Fumigan puntos estratégicos y refuerzan los operativos de prevención del dengue

Tras las intensas lluvias de esta semana, la Municipalidad de La Plata extendió la campaña para evitar la reproducción de mosquitos, con el objetivo de prevenir el dengue y la encefalomielitis equina.

"Seguimos recorriendo cada una de las localidades para que todos los vecinos conozcan las precauciones y la forma correcta de evitar la reproducción del dengue en sus hogares", expresó el secretario de Salud local, Enrique Rifourcat, quien señaló además la importancia de tomar medidas ante la aparición de encefalomielitis equina, enfermedad que alcanza a los equinos y también es transmitida por mosquitos.

La comuna de la capital bonaerense concretó fumigaciones en puntos estratégicos del partido y reforzó la campaña de comunicación puerta a puerta a través de volantes con información precisa sobre las acciones a implementar para que el insecto no se reproduzca y, en consecuencia, no se expanda el virus en personas ni animales.

Además de en el dengue, en la encefalomielitis equina también es un mosquito el que actúa como vector del virus: el insecto pica a aves migratorias infectadas, adquiere el virus y luego, si pica a un caballo o a una persona, se lo transmite y genera la enfermedad.

"Es recomendable utilizar mosquiteros y elementos que ahuyenten a los insectos y desechar todo objeto capaz de acumular agua", precisó el funcionario y respecto de los equinos indicó: "Ante cualquier comportamiento extraño, se debe acudir al veterinario de cabecera o comunicarse con Senasa".

Además, se propone mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso, como baldes, frascos y botellas; mientras que, ante la presencia de síntomas como dolor de cabeza o de cuerpo, cansancio, fiebre o alguna dificultad respiratoria, los vecinos deben acercarse al Centro de Atención Primaria (CAPS) u hospital más cercano a su domicilio.

A su vez, se sugiere el uso de repelente de manera periódica en esta época del año, repitiendo el proceso durante varias veces al día, y para aquellos vecinos que tengan caballos se recomienda colocarles repelente específico para estos animales, además de la vacuna anual obligatoria.

Desde el área de Salud local enfatizaron en prestar atención a los siguientes puntos de alerta, que suelen aparecer hasta diez días después de la infección: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores en los músculos y articulaciones, náuseas y vómitos y sarpullido.

Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se sugirió que, ante cambios de conducta o comportamientos poco habituales en equinos, cualquier persona puede notificarlo a través de la oficina del Senasa más cercana; el WhatsApp al 1157005704; la app para dispositivos móviles "Notificaciones Senasa", o al correo electrónico notificacionesfdsenasa.gob.ar.

