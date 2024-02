Gremios docentes de Santa Fe realizan masiva movilización en el primer día de paro

Los gremios que representan a los docentes públicos y privados de Santa Fe realizaron hoy una masiva movilización hacia la Casa de Gobierno provincial, en el primero de los dos días de paro en rechazo a la propuesta salarial, y advirtieron que si en los próximos días no hay una oferta superadora ya tienen votada una medida de igual duración.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Rodrigo Alonso, rechazó la oferta del 7 por ciento para el primer trimestre debido a que solo en el mes de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia fue del 20,7 por ciento.

Además, señaló que "también es mentira, y muy mal cayó en el colectivo docente, cuando el gobierno de la provincia intentó hacer creer que el aumento era del 43,4 por ciento", en referencia a vincular el 36,4 por ciento correspondiente a la paritaria 2023.

"Está claro que el aumento para un maestro que recién se inicia es de 21.000 pesos, un maestro que va a perder 28.700 pesos del incentivo docente", indicó Alonso.

En una rueda de prensa llevada a cabo en la Plaza 25 de Mayo, Alonso pidió que "el gobierno de la provincia lea lo que está pasando, la contundencia del paro, convoque a paritarias y presente una propuesta que vaya en línea" con lo propuesto tanto por Amsafé como por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) el 4 de enero en el ámbito paritario.

"Indudablemente que (la propuesta) tiene que estar ligada a la inflación", añadió Alonso, que marcó la diferencia entre el 7 por ciento ofrecido por el primer trimestre "con el dato que tenemos del IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos), que dio una inflación en el mes de enero mayor al 20 por ciento".

Además, recordó que en su campaña, el gobernador Maximiliano Pullaro, dijo "que el salario tiene que estar atado a la inflación", y sostuvo "es lo que debe cumplir y para cumplir lo que tiene que hacer es convocarnos a paritarias y presentar una nueva propuesta", indicó.

Alonso advirtió que Amsafé resolvió en su última asamblea que "si el Gobierno no convoca a un nuevo ámbito paritario y no presenta una nueva propuesta, estamos facultados para definir la fecha de nuevas 48 horas de paro".

Al ser consultado sobre la postura del Gobierno acerca de que "no hay más plata", Alonso contestó: "Todos los años se dice lo mismo: que no hay plata, que esta es la última propuesta".

Pero opinó que "la provincia tiene recursos, y si está pasando por un momento en donde los recursos no alcanzan, también tiene a la Legislatura para hacer una reforma tributaria, para que los que más tienen, más aporten".

"Plata hay, el problema es que la plata está concentrada en grandes grupos económicos, no está concentrada en los bolsillos de los trabajadores, por lo tanto el Gobierno tiene que tomar una definición política y creo que esa definición política tiene que ir en línea con lo que necesitamos los docentes y lo que necesita la escuela pública", completó.

La movilización se inició en la Plaza del Soldado Argentino y concluyó en Plaza 25 de Mayo, situada frente a la Casa de Gobierno, donde se realizó el acto.

Además de las columnas de docentes de Amsafé y Sadop participaron afiliados a la Asociación de Docentes Universitarios del Litoral (ADUL), de otros gremios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de La Bancaria y del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), que hoy también realizan un paro por motivos salariales. (Télam)