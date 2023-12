Horóscopo de la semana del 11 al 17 de diciembre de 2023

Horóscopo del lunes 11de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Recursos propios que los hacen tomar conciencia de sus capacidades naturales. Valoren y sientan que pueden llevar a cabo sus objetivos. Realización y éxito. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hoy procuren ponerle bien humor al día en lugar de irritación, pongan alegría en lugar de tristeza, valoren lo que tienen. Reencuentros y nuevas amistades coronan el día. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se abren puertas y desatan nudos internos que los condicionaban a tener que elegir por presiones y no por gustos propios. Moraleja inusitada que les hará sonreír. Momento de color: almendra.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Verán algo aumentada la responsabilidad en sus tareas. Logran poder organizarse y llegar a cumplir con sus fines y propósitos. Emociones calmas. Momento de color: blanco.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Donde menos esperen serán sus ojos posados. Descubrimiento y fascinación. Logran llegar a concluir asuntos pendientes que les preocupaban. Autonomía y soltura. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) En un abrir y cerrar de ojos verán una etapa concluir. Nuevas miradas y pareceres que simplificarán y ayudarán a sus modos de encarar las cosas. Madurez. Momento de color: magenta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se contagian buenamente ánimos divertidos haciéndoles tener un respiro en sus preocupaciones. Salida inesperada con posibilidades en el amor. Momento de color: frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Aires nuevos y atractivos a través de personas que llegan a sus vidas. Pensamiento volátil y ganas de poder dar pasos adelante para ganarle a las preocupaciones. Momento de color: rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Mejoran el humor gracias a noticias que competen a las finanzas y ganancias. Compromisos afectivos que en cierto punto desean romper. Liberación. Momento de color: lila.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Impensadas situaciones en el ámbito de las actividades. Novedades atractivas y buena fortuna en resoluciones que esperaban con ansiedad. Solución. Momento de color: café.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Comodidad en el ámbito laboral con mayor confianza y cordialidad. Aprendizaje y concordancia en el plano afectivo dándoles mayor valoración a las virtudes. Momento de color: zafiro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sin inconvenientes afrontan las propuestas de este lunes que trae novedades esperadas. Papeles resueltos y cierta sensación de plenitud. Valoración. Momento de color: plateado.

Horóscopo del martes 12 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Marcianos hoy dan cierre a asuntos que no tienen sentido en sus vidas. Su sensibilidad a prueba, pero sean más mentales. Traen en sus corazones nuevas esperanzas. Momento de color: verde bosque.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sabiduría expresada en sus acciones hacia los suyos. Prima el amor y la pureza del compromiso. No están lejos de lograr lo que esperan en sus vidas. Intuición y certeza. Momento de color: blanco.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Verán acercarse las expectativas que tienen hacia la realización. Concreciones y avances que les darán un día con mucha tranquilidad, paz y entusiasmo. Momento de color: verde manzana.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Decisiones en el plano afectivo. Día con ganas y seguridad de terminar vínculos que no son buenos. Liberación y proyecciones nuevas para poder ser felices. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Discusiones en este día con algo de alteración emocional. Recuerden sus aprendizajes de mantener más respeto a su salud quitando alteración y nervios. Momento de color: granate.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Buenas respuestas ante sus reclamos o planteos en el ámbito de las actividades. Avanzan intelectualmente y se sienten más firmes y seguros. Momento de color: berenjena.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Un martes para activar las energías necesarias y salir a la vida con ímpetu y seguridad. Verán con lindos ojos a nuevas personas que llegan a sus vidas. Momento de color: cereza.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Conclusiones de temas laborales, como de papeles, cuestiones judiciales o firmas. Escorpiones con ganas de clavar el aguijón, no hace falta, concilien. Momento de color: granate.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Menguan arrebatos de ira y surgen de su espiritualidad pronunciada su mejor parte. Es constante concientizar sobre los impulsos negativos. Luminosidad. Momento de color: plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Música para sus oídos sobre temas financieros. Estarán aptos para saldar deudas, compras atrasadas, tranquilidad que llega. No desperdicien oportunidades. Momento de color: amarillo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Merecidos éxitos acuarianos en el plano de las actividades. Buenos comienzos laborales, continuidades aseguradas que vencen el temor de no seguir trabajando. Momento de color: azul profundo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Darse cuenta a tiempo antes de pronunciar palabras innecesarias o accionar sin sentido con enojos bullicios. Día para conectarse con sus almas profundas. Momento de color: violeta.

Horóscopo del miércoles 13 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Dejen de lado los sobresaltos y acepten tener mayor grado de calma. Temer no es válido cuando hay situaciones que debamos remediar. Universo amparando e iluminando. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) A veces perdemos o no logramos lo que queremos. Es sabio pensar que cuando algo no se da viene algo mucho mejor y justo para nosotros. Revelación y esperanza. Momento de color: púrpura.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los versus en el trabajo no siempre llevan a buen arribo. Competir desde lo sano y honesto quita la energía de competencia negativa. Calmen y valoren lo suyo. Momento de color: agua.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Festiva jornada dados acontecimientos familiares que les llenarán el corazón de ternura. Cancerianos no dejen de lado seguir creyendo en sus propias aspiraciones. Momento de color: té verde.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cercanía y miradas más concentradas. Presten atención que podría haber novedades respecto a deseos y expectativas coincidentes con esa persona. Momento de color: anaranjado brillante.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aires frescos en sus mentes listas para entrevistas laborales, puertas a golpear, intentos o pedidos. Día con los ojos puestos en lo económico. Progreso. Momento de color: amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hay recovecos con dolor en sus fueros íntimos que debieran revisar, afrontar y terminar. Curar las heridas es una tarea necesaria. Hoy un día profundo y sanador. Momento de color: maíz.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sienten que escalan en sus posiciones en el plano de las actividades. Mejoras y panorama más amplio que les dan tranquilidad. El corazón con tentaciones nuevas. Momento de color: guinda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es buen día para lo que respecta a comunicaciones, reuniones, encuentros sociales de las que sacarían nuevos contactos. Energía y sonrisas que tientan. Momento de color: uva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Modificaciones en el plano de las actividades que podrían molestarles. Busquen siempre la mejor parte de las cosas. Proyecciones positivas. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Encuentros casuales que siempre son causales en el plano afectivo. Posibles reconciliaciones o por lo menos diálogos que concilian y cierran sanamente etapas. Momento de color: violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Vuelta de página en el plano afectivo. Logran poder terminar relaciones que no funcionaban y les generaban molestias. Apuntar a mejorar siempre. Momento de color: plateado.

Horóscopo del jueves 14 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buscan encontrar algunos de ustedes su verdadera vocación. Las actividades que la vida ofrece son múltiples y todo tiene su propio encanto. Pruébense. Amor acompañando. Momento de color: plata.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Chispas en sus estómagos que les produce esa persona. El amor siempre es bueno, no teman acercarse, sean quienes son. Día curioso que los pone a prueba. Momento de color: crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Pedidos que no llegan. Hay que siempre mirar adelante y saber esperar a quelas cosas se acomoden. Paciencia y nuevas miradas con ópticas más positivas. Momento de color: menta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día que aprovechan y se sienten fuertes para cerrar capítulos que no les sirven ni les interesan. Verán cuánto son capaces de solucionar sus cosas. Alegría. Momento de color: cian.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Se sorprenderán por sus energías de buena predisposición ante las circunstancias que se les presentan en este día lleno de soluciones. Algarabía y predisposición. Momento de color: dorado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hogares tranquilos con problemas solucionados o en vías de solución. La libertad del otro es una condición primordial que debe respetarse. Crecimiento. Momento de color: gris.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) A veces repasar errores del pasado nos hace tomar un impulso nuevo y con fuerza para no repetir traspiés. Funcionen desde el deseo no desde la obligación. Momento de color: uva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Luz nueva en sus mentes que hoy podrán lucir sus capacidades y talentos. Apto para exámenes, reuniones, contratos, pedidos, firmas, asuntos legales. Momento de color: añil.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Curiosidad que se transforma en tentación. Personas nuevas llegan a las vidas de algunos de ustedes que tocarán sus corazones y deseos. Momento de color: frutilla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas hora de ponerse a tono y corregir algunos hábitos alimenticios para poder sentirse mejor. Focalizar las energías en cada objetivo sin nervios. Momento de color: limón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Recuerdos de personas que no les hicieron bien. Procuren ustedes reyes de la innovación de aplicarla también en sus corazones. Llamados que importan. Momento de color: añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos no renuncien a sus objetivos primordiales. Siempre es mejor ir paso a paso, no sientan al tiempo como un enemigo sino como el que da posibilidad. Momento de color: azul.

Horóscopo del viernes 15 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Los sorprenden con palabras casi mágicas y bellas por parte de personas que quieren algo más de ustedes. No teman a la hora de aceptar salidas. Reflexión. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Les garantizan en el ámbito laboral respetar esas condiciones que esperaban. Nuevo perfil y sensación exitosa. Viernes para citas o conocer gente nueva. Momento de color: crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Viernes con algo de cansancio mental. Busquen el rato y salgan a tomar aire o a hacer algo que les guste. No se arrebaten con comprar cosas innecesarias. Momento de color: azabache.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos es un día apto y exitoso para entrevistas, exámenes, arreglos, firmas y temas judiciales. Anhelos que se cumplen dándoles mayor sensación de compañía. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos viernes fuerte en el plano de las actividades. Traten de frenar su impulso leonino de tener siempre razón. Conveniencia. Algo mejor en las finanzas. Momento de color: verde oscuro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Entusiasmo y ganas de reconstruir proyectos que quedaron pendientes. Mucha energía y empuje en todo lo que respecta a comienzos en cualquier ámbito. Momento de color: amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos aceptación de condiciones en el plano laboral, es preferible acatar y aceptar los nuevos desafíos. Ciertas reminiscencias del pasado tocan el corazón. Momento de color: nuez.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Irán paso a paso en negociaciones, requerimientos, asuntos para discutir, intercambiar ideas. Llegan a este viernes sintiendo ganas de ver a alguien, llamado. Momento de color: uva.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los arqueritos con decisiones de lanzar sus flechas a esos corazones que desean tanto poder conquistar. Pruebas internas, crecimiento. Momento de color: rojo aterciopelado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hay algunos asuntos pendientes en el plano laboral. Piensen bien antes de realizar pedidos o cuestionamientos. Corazones algo agrios, pongan azúcar. Momento de color: limón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirán la unión tácita con sus parejas. A veces sentimos que estamos solos, pero detenerse a pensar en lo que recibimos, nos ubica en el espacio justo del amor. Momento de color: rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos al cansancio mental hay que prestarle atención, Revisen el modo en que se conectan con las responsabilidades y asuman cambiar el estilo. Relajación. Momento de color: luna.

Horóscopo del sábado 16 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado intenso en el plano social, los invitan a reuniones o fiestas que les darán una jornada divertida y con posibles sorpresas afectivas. Nueva etapa en el amor. Momento de color: oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No comprometan sus emociones asumiendo compromisos que luego serían una carga para ustedes. Mediten bien qué pasos seguir respecto a sus finanzas. Momento de color: ocre.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Trabajarán para poder restaurar las relaciones de pareja sobre todo aquellas que saben bien que el amor está intacto. Se sentirán muy bien en el cobijo de sus familias. Momento de color: magenta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos con un día movilizador en cuanto a aperturas de puertas en el plano afectivo. Canalizan sus inquietudes y sienten liberación. Nuevos aciertos en la familia. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Noticias que llegan de allegados dándoles un día ameno y con alivio emocional. Problemas que se solucionan y miradas esperanzadas en el amor. Momento de color: lavanda.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Mentales y racionales expondrán su mirada en conversaciones familiares que servirán a todos. Brindan lo verdadero y realizan un día lleno de verdad. Alivio. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día con algunas tentaciones en cuanto a gastos. Evalúen sus verdaderas necesidades. Conexión interna con personas que llegan a sus vidas. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con ganas de cultivar más intensamente las relaciones afectivas, sobre todo aquellos que tienen parejas recientes. Invitaciones sociales. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Declaran sus sentimientos abiertamente en este día con necesidades decir y poner en palabras sus verdades. Sábado intenso con alegrías y emociones. Momento de color: zanahoria.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas día algo alterado si dan curso a las emociones frente a discusiones. Miren a su alrededor y permitan que el pensamiento esté orientado a lo feliz. Momento de color: azulino.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sábado intenso procuren de no alterar los ánimos conectándose con que siempre hay. tiempo para hacer las cosas, Stress. Hora de cambios. Momento de color: amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Abren ventanas nuevas con expectativas y otorgando posibilidades a quienes tienen que darles respuestas. Buena predisposición y soluciones en puerta. Momento de color: sol.

Horóscopo del domingo 17 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo con algo de cansancio. Procuren distenderse y realizar cosas que les gusten y diviertan. Hay cierta sensación de querer recuperar personas del pasado. Momento de color: uva.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Salen con cierta idea de culpa por dejar cosas sin hacer. Hay que aprender a darse los gustos, sanamente hablando, entendiendo que hace bien a la integridad. Momento de color: malva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Por momentos llegan pensamientos de insatisfacción que son generados por algo de hastío o aburrimiento afectivo. Busquen simpleza, disfruten de encontrar belleza en las cosas. Momento de color: agua.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Ganas de salidas, encuentros con amigos, familiares o personas que les interesan. Domingo cálido en los corazones cancerianos que dominará la ternura. Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día de limpieza interna. Decisiones que les hacen sacar con ímpetu pensamientos y sentimientos que ya no tiene sentido seguir poseyendo. Final de etapa y alivio. Momento de color: amatista.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Presente que les alegrará si permiten que lo cotidiano les ofrezca poder lograr tener otra mirada y repercusión. Evolucionar también es esforzarse. Momento de color: purpúreo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Acercamiento y renovación de esperanza aquellos que estén en pareja. Hay incentivos nuevos que satisfacen sus espíritus algo melancólicos y tristes. Momento de color: arándano.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lograr separar lo que sirve y lo que no sirve hace sentirse válido y fuerte. Las decisiones propias tienen que tener el sustento del espíritu. No teman. Transformación. Momento de color: oliva.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aceptación y disculpas enlazadas en asuntos que los angustian en el plano afectivo. Terminar con actitudes tóxicas es la llave para poder conocer la felicidad. Momento de color: plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cierto fondo con dolores antiguos, melancolías confusas que debieran ya dejar de lado. El objetivo diario es poder estar bien y seguir adelante sin peso. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Respuestas que les servirán en este domingo claro en sus pensamientos y pretensiones. Limpieza y osadía que reflejará la alegría que sienten. Valentía. Momento de color: turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Vínculos de parejas nuevas que se afirman y compenetran con mayor conciencia. Día valeroso y templado en los ánimos dándoles carga de energía positiva y sana. Momento de color: coral. (Télam)