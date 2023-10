Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo pasado, alrededor de las 16 horas, un nene resultó herido tras intermediar en una pelea de perros. El hecho fue en el barrio Bicentenario II cuando “Jorgito“, de 9 años, vio que su perra se estaba peleando con otros canes vecinos.

Al intentar separarlos, los perros atacaron al niño que resultó con heridas importantes en sus brazos y perdió el dedo pulgar de la mano izquierda. Hoy se recupera en el Hospital Regional y cuenta con acompañamiento psicológico, tal como contó Jorge, su papá, al móvil de La Opinión Austral.

Ruth Mancilla es la vecina dueña de las tres perras, llamadas “Luna“, “Negrita” y “Morocha“, todas castradas a quienes tiene hace siete años, una es la madre de las otras dos, que tienen cinco años.

“El nene estaba jugando afuera y su perra venía a cada rato a molestar a las mías que estaban adentro del patio”, señaló en primer lugar a La Opinión Austral. Seguidamente, relató: “Yo le golpeé la ventana para que se dejen de pelear la primera vez y el nene se llevó a su perra para el frente. Después, en un descuido, escucho que se están peleando de vuelta las perras. Abro la ventana y veo que habían agarrado al nene de sus dos bracitos, dos de mis perras, y los estaban tirando para adentro”, contó Ruth.

Ruth contó que sus perras estaban dentro de su patio y la labradora, en ese momento, suelta.

En ese momento, continuó, agarró un palo de escoba y salió corriendo afuera para separarlas del niño. “Le pegué a una y la suelta enseguida, la otra no reaccionaba así que la agarré del cuello le grité y soltó al nene. En ese momento vino la mujer de enfrente y se lleva al nene”, señaló.

“Yo entro a mi casa y llamo al 101. Después me fui para el hospital y no me dejaron entrar porque ellos ya estaban adentro”, describió. Contó que preguntó cómo estaba el nene y le dijeron que tenía el brazo izquierdo comprometido y que le faltaba el dedo.

“Así que me vine hasta la comisaría del San Benito y le dije al policía que venía porque mis perras habían mordido a un nene. En ese momento entra la mamá del nene con su hija y un hijo a dar la declaración. A mí no me tomaron declaración porque fueron a mi casa”, indicó la vecina.

La labradora involucrada en el ataque. “No es cachorra como se dijo”, indicó Ruth.

Ruth contó que recibió agresiones e insultos y amenazas: “Vinieron a decirme que iban a prender fuego mi casa y cuando se iba me tiró un piedrazo. Al rato vino el Control Animal y me dijeron que iban a retirar los perros, les dije que sí. Yo misma ayudé a cargar a los perros y se los llevaron”, describió. Por las amenazas, contó que denunció a la familia por agresión.

“Dijeron muchas cosas que son mentiras. Que el patio estaba abierto y un montón de cosas que no son así. Igual ellos tienen cámaras así que yo le dije al policía que le pida la cámara a la señora y que ahí se veía que su perro estaba suelto”, relató luego.

Por último, indicó que esperará lo que resuelva el juez para determinar el destino de las perras.