Familias de kayakistas desaparecidos denuncian que "se subestimó urgencia" y piden que siga búsqueda

Los familiares de Ramón Román y Gabriel Rainmann, quienes son buscados en el mar desde el 14 de enero cuando ingresaron a pescar en un kayak en el partido de Pinamar, cuestionaron la búsqueda desarrollada por Prefectura Naval al sostener que "se actuó de manera equivocada y se subestimó la urgencia" de la desaparición de los hombres cuando recibieron el primero aviso y ahora ante la aparente decisión de "reducir la intensidad" del operativo reclamaron "que continúen con la investigación".

Así lo señalaron las familias en un comunicado conjunto que difundieron luego de recibir una notificación desde Prefectura que anuncia que reducirían la intensidad de la búsqueda al considerar que son escasas las posibilidades de encontrarlos con vida, dado que tras el hallazgo de un kayak vacío en la zona dejará de aplicarse el protocolo SAR (protocolo de Búsqueda y Rescate), el cual se ejecuta cuando se considera que las personas que se buscan están con vida.

A raíz de la decisión por parte de Prefectura, familiares de Román y Raimann advirtieron en su comunicado que "desde que comenzó todo hemos podido observar con nuestros propios ojos que se actuó de manera equivocada y se subestimó la urgencia del hecho, lo que provocó que nuestros seres queridos no fueran rescatados y estén hoy con vida".

"El domingo 14 un pescador conocido como Federico Gómez, el último que los vio con vida, solicitó ayuda a Prefectura luego de que Román y Raimann se adentraran al mar por la bajada náutica de Valeria del Mar. Las fuerzas federales minimizaron el suceso y ofrecieron una simple respuesta: que no iban a obrar hasta que uno de los familiares realizara la correspondiente denuncia", añadieron y alertaron que de esa forma "se han perdido valiosas horas ya que el operativo de búsqueda comenzó el lunes 15. Hemos notado que las autoridades no pusieron todos los recursos desde el primer minuto".

Eso, revelaron, "nos llevó a tener que invertir nuestro propio tiempo y dinero, y hasta pedir donaciones para reforzar la investigación con avionetas, helicópteros y embarcaciones. Recién el 17 de enero, las fuerzas federales pusieron a disposición sus recursos para encontrarlos".

"Gran parte del rastrillaje y barrido oficial se centró en puntos dispersos por el norte de la Costa Atlántica, a pesar de que nosotros insistíamos con que las búsquedas se llevaran a cabo hacia el sur", añadieron.

Y precisaron que "el 18 de enero, clausuraron el aeródromo que utilizábamos para despegar y hacer los barridos aéreos. Ese día nos comunicamos con las autoridades y pedimos a todo el que estuviese abocado a la búsqueda que rastrillaran por mar, aire y tierra en los alrededores del Faro Querandí".

"Recién el 20, luego que un transeúnte diera con el flotador del kayak cerca del Faro Querandí, decidieron focalizar la exploración por aquella zona. Finalmente, horas después, las fuerzas federales lograron ubicar y rescatar el kayak con características similares al utilizado por Ramón y Gabriel a más de 15 millas marítimas de la línea costera de Villa Gesell, es decir unos 35 kilómetros", acotaron.

Este lunes, indicaron, "Prefectura tomó la decisión terminante de reducir la intensidad de la búsqueda lo que significa que descartan que nuestros seres queridos estén con vida. Solo buscarán con lanchas y gomones".

"Es por ello que las familias Román y Raimann exigimos a las autoridades que continúen con la investigación y así mismo agradecemos a todos los que colaboraron y/o aportaron su grano de arena, ya sea en materia de donaciones, colaboraciones y buena predisposición para permitimos investigar por nuestra cuenta", expresaron en el comunicado.

Román y Raimann, de 56 y 38 años, son buscados desde hace 8 días por familiares y por fuerzas federales, provinciales y municipales de Pinamar, desde que en la madrugada del domingo 14, se adentraron en el mar a bordo de un kayak para pescar.

Isabel, pareja de Román, expresó en declaraciones a Télam que anoche se enteró "que la Prefectura iba achicar la búsqueda, pero hoy el señor intendente (Juan Ibarguren) me dijo que continuarán con la búsqueda. No sé si lo buscan con vida, pero él me prometió que continuarán buscándolos".

"El intendente se portó muy bien, no tengo nada que decir o criticar. Yo no tengo más información y no puedo opinar sobre si el inicio de la búsqueda comenzó tarde porque yo no estaba acá en ese momento, pero sí puedo decir que ni los chicos ni yo hemos podido ver el kayak y tocarlo, solo fue por fotos y no es lo mismo", aclaró.

Pero, indicó: "Lo que quiero es que se investigue a fondo para saber qué es lo que sucedió porque se que los dos tenían los chalecos amarillos cuando entraron. Y sé que si había viento o mal tiempo Ramón jamás se hubiera metido porque, en ese sentido, era muy responsable".

"No sé si la búsqueda es para hallarlos con vida pero sé que continuarán, y me gustaría que se investigue a fondo", reiteró la mujer. (Télam)