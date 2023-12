Fuerte temporal en Corrientes: voladura de techos, caída árboles y cortes de luz en varias ciudades

Un fuerte temporal de viento y lluvia se desató esta madrugada en Corrientes y causó daños materiales importantes en varias localidades, con caída de postes de luz, árboles, muros, voladura de techos y cortes en el servicio de energía eléctrica, informó la Dirección de Defensa Civil de la provincia.

El fenómeno meteorológico tuvo lugar esta madrugada y fue especialmente fuerte en las ciudades de Bella Vista, Mercedes, Gobernador Virasoro, 9 de Julio, Saladas, Capital e Isla Apipé, entre otras, detalló a Télam el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni.

En este sentido, indicó que las ráfagas de viento alcanzaron los 90 y 100 kilómetros por hora.

En tanto, sobre la lluvia caída Bertoni precisó que fue de 40 a 80 milímetros, variable en las distintas zonas y en algunas las precipitaciones continúan, como en la ciudad Capital.

"Bella Vista fue la más afectada", aseguró el funcionario y destacó que, por suerte, no hubo que lamentar "ni víctimas fatales ni heridos", aunque "los daños fueron importantes".

Al respecto, mencionó que en esa ciudad ubicada a 150 kilómetros al sur de la Capital provincial "la fuerza del viento fue increíble, con ráfagas muy fuertes que provocaron una destrucción importante".

En este sentido, precisó que el viento "destruyó e hizo volar el techo del tinglado del cuartel de bomberos y causó daños en seis unidades", y agregó que también "volaron techos de casas, cayeron árboles y postes de luz".

"No hay servicio eléctrico, en parte por los cables caídos y en parte se cortó por precaución", remarcó Bertoni en declaraciones a Télam y manifestó que personal de la Dirección de Energía Eléctrica (DPEC) trabajaba esta mañana para restablecer el servicio.

Debido a que Bella Vista es la localidad más afectada por las consecuencias del temporal, el funcionario adelantó que el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte y el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez están viajando al lugar para coordinar el operativo de asistencia.

En la localidad de Mercedes, los daños también "fueron importantes", aseguró a Télam el intendente Diego Cáram y destacó que "por suerte y a pesar de la gravedad de la situación "no hubo ninguna persona herida".

"Tuvimos destrucción en el Centro de Interpretación, en la Casa del Artesano, en el hospital, en la escuela Agrotécnica, se destruyeron galpones, volaron techos y cayeron árboles y postes en toda la ciudad", enumeró el jefe comunal.

Además, manifestó: "Estamos trabajando desde la madrugada, con personal municipal, de la DPEC, Defensa Civil, para solucionar todos los problemas, entre ellos, liberar las calles de tantos árboles caídos, porque no se puede circular y evitar todo tipo de riesgos".

(Télam)