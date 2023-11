Galería londinense cancela muestra de Ai Weiwei por el conflicto Israel-Hamas

Una galería de Londres suspendió indefinidamente una exposición que tenía prevista de Ai Weiwei por un posteo que el disidente chino realizó sobre la guerra entre Israel y Hamás, aunque el artista consideró que la decisión se tomó "para evitar más disputas y por mi propio bienestar".

En declaraciones al medio The Art Newspaper, Weiwei confirmó que la muestra en la galería Lisson, donde iba a exhibir unas nueve obras, fue "efectivamente cancelada" y que todavía no hay fecha de reprogramación.

La polémica se activó luego de la publicación de una publicación -ya eliminada- en el que el artista respondía a la pregunta de un seguidor de la red social X (antes Twitter): "El sentimiento de culpa por la persecución del pueblo judío ha sido, en ocasiones, transferido para compensar al mundo árabe. Financiera, cultural y en términos de influencia mediática, la comunidad judía ha tenido una presencia significativa en Estados Unidos", escribió.

En un comunicado difundido por la galería, se explicó que la decisión de suspender su muestra se tomó "después de extensas conversaciones con Ai Weiwei" y que "juntos acordamos que no es el momento adecuado para presentar su nuevo trabajo".

"No hay lugar para un debate que pueda calificarse de antisemita o islamófobo en un momento en el que todos los esfuerzos deberían centrarse en poner fin al trágico sufrimiento en los territorios israelíes y palestinos, así como en las comunidades a nivel internacional", agregó el comunicado, replicado por el sitio del periódico de arte británico The Art Newspaper que se publica mensualmente.

Ai Weiwei acostumbra a impactar y polemizar con sus obras de arte, al punto de que por su trabajo y su posicionamiento público fue censurado y prohibido en su propio país. También estuvo preso y cuatro años después, en 2015, recuperó su pasaporte y logró irse de China. Además de la defensa de la libertad de expresión, su activismo público lo ha llevado a recorrer el mundo dando cuenta de la violación de los derechos humanos. En este marco, en 2016, viajó a Gaza mientras filmaba su documental "Human Flow" sobre la crisis mundial de refugiados.

De acuerdo a lo citado por el medio especializado en arte, para el artista "la cancelación de una exposición no tiene ninguna importancia porque todavía hay miles y decenas de miles de exposiciones. Si existo o no tampoco es importante porque siempre habrá alguien que quiera buscar la luz y la alegría que la luz trae a la vida, ya que a la gente no le gusta la oscuridad", sostuvo.

(Télam)