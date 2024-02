Habilitan la inscripción al boleto educativo a estudiantes terciarios y universitarios bonaerenses

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires anunció hoy que estudiantes terciarios y universitarios que cumplan con los requisitos correspondientes para acceder al Boleto Estudiantil ya pueden iniciar el trámite y acceder a 45 viajes mensuales.

En un comunicado se indicó que la medida abarca a las y los estudiantes que no hayan realizado el proceso administrativo con anterioridad.

En lo que respecta al nivel terciario, se debe ser alumno regular; residir a una distancia mayor a los 2000 metros del establecimiento educativo; estudiar en una sede bonaerense, ya sea en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) o las localidades del interior con sistema SUBE.

Además, debe contar con el año académico previo aprobado y el o la beneficiaria no debe poseer título terciario o universitario.

En tanto, para hacer uso del derecho universitario, los interesados deben residir a una distancia mayor a los 2000 metros del establecimiento educativo, contar con la totalidad del año académico anterior aprobado y no contar con un título superior.

“Con el boleto para los niveles universitarios y terciarios logramos que los pibes y pibas puedan llegar a sus lugares de estudio y mantenerse”, señaló el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio, y destacó que “sostener a un pibe o una piba que necesita viajar es igualdad, es justicia social”.

Se indicó que esta ampliación permite que más de 900 mil jóvenes puedan acceder a sus estudios en igualdad de condiciones, dado que podrán acceder a 45 viajes mensuales. (Télam)