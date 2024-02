Hallan restos fósiles de un perezoso de 25.000 años en las costas de Pehuen Co

Restos fósiles pertenecientes a un perezoso que data de unos 25.000 años de antigüedad fueron hallados en las costas del balneario bonaerense de Pehuen Co, en el partido de Coronel Rosales, informaron hoy desde el municipio.

El hecho que trascendió hoy ocurrió en los últimos días cuando una estudiante de geología de la Universidad Nacional del Sur (UNS) recorría un sector de la playa de Pehuen Co.

"Cuando caminaba por la playa, la estudiante Amparo Iglesias, observó y sacó fotografías de restos fósiles que se encontraban incrustados en rocas ubicadas en el Area 2 de la Reserva Natural Pehuen Co-Monte Hermoso", señalaron.

Según se indicó tras el hallazgo Iglesias se comunicó con las autoridades del Museo Darwin de Punta Alta y guardaparques, quienes se trasladaron al lugar.

Una vez en el lugar los especialistas "determinaron que algunos restos estaban expuestos, incluyendo una notable cantidad de pequeños huesos dérmicos que fueron identificados como pertenecientes a un Perezoso Milodontino".

"También se analizó la roca portadora la cual se le puede asignar una edad de Pleistoceno Tardío, es decir unos 25.000 años", agregaron.

Las autoridades municipales destacaron la actuación de la estudiante quien, señalaron, "fue consciente de la importancia de los fósiles para la ciencia y cumpliendo con la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, tomó fotografías y registró las coordenadas de los hallazgos".

"Luego, entregó esta información en la Sala Ameghino de Pehuen Co, dependencia del Museo Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin de Punta Alta", para su posterior estudio.

(Télam)