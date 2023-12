"Historias de papel", un libro para las infancias con consejos para afrontar el crecimiento

En su "Colección Inquieta", el Museo Moderno de Buenos Aires publicó "Historias de papel" de la joven escritora Josefina Ricotta, el tercer libro de la institución dirigido a las infancias con una perspectiva que intenta plantear ficciones desde la diversidad y la inclusión.

Ricotta (1992) nació en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, es licenciada en Psicopedagogía y especialista en Neuropsicología clínica. Su recorrido literario incluye clases en varios seminarios de la carrera de Letras: Literatura argentina y latinoamericana, Análisis del cuento, Dramaturgia, Cine y psicoanálisis, y Literatura y psicoanálisis. Actualmente trabaja como directora académica de Mindfulness Argentina.

Este libro de cuentos, con ilustraciones de la propia autora, buscó conservar la estética de un cuaderno que fue escrito por Ricotta y que luego le regaló a su sobrina, Jacinta. "Cuando mi hermana Ana, en marzo de 2015, me mandó un mensaje que estaba embarazada, yo estaba en la facultad y grité en medio del aula ¡Voy a ser tía!", y cuenta a Télam cómo, al salir de la facultad, fue directo a una librería a comprar un cuaderno de tapas duras de hojas lisas, una microfibra negra, una roja y una caja de doce lápices de colores.

"Esa misma noche, cuando Jacinta medía cinco milímetros, comencé a escribirle e ilustrarles sus cuentos", recuerda Ricotta sobre el origen del libro que incluye historias que transportan a los y las lectoras por terrenos lejanos y conocidos.

Los personajes que se enfrentan a situaciones fantasiosas pero en las que resuenan elementos de la cotidianidad como un reloj para aprender a leer la hora. Este libro, además, fue realizado con la tipografía OpenDislexic, amigable para lectores con dislexia y está disponible en la página del Museo Moderno.

"Soy licenciada en psicopedagogía, trabajo con niños a diario y, considero, que los niños comprenden mucho más de lo que los adultos pensamos. No hay libros para niños, sino libros que leen los niños", asegura la escritora.

Ricotta tiene trastorno límite de la personalidad, que con el tiempo logró estabilizar para que le afecte en lo menos posible en su día a día. "Tengo 31 años y, por más que suene un poco desesperanzador, alcancé la estabilidad cerca de los 27 años, con mi último psiquiatra", confía en la entrevista.

"La estabilidad no es ausencia de enfermedad, es aprender a convivir con la enfermedad. El TLP es mi compañero de vida, y cuando lo acepté, todo se hizo más fácil", dice y aconseja que "el secreto de la estabilidad está en dejarse ayudar, y esto implica, a veces, hacer cosas que no queremos, como puede ser comer, tomar una ducha o levantarse de la cama".

La escritura y la lectura tiene un rol fundamental en la vida de Ricotta. "Escribir para mi no es solo un acto catártico, sino que además de liberar tensiones me ayuda a centrarme en el presente, a enfocarme en una idea para desarrollar y, por lo tanto, a sacar el foco de mis síntomas", asegura la escritora.

Actualmente, Ricotta trabaja con niños y niñas a diario. "Ahora soy consciente que cada cuento puede ser leído con más énfasis en diferentes etapas de la niñez. Por ejemplo, los más chicos disfrutarán más del cuento 'Ana Clara y su caldero' y los que tienen cerca de los diez años 'José y sus mariposas' o 'Winnicott y sus dibujos'", analiza sobre sus escritos.

(Télam)