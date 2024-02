Gobierno atribuyó invasión de mosquitos a "fracaso en políticas de prevención" del Gobierno anterior

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó esta mañana que el Gobierno nacional se encuentra trabajando "en permanente coordinación" con las provincias a partir de la proliferación de mosquitos, especialmente en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires y distritos bonaerenses, y aseguró que el problema se dio por el "fracaso en las políticas de prevención que se han hecho durante el año pasado".

"En relación a la proliferación de mosquitos y los casos de dengue registrados, el Ministerio de Salud está en permanente coordinación con las provincias, especialmente con aquellas que están más afectadas por el dengue", precisó Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El aumento de mosquitos, que llegan a formar "nubes" en el aire, se trata de un "pico de abundancia" de la especie Aedes albifasciatus, conocida como "mosquito de inundación" y transmisora del virus de la Encefalitis Equina del Oeste (EEO), y su reducción puede demorar hasta 10 días, según explicaron especialistas.

"Nos gustaría hacer una aclaración: no queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso en las políticas de prevención que se han hecho durante el año pasado. Esta tarea de prevención y de difusión de lo que es el dengue y cómo prevenirse no estuvieron bien implementadas", sostuvo el vocero.

"Más allá de los factores climáticos, los mosquitos tienen un ciclo y las acciones para evitar los criadores deben hacerse con anterioridad al problema que estamos transitando", agregó.

En diálogo con Télam, Maximiliano Garzón, investigador del Grupo Estudio de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aclaró ayer tras las abundantes lluvias en la región pampeana, las zonas anegadas se tornan el ámbito propicio para la eclosión simultánea de los huevos del "mosquito de inundación" que se acumulan en estos lugares.

Su desarrollo, que depende de la temperatura de los charcos, puede extenderse entre siete y ocho días posteriores a las precipitaciones, que redunda en la presencia masiva de esta especie de mosquito silvestre.

Respecto a la especie transmisora del Dengue, Zika y Chikungunya, las autoridades recordaron que "no se desarrolla habitualmente en parques o plazas sino que lo hace intra-domiciliariamente".

