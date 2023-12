Fundación que asiste a pacientes con cáncer pide ayuda y donación de medicamentos

La Fundación Solidaridad Cáncer Argentina (Fusoca), que asiste a pacientes oncológicos con medicación, lanzó un pedido para quienes pueda colaborar con la donación de medicamentos para esa enfermedad y difundió una cuenta bancaria para sumar su aporte en dinero.

La entidad, creada hace 12 años por Débora Bosco en el distrito bonaerense de Monte Grande, se ocupa de proveer medicamentos a pacientes oncológicos de todo el país.

Bosco explicó a Télam que "en este contexto de crisis económica faltan medicamentos e insumos para los tratamientos oncológicos, de hecho se han casi triplicado los llamados de familiares de pacientes que recurren a la fundación porque no acceden a los medicamentos por los canales oficiales".

"Es por esto que necesitamos que la gente tome conciencia y si tiene alguna medicación que no utiliza que no la deje vencer, que se contacte conmigo porque cada vez tenemos más casos y cada vez es menor la donación de medicamentos", dijo con pesar Bosco.

Explicó que una vez que se recibe un pedido de un paciente se comienza a buscar el medicamento que se necesita "y luego hay que armar la logística para la entrega, lo que también se hace a pulmón, con la colaboración de gente que ofrece su camioneta y hasta su moto para viajar y llevar el medicamento".

"La fundación se nutre de varias personas que colaboran en forma solidaria en el control de documentación, rendición y todo lo que conlleva trámites legales y publicidad, el resto está bajo mi responsabilidad: atender la línea, asesorar, acompañar, armar, logística, retirar y entregar", detalló.

Resaltó que "diferentes figuras artísticas y de distintos sectores públicos se han sumado y se suman a la difusión del pedido de donaciones pero solo eso, nosotros no recibimos compensación económica de parte de ellos ni del Estado".

"Todos podemos lograr objetivos si nos damos una mano. No sé olviden de donar todo medicamento que ya no utilizan, a otro puede salvarle la vida o mejorar la situación que atraviesa al final del día", explicó.

Quien desee donar medicamentos puede contactarse a través del IG Fusoca.org o comunicarse al teléfono +54 9 11 6309-2613; y quien desee ayudar con un aporte económico puede hacerlo al alias : FUSOCA.MP / CVU 0000003100071790089511. (Télam)