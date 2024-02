Hallan un décimo cadáver en el edificio incendiado de Valencia y se cree que no hay más desaparecido

Las autoridades españolas informaron esta mañana el hallazgo del cuerpo de una décima víctima mortal del incendio que el jueves destruyó un edificio de la ciudad de Valencia, y, aunque sigue la búsqueda, creen que no hay más desaparecidos.

"La inspección esta mañana de la brigada científica de la Policía Nacional tuvo como resultado la localización de un nuevo cuerpo", informó este sábado la Delegación del Gobierno de Valencia, en la red social X.

Y, agregó: "Tras la identificación, el número total de cuerpos hallados en el interior del edificio asciende a 10".

Tras el voraz incendio que el jueves destruyó por completo el edificio del barrio de Campanar, en la ciudad del este de España, las autoridades habían hablado de 14 desaparecidos, pero las informaciones de este sábado parecen reducir la cifra a 10, informó la agencia de noticias AFP.

En tanto, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, dijo a la prensa que, aunque seguirá la búsqueda, con el hallazgo de este décimo cuerpo se encontraron los de todas las personas de las que no se tenía noticia, y que ahora empezarán las "complejas" tareas de identificación.

"Vamos a seguir buscando", pero "el número de víctimas encontradas corresponde con el número de personas que tenemos como personas ilocalizables", afirmó.

Ahora, si bien la funcionaria sospecha que se trató del último cuerpo, dijo: "No vamos a encontrar más, pero vamos a seguir buscando".

Las tareas de identificación "serán labores complejas en las que se tienen que identificar con pruebas de ADN, y queremos que se hagan con total garantía", explicó. Por ello, no se puede dar "ningún plazo", concluyó.

Este sábado, Valencia rendirá homenaje a los fallecidos con una concentración y un minuto de silencio a mediodía local (11 GMT) ante el ayuntamiento de la ciudad mediterránea. (Télam)