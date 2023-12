Facultad de La Plata reclamó la eliminación de 15 artículos que afectan la producción farmacéutica

La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) reclamó hoy la eliminación de 15 artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuesto por el gobierno nacional por considerar que "afecta a la profesión farmacéutica".

A través de un comunicado, esa facultad recordó que se entiende "a la Salud como un derecho y al medicamento como un bien social, por eso reclamamos la derogación de 15 artículos del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei que afectan directamente a la profesión farmacéutica y a la dispensa de medicamentos".

Además, afirmó que "el DNU desprecia el papel de las y los profesionales farmacéuticos que se capacitaron en nuestras aulas como agentes de salud".

"Rechazamos la desprofesionalización de los establecimientos farmacéuticos. No se puede poner en riesgo la salud de la población permitiendo que se comercialicen medicamentos sin garantizar la calidad, origen, seguridad y atención farmacéutica", indicó la Facultad.

En una resolución de nueve páginas, a la que accedió Télam, remarcó también que "el medicamento es entendido como un bien social y que por tanto no debe considerarse una simple mercancía librada al comportamiento del mercado".

"Las modificaciones en la ley 17.565 y su modificatoria Ley 26.567/09 resultan alarmantes, ya que tienden a eliminar las garantías de calidad del servicio farmacéutico y en ningún caso parece que sean efectivos en su objetivo de lograr la reducción de los precios del producto para los usuarios", detalló en alusión a las leyes que regulan la actividad.

También precisó que "la derogación del artículo 27, en particular, es especialmente grave por cuanto tiende a una concreta desprofesionalización de la farmacia argentina, ya que si el Director Técnico se ausenta no será requisito que quede al frente de la oficina farmacéutica, el farmacéutico auxiliar; es decir que existirán farmacias que atiendan sin un profesional farmacéutico. Que las modificaciones de los artículos 25 y 26, junto con la derogación del artículo 27 beneficia solo a los grandes grupos económicos concentrados, sin impactar en el precio del medicamento".

"El avance en la desprofesionalización farmacéutica deja desprotegido al paciente, a la vez que implicaría la perdida de miles de fuentes de trabajo de los profesionales farmacéuticos", aseguró la resolución, firmada por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, Mauricio Erben.

En el comunicado, remarcó que "como institución universitaria pública que otorga el título de egresado en Farmacia, adherimos a la idea de las farmacias como un primer lugar de acceso al derecho a la salud, una extensión del sistema de salud y un servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos destinados al arte de curar, de cualquier origen y naturaleza, así como la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, material aséptico, inyectables, productos cosméticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser usadas en seres humanos".

Durante este viernes, profesionales farmacéuticos y estudiantes universitarios se convocaron frente al Palacio de Tribunales porteños "en defensa de la salud pública, de la profesión, de la salud de la gente y de la posibilidad de la gente de acceder a medicamentos" mientras las entidades afines presentaron un amparo contra los cambios introducidos por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que admite la venta libre de medicamentos en kioscos y otros lugares.

Las farmacias agrupadas en la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) bajaron hoy sus persianas entre las 12 y las 13, en una acción que acompañó la presentación de un recurso de amparo ante la justicia contra el decreto de decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023. (Télam)