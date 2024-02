Festejo anticipado del año nuevo chino en Puerto Madero, con la competencia de "botes dragón"

(Por Alicia Alvado) Apostados a ambos lados del Dique 1 de Puerto Madero, cientos de personas siguieron hoy con gran entusiasmo la regata de "botes dragón" que organiza cada año la Asociación Argentina de este deporte y cuya quinta edición coincidió este año con el Día Mundial contra el Cáncer, justamente la enfermedad que busca prevenir y visibilizar el movimiento mundial “remeras rosadas" de remadoras sobrevivientes de cáncer de mama al que pertenecen varios de los equipos participantes.

La competencia se enmarca además en el cronograma de actividades por el Año Nuevo Chino, el año del Dragón de Madera, cuya llegada se celebra en todo el mundo el próximo 10 de febrero.

"Botes dragón" es una modalidad de canotaje de origen chino con competiciones de 200, 500 y 2.000 metros que se encuentra muy extendido por toda Asia, Norte-América, Oceanía y, cada vez más, en Europa, África y Sudamérica.

“La competencia de botes dragón es un deporte bastante nuevo en Argentina pero ya está presente en 20 ciudades y más de 5 mil personas lo practican en el país”, dijo a Télam el presidente de la Asociación Argentina de Bote Dragón, Jigang Liu.

Estas particulares embarcaciones -que son impulsadas por 10 ó 20 remeros o palistas-, se caracterizan por tener como mascarón de proa una cabeza de dragón y, como terminación de popa, una cola de la misma bestia mitológica.

“El bote dragón lo que permite es la reunión de almas, de corazones y el trabajo en equipo”, agregó Liu.

Además de los remeros, esta disciplina de más de 2200 años de antigüedad requiere de un capitán de equipo que se sienta frente a las dos líneas de palistas para marcarles con un tambor el ritmo del movimiento sincronizado, y un timonel.

“Este deporte está muy asociado a la comunidad china, pero entra al país en 2015 por los ‘grupos de remeras rosadas’ que son las personas sobrevivientes de cáncer de mama que comienzan a practicarlo porque alivia una enfermedad (asociada) que se llama ‘linfedema’”, explicó a Télam Laura García, vicecapitana del equipo Alas de Agua que participó también en la categoría la “ACS” por “Any Cancer Survivor” (Sobrevivientes de cáncer)

El “linfedema” es una inflamación que puede surgir en los brazos después de una cirugía contra el cáncer en la que se extirpan ganglios linfáticos.

“Lo sé porque lo viví y el movimiento de remo me ayudó a deshincharlos”, dijo.

Pero si bien “empieza por ahí”, luego este movimiento “creció” incorporando también hombres y las infancias, al tiempo que se hizo “competitivo”. Y en esa senda, en 2019 se creó la Asociación Argentina de Botes Dragón.

De la quinta edición del festival de Dragon Boat en Puerto Madero, participaron 18 equipos en 5 diferentes categorías, en representación de diferentes clubes náuticos, barrios cerrados e instituciones, integrados por deportistas tanto chinos y como argentinos.

“Al principio, me metí por lo deportivo y lo social, pero después fui aprendiendo sobre la cultura (china) y eso le da un trasfondo muy atractivo, muy lindo”, contó a Télam Natasha Aman, remadora del equipo Fénix que practica en la laguna de Escobar.

La deportista contó que Argentina se convirtió el año pasado en “el primer país sudamericano en participar de un mundial”, al viajar a Tailandia por el 16° campeonato mundial, y “este año hay una especie de Champions League en Italia donde también vamos a participar también” en espera del próximo campeonato del mundo que se realizará en 2025.

La actividad comenzó pasadas las 10.30 con un acto celebrado en un salón de eventos ubicado en el Dique 1, hasta donde llegaron como invitados especiales el embajador de China en Argentina, Wang Wei; el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Rodolfo Paverini; y el secretario de deportes de la ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes.

“Lo hemos reconocido oficialmente como deporte en la sociedad argentina y para nosotros es muy importante que el bote dragón crezca y se desarrolle en la Argentina”, destacó Paverini, el titular de la Confederación Argentina de Deportes (CAD).

El titular de la CAD, que representa “la autoridad superior del deporte en la Argentina”, recordó que integran su organización “desde la AFA hasta las federaciones de deportes que nosotros denominamos alternativos y que año a año le vamos dando la posibilidad de institucionalizarse, en una política que venimos llevando adelante desde 2013”, como el bote dragón.

Paverini aseguró que, en materia de este deporte en particular, “el sueño nuestro es que podamos competir en los juegos mundiales que se van a desarrollar en 2025” en la ciudad alemana de Brandemburgo, en el río Havel.

A su turno, el embajador celebró que “los bote dragón se haya convertido en una competencia cada vez más popular de Argentina, que cada vez más argentinos conocen y practican”.

“El dragón en la cultura china simboliza la justicia, la valentía y la fuerza, y esta competencia de botes dragón también conlleva estos valores así como el espíritu de trabajar en equipo”, sostuvo.

“Este evento hoy tiene un significado especial porque contamos con la participación de las deportistas que atravesaron momentos difíciles por el cáncer de mama”, agregó el diplomático antes de ser interrumpido por un cerrado aplauso por parte de los equipos de remeras rosas.

Todo el acto transcurrió frente una especie de altar donde descansaban las cabezas de dragón de cuatro embarcaciones, que fueron desmontadas y llevadas en hombros de sus remeros para participar luego de la ceremonia de "despertar al dragón", paso ineludible para el inicio de la competencia.

Después de los discursos de rigor, las autoridades procedieron a "despertar al dragón", es decir, pintar de rojo las pupilas de los mascarones de proa porque "no se puede entrar al agua si el dragón no despertó".

Las competencias se iniciaron a las 11.30 y se prolongarán durante toda la tarde, hasta las 19.30, cuando está prevista la entrega de premios.

La 5° edición de la regata de "botes dragón" en Puerto Madero y los festejos por la llegada de un nuevo “Año del Dragón”, coincide con la celebración por los 5 años de la Asociación y “el 52°aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Argentina”, indicaron en un comunicado. (Télam)