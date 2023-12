Gobierno nacional y bonaerense realizan tareas de "reconstrucción" en Bahía Blanca tras el temporal

El Gobierno nacional, bonaerense y municipal de Bahía Blanca aúnan esfuerzos para facilitar las tareas de "reconstrucción" tras el violento temporal que causó la muerte de 13 personas mientras otras cinco permanecían en terapia intensiva en situación "estable", informó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, al tiempo que en esa ciudad se suspendió el servicio de transporte público y el intendente local dispuso asueto administrativo.

"Hubo 13 fallecidos y tres más en distintas localidades bonaerenses. Hay 5 personas en terapia intensiva, todas estables", dijo Kreplak a radio Provincia en relación a las víctimas que ocasionó el colapso y la caída del techo de un club en Bahía Blanca durante un temporal con fuertes vientos y lluvias.

Sostuvo que "pasado el momento crítico, de atender a las personas afectadas, ahora viene la reconstrucción", y remarcó que su cartera "trabaja en articulación con el municipio de Bahía Blanca".

El Gobierno nacional dispuso el envío de personal de Protección Civil, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Fuerzas Armadas y bomberos, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

A su vez, detalló que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con el "objetivo de garantizar el abastecimiento energético, está enviado una estación de servicio móvil para colocar donde lo determine el Comité local de Emergencia".

El funcionario consignó también que se enviaron "5 equipos con 37 mil litros de combustible cada uno" para "abastecer generadores que requieran combustible adicional", además de que se contempla la "posibilidad de importar combustible de Brasil en virtud de poder abastecer los generadores que requieran energía".

También reiteró que el "trabajo operativo" de la asistencia quedará en manos del Gobierno provincial y los municipios de la región.

Al iniciar el encuentro con los periodistas, Adorni envió las "condolencias a los familiares de las personas fallecidas en la tragedia en buena parte del país concentrada en la ciudad de Bahía Blanca, las 13 personas fallecidas allí, y una persona que ha fallecido en Moreno".

En este sentido, el fiscal a cargo de investigación iniciada por el fallecimiento de 13 personas en el Club Bahiense del Norte, Cristian Aguilar, aseveró a Télam que "se inició una causa penal por averiguación de causales de muerte".

"Estamos tomando las primeras medidas con peritos oficiales -que depende del Poder Judicial- e ingenieros de la Universidad Nacional del Sur y del Colegio de Ingenieros, para acercar las primeras precisiones, determinar qué pasó", sostuvo.

Y añadió: "Estamos ante un hecho muy grave (…) amerita que intervenga la fiscalía, que se forme una causa penal y que no queden dudas respecto de lo que pasó. Lo que vamos a hacer es determinar si esto se pudo a ver evitado o no. A partir de esa pregunta, de respuesta tan importante, veremos cómo sigue la causa penal".

Por su parte, el Gobierno bonaerense asiste a los pobladores de la ciudad bahiense con la presencia de más de 800 efectivos y personal especializado, carpas, maquinarias, alimentos, chapas y ropa, detallaron fuentes oficiales.

Con la presencia en el distrito del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para fortalecer el trabajo articulado con el intendente local, Federico Susbielles, trabajan en el lugar efectivos de las áreas de Seguridad Siniestral, Emergencias (Defensa Civil), Seguridad y Logística.

Además, el Ministerio de Seguridad bonaerense puso a disposición 35 camionetas, seis móviles logísticos, tres autobombas, dos minibuses, dos camiones de talleres, una grúa palanca y un hidroelevador.

También sumó otros equipos como carpas, catres, motosierras, generadores eléctricos y torres de iluminación, en tanto que la Dirección de Vialidad bonaerense contribuye con nueve camiones volcadores, tres palas cargadoras y minicargadoras, un generador y personal de apoyo.

En lo que respecta a cuidados y atención, el Ministerio de Salud provincial reforzó el sistema sanitario con cinco ambulancias de alta y media complejidad, un vehículo 4×4 y la instalación de una unidad de logística y desastre compuesta por tres carpas que funcionan como puestos médicos avanzados y están equipados con grupos electrógenos.

Además, se dispuso la intervención de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico (Prosamic) con cinco psicólogos.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad también se hace presente en el municipio para acercar alimentos, bidones de agua y otros elementos como 2.000 chapas tirantes y clavaderas; 1.500 kits de limpieza; 500 productos de indumentaria y calzado; 1.400 frazadas y 450 colchones.

En tanto, el intendente Susbielles expresó que "la fase de emergencia ya pasó" y que "hoy estamos en la fase de la búsqueda de la normalidad", durante una conferencia de prensa brindada en el Palacio Municipal tras un encuentro con el Comité de Crisis.

"Hemos solicitado tener precisiones de cuál es el plan de la empresa para cumplir con el 100 por ciento de la restitución del servicio, sabemos que hay una afectación muy grande, hay muchas columnas (de alumbrado) que están caídas", agregó.

En ese contexto, dijo que la empresa prestataria de la energía "está trabajando en espacios específicos" y que "está planteado que al final del día estaremos con un 60% de la capacidad de la generación cubierta".

"Bahía Blanca está teniendo un comportamiento cívico y colectivo como siempre y en las difíciles, y en las que las catalogaría como extraordinaria", consideró el intendente.

En el Boletín Oficial del distrito publicado hoy, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia por 30 días "a efectos de la realización de las obras urgentes y la implementación de las acciones", frente a las consecuencias del fenómeno climatológico.

También dictó el "duelo en el ámbito de la administración pública provincial, por el término de 72 horas, con motivo de los fallecimientos acaecidos en la ciudad de Bahía Blanca", junto con asueto escolar en los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Monte Hermoso y las localidades de Juan Couste, Médanos, Chapalco Argerich y Teniente Origone del parido de Villarino para hoy y mañana.

El Municipio acaba de lanzar una nueva aplicación para los celulares, Emergencia Bahía, a la que presentaron como "una herramienta participativa y de gestión desarrollada para generar, junto a los vecinos, un mapa dinámico y actualizado del estado de situación de la ciudad luego del temporal".

Esta tarde también se dio a conocer el deceso de una mujer de 52 años tras el temporal que se registró en la localidad bonaerense de Punta Alta, partido bonaerense de Coronel Rosales, informaron hoy fuentes judiciales.

La víctima, identificada como Mirta del Valle Alavila, caminaba pasadas las 20 del sábado por la intersección de las calles Alberdi y Muratore.

La autopsia ordenada por la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales determinó que la mujer murió por "una insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia cardíaca descompensada" y se trató de una "muerte no traumática".

A raíz del fallecimiento, el intendente de ese municipio, Rodrigo Aristimuño, decretó por 48 horas el asueto administrativo en el ámbito municipal y afirmó que "la realidad del distrito es compleja".

Por su parte, la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES) informó que se pudo normalizar el servicio a 35.000 usuarios de la ciudad de Bahía Blanca ubicados en la zona del microcentro luego de haber asegurado el suministro a la totalidad de los hospitales.

En tanto, el Comité de Crisis recordó que hoy se mantendrá suspendido el servicio de transporte público y que tampoco se brindará servicio de recolección de residuos por lo que se solicita a los vecinos no sacar las bolsas de residuos hasta nuevo aviso. (Télam)