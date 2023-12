"Feminicidio" fue elegida palabra del año en Italia

"Feminicidio" fue elegida palabra del año 2023 por el Instituto de la Enciclopedia Italiana Treccani con el objetivo de llamar la atención sobre la violencia de género, estimular la reflexión y promover un debate sobre el tema, explicaron sobre esta decisión que destaca esta palabra que fue registrada en 2008 como neologismo.

"No nos preocupa la recurrencia y frecuencia de uso en términos cuantitativos, sino su relevancia desde un punto de vista sociocultural. Y ahora lamentablemente es una llamada de atención que a nivel lingüístico señala la intensidad de la discriminación de género", destacó Giovanni Treccani, director de la institución.

Según datos del Ministerio del Interior italiano, este año hubo 118 víctimas femeninas y 96 de ellas fueron asesinadas en un contexto familiar o afectivo.

En tanto Valeria Della Valle, directora científica junto con Giuseppe Patota, del Instituto, advirtió que "como observatorio de la lengua italiana" no les preocupa "la recurrencia y la frecuencia de uso de la palabra feminicidio en términos cuantitativos, sino su relevancia". "Desde el punto de vista sociocultural: ¿cuánto está presente en el uso común, en qué medida ocurre en la prensa y en la no ficción? Lamentablemente, en 2023 su presencia ha cobrado mayor relevancia, hasta el punto de configurarse. como una especie de campana de alarma que señala, en el plano lingüístico, la intensidad de la discriminación de género", precisó sobre la circulación de esta palabra.

Si bien, según la institución, la palabra apareció en 2001, en 2008 fue registrada como neologismo hasta que hoy se conoció que en 2023 Treccani la eligió como palabra del año. (Télam)