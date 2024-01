Gobierno de Neuquén asegura que el mosquito del dengue aún no se estableció en la capital provincial

El Gobierno de Neuquén aseguró hoy que el mosquito del dengue aún no se estableció en la capital provincial y solicitó a la población evitar criaderos de mosquitos en las casas y alrededores, para prevenir que el insecto se instale en la provincia.

En la actualidad "no hay casos autóctonos de dengue", confirmó el Gobierno neuquino en un comunicado, y resaltó que "en lo que va del año no hubo casos registrados de esta enfermedad en la provincia".

Asimismo, señaló que "en 2023 se notificaron y estudiaron 44 casos de dengue en residentes, de los cuales 19 resultaron positivos", y aclaró que "ningún caso fue autóctono. Todos resultaron importados, constatándose el antecedente epidemiológico de viaje a zonas endémicas con circulación viral sostenida (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, Santiago de Estero y Tucumán)".

Además, destacó que "todas las personas cursaron la enfermedad satisfactoriamente sin complicaciones y no se registraron fallecidos".

"Es necesario comprender el papel fundamental que tenemos todas las personas a nivel individual y colectivo para evitar que el mosquito del dengue complete su ciclo de vida", manifestó el referente de la Dirección de Salud Ambiental y Cambio Climático, Horacio Trappassi, al dar a conocer recomendaciones para prevenir que el Aedes aegypti se instale en la provincia.

El funcionario remarcó que "es esencial vaciar todo tipo de recipiente que acumule agua para evitar su propagación, porque su reproducción únicamente puede desarrollarse en el agua. Allí consiguen alimento, refugio y condiciones favorables para asegurar su supervivencia".

Las principales recomendaciones son: eliminar los recipientes en desuso que puedan acumular agua; dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que pueden acumular agua de lluvia o riego; mantener los patios y jardines desmalezados; destapar canaletas y desagües de lluvia; mantener tapados los tanques; y cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, y no olvidar limpiar correctamente estos recipientes.

Si se presentan síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; entre otros) y el antecedente de viaje a un lugar con circulación viral, es preciso realizar una consulta médica. No hay que automedicarse, tomar aspirinas e ibuprofeno ni aplicarse medicamentos inyectables. (Télam)