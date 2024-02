Frigerio inició el ciclo lectivo y pidió que la escuela "esté abierta siempre"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio inicio hoy al ciclo lectivo 2024 en una escuela técnica de la localidad de Villa Paranacito, en el sur de la provincia, y pidió que la escuela "esté abierta siempre", incluso "para darle de comer a muchos niños y niñas que sin esa posibilidad no llevarían nada al estómago".

"No hay nada más importante que los estudiantes puedan estar hoy y durante todo el año en la escuela, que tiene que volver a ser el centro de la comunidad y el lugar más importante de cada pueblo", afirmó el mandatario provincial frente a un curso de la escuela técnica 1 "Augusto Widmann" de Villa Paranacito.

Mientras tanto, docentes afiliados a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el gremio mayoritario en la provincia, no iniciaron las clases y marcharon hoy frente a Casa de Gobierno en Paraná en rechazo de las decisiones educacionales del Gobierno nacional y solicitando una nueva oferta salarial provincial.

Por su lado, Frigerio destacó las jornadas que encabezó los fines de semana pasados, en las que voluntarios y funcionarios provinciales se dedicaron a pintar, refaccionar, cortar el césped y poner a punto diferentes edificios escolares en toda la provincia.

"Dimos el ejemplo, toda la comunidad, para tener las escuelas lindas y empezar hoy las clases. Es un momento difícil que estamos viviendo como país y provincia, pero no me sentí solo, me sentí acompañado en esta cruzada que hicimos para iniciar las clases", dijo.

En ese sentido, aseguró que a muchos docentes y familias "les hizo acordar a viejos buenos tiempos, donde era muy común que la comunidad educativa y toda la sociedad diera una mano para poner las escuelas a punto".

El gobernador entrerriano remarcó la "importancia" de las jornadas, porque "no se llegaba sino, y porque está bueno que todos se sientan comprometidos con el objetivo de que arranquen las clases en tiempo y forma y que se cumplan los 190 días de clases".

Cumplir con el calendario lectivo "no es negociable, porque en cada día de esos 190 se juega el futuro y desarrollo de la provincia", puntualizó Frigerio y agradeció el "acompañamiento" de algunos gremios docentes, y a las maestras "por poner el hombro".

"Sé que el sueldo no alcanza, que cuesta llegar a la escuela, y muchas veces sienten que no están acompañadas por el poder político pero igual están acá, poniendo el hombro y dando el ejemplo", completó.

Sin embargo, afirmó que él y su gobierno están "en la misma sintonía" que el cuerpo docente y que la educación "tiene que ser una prioridad en serio, todos los días del año" para garantizar que todos los estudiantes "tengan acceso a una educación de calidad y a 190 días de clase en cada rincón" de la provincia.

Por último, mencionó que se viven "momentos muy difíciles" en los que las escuelas también "tienen que estar abierta para darle de comer a muchos niños y niñas, que sin esa posibilidad no llevarían nada al estómago".

"Es así de cruda la realidad de la Argentina y es así la exigencia que tenemos que tener todos, de estar a la altura de las circunstancias", finalizó Frigerio.

Por otra parte, docentes afiliados a Agmer adhirieron a la medida de fuerza nacional y marcharon hoy en la capital entrerriana, en rechazo a las "políticas de ajuste en educación del Gobierno nacional" y reclamaron una recomposición salarial "por encima de la inflación".

Desde Agmer consideraron que el 95% de los agremiados mantuvieron el cese de actividades, y recordaron que en caso de no recibir una mejor propuesta salarial, ejecutará 48 horas de paro este jueves 29 febrero y viernes 1 de marzo.

El Gobierno de Entre Ríos había ofrecido un 18% de aumento tomando como base los sueldos de enero, y un incremento temporal del código 029 por traslado, pero la oferta fue declarada "insuficiente" por todos los gremios docentes. (Télam)