Francisco pidió tomar el ejemplo de Mama Antula en "la opción por los últimos"

El papa Francisco pidió hoy tomar el ejemplo de Mama Antula en "la opción por los últimos", al recibir en el Vaticano a un grupo de peregrinos argentinos que participará el domingo de la ceremonia de canonización que convertirá a María Antonia de San José de Paz y Figueroa en la primera santa del país.

"Saludo a mis hermanos obispos provenientes de Argentina, y a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles que los acompañan", sostuvo el Pontífice al encontrar este viernes en la Sala Clementina del Palacio Apostólico vaticano a cerca de 150 fieles que el domingo irán a la misa de canonización que se hará en la Basílica de San Pedro a las 9.30 hora local (5.30 de Argentina).

"La caridad de Mama Antula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza, en medio de una sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones", agregó el Papa sobre la laica consagrada.

En una audiencia en la que estuvieron presentes, entre otros, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el Papa dijo que "en esta beata encontramos un ejemplo e inspiración que reaviva la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha".

"Que su ejemplo les ayude pues a ser ese signo de amor y ternura entre nuestros hermanos", afirmó.

Y el Papa añadió: "Recordemos también que el camino de la santidad implica confianza, abandono, como cuando la beata María Antonia llegó sólo con un crucifijo y descalza a Buenos Aires, porque no había puesto su seguridad en sí misma, sino en Dios, confiaba en que su arduo apostolado era obra de Él".

"En este sentido, otro mensaje que nos da la beata en nuestro mundo de hoy es el de no rendirnos frente a la adversidad, no desistir en nuestros buenos propósitos de llevar el Evangelio a todos, a pesar de los desafíos que esto pueda representar", agregó Francisco de cara a los peregrinos entre los que estaba también Claudio Perusini, el hombre que se recuperó de un ACV con el milagro atribuido a la nueva santa.

También, entre los peregrinos, estuvo el cantante Manuel Wirtz, responsable junto el artista santiagueño Leo Dan del himno oficial a Mama Antula.

El domingo, Mama Antula se convertirá en Santa luego de que en octubre pasado Francisco aprobara un milagro atribuido a su "intercesión" en la sanación de Perusini, quien se recuperó de un "ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente, con fallo multiorgánico" gracias a la intercesión de la laica consagrada.

Nacida en 1730 y fundadora en Buenos Aires de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires, "Mama Antula" falleció el 7 de marzo de 1799, y sus restos descansan en la actualidad en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, de la Ciudad de Buenos Aires.

María Antonia de Paz y Figueroa había sido beatificada en 2016 en Santiago del Estero.

En 2010, Benedicto XVI había dado el primer paso hacia la beatificación de Mama Antula al considerarla "venerable" tras reconocer que "practicó las virtudes cristianas en grado heroico".

Francisco ya convirtió en Santos al argentino José Gabriel "cura" Brochero, en 2016, y al ítalo-argentino Artémides Zatti en 2022. (Télam)