causa llegó al máximo tribunal del país, que en agosto pasado, ordenó dictar un nuevo fallo en contra de Gray.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que la Corte de Tucumán no tuvo en cuenta el interés superior del niño y ordenó dejar sin efecto la nulidad de la condena con la resolución que lleva las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

"Después de 100 días desde que la Corte Suprema revocó la nulidad de condena, el arquitecto Guillermo Ernesto Gray continua libre", dijo a Télam el padre de la víctima y pidió a la justicia tucumana que cumpla la sentencia en la cárcel.

Además, el familiar contó que "la Corte cuenta con el apoyo del Observatorio de Víctimas de delitos del Ministerio de Justicia , de la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y de la Embajada Norteamericana -por la doble nacionalidad de la víctima-, nada parece amedrantar a la Corte Tucumana".

"Mientras tanto la víctima, que ahora es un joven, aún espera que se haga justicia por lo que le hizo su ex abuelo cuando era pequeño", concluyó. (Télam)