Horóscopo de la semana del 12 al 18 de febrero de 2024

Horóscopo del lunes 12 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lunes para conversar, animarse a decir, proponer, cerrar. La lucidez y la cautela de la mano en este día iluminado. Corrigen fallas en el amor que traen alegría. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Gran día para desterrar miedos y salir adelante con sus propósitos y proyectos. Realicen sus tareas con tranquilidad y sientan la seguridad como premisa. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día con salud mental suficiente como para afrontar asuntos que podrían causarles nervios. La intensidad la ponemos nosotros, separen emoción de razón. Momento de color: azul marino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Invocan a sus propias mentes a serenarse y a poder dilucidad con claridad los pasos a seguir en el plano de las actividades. Conveniencia y practicidad. Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Los escándalos a veces se suscitan por energías desordenadas. Procuren hoy no sintonizar vibraciones negativas y lucir sus virtudes con naturalidad. Información. Momento de color: rosa suave.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aprovechan sus buenas energías para poder aproximarse y solucionar problemas inconclusos que les preocupan. Hay buenas noticias en el plano financiero. Momento de color: fucsia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Equilibrio que sentirán en sus acciones laborales con las que obtendrán logros inesperados. Día efusivo con alegrías plenas en el plano afectivo. Momento de color: verde bosque.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Verán que hay puertas que se abren con naturalidad y sin inconvenientes. Día reflexivo en el que podrán darse cuenta que no hay que desesperar. Momento de color: cerceta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos con un día algo agitado en el que deberán tomarse el rato para relajarse y respirar profundo. Llegan novedades en el plano financiero. Momento de color: limón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día apurado tendrán que organizarse para no caer en nervios innecesarios. La practicidad y la lógica profunda tendrán que atemperarlas en el amor. Momento de color: rojo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No teman un día con sucesos positivos que nada tienen que ver con sus fantasías negativas. A veces pensamos de más. Siempre poner la mejor energía. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se basarán en sus principios para tomar decisiones en el plano de las actividades. Hay posibilidades nuevas que les darán mayor tranquilidad. Amor en puerta. Momento de color: malva.

Horóscopo del martes 13 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sienten la necesidad de hacer respetar sus principios y pensamientos en sus lugares de trabajo. Es un buen momento para aclarar todas las dudas. Ordenamiento. Momento de color: zafiro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sensación de que los dejan de lado. Analicen bien sin esa subjetividad tan marcada y abran su pensamiento. Veracidad y naturalidad en el plano afectivo. Sinceridad. Momento de color: lila.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ciertos plazos con los que hay que cumplir en el plano de las actividades. Los nervios afuera y los talentos a lucirse. Día laborioso y exitoso. Fidelidad y amor pleno. Momento de color: cian.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos con un martes algo distantes en el plano afectivo. Esas discusiones que quedan rondando los pensamientos y angustian. Aprender a discernir. Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Surgimiento inesperado de nuevas posibilidades de modificar sus labores dándoles buenas posibilidades. A no desesperar y la premisa de darle tiempo al tiempo. Momento de color: trigo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos con una jornada en la que la energía positiva resaltará y sorprenderá incluso a ustedes mismos. Trabajen para perpetuar las buenas sensaciones. Momento de color: cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buena jornada para ustedes librianos. Pongan sus energías focalizando en objetivos para poder sentirse mejor en todos los aspectos. Amor propio. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sorpresa que entusiasma al ver que hay puertas que se abren. Satisfacción que consuela y salda dolores antiguos. Carrera con horizontes bellos. Momento de color: rojo profundo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sienten el impulso interno de sumar aspiraciones que los motiven aún más a seguir por el logro de sus ideales y objetivos. Celebrar la vida como bendición. Momento de color: blanco.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hoy un día con probabilidades buenas para que se den cosas esperadas. Reuniones y concordancia plena en acuerdos. Luz en el camino. Momento de color: amarillo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Significancia que les hacen notar y que les aporta la noción justa del camino a seguir frente a problema familiar. Nada es lo que parece, calmen la ansiedad. Momento de color: magenta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con algo de cansancio mental afrontan el día y las responsabilidades. Pongan toda su energía para entrevistas, pruebas, reuniones. Sentirán fuerza. Momento de color: maíz.

Horóscopo del miércoles 14 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Miércoles en el que el entusiasmo jugará un papel importante para poder revertir situaciones que no serían afortunadas. Verán llegar respuestas que dan alegría. Momento de color: menta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cobijan sentimientos que sólo ustedes mismos comprenden. Piensen el grado en el que les afecta sentir y no ser correspondidos. Todo llega, abran las puertas sin miedo. Momento de color: perla.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se combinan señales positivas en el plano de las actividades. Lograrán hoy obtener contestaciones esperadas y nuevos puntos de partida. Cambio de actitud en el amor. Momento de color: rojizo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sabrán reconocer en ustedes virtudes que enamoran. A veces nos negamos y no dejamos salir a la luz nuestro ser. Bondad en torno a personas del entorno. Luz. Momento de color: plateado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) De algún modo podrán resolver hoy esas vicisitudes que formularán en este día la necesidad de proceder y buscar poner blanco sobre negro. Jornada de limpieza y lucidez. Momento de color: luz.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sienten que hay algo dentro suyo que no los deja crecer. Sepamos que siempre crecemos, aún en la quietud. Día para acelerar motivaciones e impulsos. Momento de color: verde puro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No se pronuncien a favor de alguien sin antes saber la entera verdad. La sensibilidad libriana a veces juega en contra. Día de abstención y de pensar en ustedes. Momento de color: limón.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Consideren analizar los pros y las contras de sus actividades y pongan en balanza lo que sí quieren lograr. Abanico que se abre, posibilidades que llegan. Momento de color: menta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Momento de hacer un mea culpa invitando a su espiritualidad y comprensión. Los errores de interpretación pueden jugar una mala pasada. Momento de color: azabache.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Virtudes exaltadas y reconocimiento. Día de recompensas en el que sentirán que la bondad es el camino. Blandura emocional que los enaltece. Momento de color: blanco puro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Confusiones en el plano afectivo que quizás distraigan su jornada laboral. Aprovechen su capacidad de poner distancia y enfriar las emociones. Reflexión. Momento de color: verde manzana.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Confusión en sus pensamientos. Dejen de lado la inseguridad y crean en ustedes. Llamado a su profundidad espiritual que les llenará el día de alegría. Momento de color: dorado.

Horóscopo del jueves 15 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hay algo dentro suyo que les pide poder frenar un poco el ritmo diario y la energía excedida que le ponen. Arianos usen su Marte positivamente y equilibren la energía. Momento de color: crema.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Control en sus mentes para las entrevistas, acuerdos, conversaciones. Con soltura y a la vez tendrán un día con ritmo exacto y con resultados favorables. Momento de color: violeta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Comienzos con linda aspectación a través de los cuales podrán visualizar mayor tranquilidad en el plano de las actividades. La necesidad afectiva sintiéndose más. Momento de color: cerceta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Llegan a conclusiones que les ayudarán a poder atraer mejores oportunidades en el plano de las actividades. Refugio emocional en las parejas. Momento de color: lavanda.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sucesos positivos que traen beneficios calmando posibles angustias en el plano financiero. Hay trámites que salen bien y liberan espacio emocional. Satisfacción. Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Las preguntas sobre situaciones que no terminamos de entender a veces es mejor dejarlas y seguir adelante. Nada es porque sí, todo obedece al gran sentido. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Si es esfuerzo conéctense con lo importante que es realizar las cosas con las que nos comprometemos y que hacen a nuestras vidas. Arriba librianos, siempre se puede. Momento de color: oro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sepan distinguir entre las verdades y las oraciones especulativas que escuchen hoy. No todos tienen la mejor intención. No juzguen, sólo hagan el bien. Momento de color: anaranjado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Si sienten deudas emocionales con personas que les demandan mucho, tomen a modo lección para ambos hacer lo justo y necesario. Momento de color: violeta aterciopelado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Es verdad que la magia existe. Contactan personas nuevas aquellos que están sin pareja y se produce algo bello. Jueves intenso, energías altas. Momento de color: Calipso.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Rispidez en las parejas que debieran solucionar poniendo lo más lindo de ustedes. Espontaneidad y creatividad conjugadas en este día particular y movilizado. Momento de color: uva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Suspicacia y delicadeza en el área de las actividades donde palparán roces y desencuentros. Día con lo justo para poder no perder la calma y mejorar los ánimos. Momento de color: aguamarina.

Horóscopo del viernes 16 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se sienten cómodos en sus lugares de trabajo con reconocimiento y valoración. El amor consigue igualarse y enlazarse más. Logros y paz que se conquistan. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Rapidez y congruencia en este día en el que su lógica natural tendrá preponderancia para subsanar inconvenientes. Hay amor que golpea la puerta. momento de color: marrón dorado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Comienzos acertados en trabajos o actividades que les interesan. Obtienen recursos suficientes como para planificar y lograr. Momento de color: plateado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Incluyen en su haber intelectual nuevas actividades que les darán mayor capacidad. La introspección es necesaria, trabajar el espíritu en pos vivir mejor. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos día interesante en el que sus reuniones o diálogos darán resultados esperados y auspiciosos. Las necesidades internas deberían ser expresadas. Momento de color: rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos algo que debieran realizar en este día favorecido sería poder hacer frente a conversaciones con su entorno. Liberación y paz. Momento de color: amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos no se arrebaten y consulten con quienes saben sobre movimiento de dinero y compras. Hay novedades inesperadas que les alegra. Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Conéctense con ustedes mismos y oigan los pedidos de descanso de sus cuerpos y mentes. Día para organizarse mejor y respirar. Momento de color: verde bosque.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Dejen de lado los arrebatos y piensen antes de reclamar. Los modos son fundamentales en las interrelaciones. Conciencia. Momento de color: lima.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Si se sienten inseguros ante este día algo convulsionado, recurran a la firmeza de sus convicciones. Llamados que se postergan. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Poder reconocer que uno se equivoca es muy sano. Hagan mea culpa y conviertan esas malas energías en positivas y constructivas. Día que convierte. Momento de color: rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Caminan firme en este día en el que las entrevistas o decisiones laborales están de su lado. Piscianos día intuitivo y carismático. Soluciones. Momento de color: zafiro. ­

Horóscopo del sábado 17 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hay maneras de poder desvincularse del stress. Suelten, decidan cuidarse y hagan cosas que les gusten. Dense el lugar que es precioso. Momento de color: azul suave.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos sábado con sensaciones encontradas en el plano afectivo. Busquen simpleza y compartan los momentos con naturalidad y ganas de estar bien. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hagan el día para que tengan resultados positivos en lugar de mantener enojos o sensaciones amargas. No hacen falta, sí la alegría y la paz. Momento de color: verde bosque.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La indiferencia ante quienes aman no es aconsejable. La vida tiene sus sabores distintos, busquen la dulzura y la comprensión como motores. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Inédita sensación ante personas nuevas que llegan a las vidas de los solteros. No teman exponer naturalmente su modo de ser, lo espontáneo gana. Momento de color: carmesí.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Trabajen en este día no caer en pensamientos negativos poniendo miradas opacas en lugar de llenas de brillos. Valoren lo que tienen. Momento de color: amaranto.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Dejen de lado el orgullo y pongan en su simbólica balanza el peso natural que tienen los sentimientos. Valoración, afecto, sensibilidad. Momento de color: violeta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Cuando uno extraña a alguien y ese alguien es buena persona, es lindo poder decírselo, llamarlo, demostrarle. El amor siempre es sano. Momento de color: blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hoy encontrarán la solución de ciertos asuntos que los preocupan. Se ordenan las cosas y sellan tranquilidad. Día luminoso en todos los planos. Momento de color: azul.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Poder retroceder cuando procedemos mal es sano y reparador. Dialoguen y dejen de lado las asperezas. El ánimo positivo cura. Momento de color: verde puro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Van a sentir que dejan de lado el sufrimiento de ciertas situaciones íntimas que los preocupa. Cambio de paradigma y empuje hacia lo nuevo. Momento de color: plateado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se van a sentir acompañados por los amigos y muy contentos de poder pasar un día que los entusiasma en cuanto a sus planes. Día renovador. Momento de color: lila.

Horóscopo del domingo 18 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Las fuerzas internas con vigor y entusiasmo. Día con distintos matices en el que demostrarán su equilibrio y capacidad resolutiva. Limpieza. Momento de color: menta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se notará en ustedes ciertos cambios positivos. No se agarren de recuerdos que sólo aportan pena o nervios, miren adelante con esperanza siempre. Momento de color: maíz.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Si sienten que los invade una sensación de angustia, vean por qué y luego busquen distraerse y provocarse un día lleno de energía positiva. Momento de color: magenta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Mucha distinción y reconocimiento en este día de encuentros sociales en los que lucirán sus encantos. Personas nuevas y sueños que se cumplen. Momento de color: guinda.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día con consideraciones internas respecto a necesidades que sienten tener y desear. los tiempos cambian y hay que mirar hacia adelante. Sorpresa. Momento de color: sol.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se despiertan con mucha energía que deberán aprovechar para poner su óptica en horizontes más positivos y calmos a la vez. Preservación. Momento de color: lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hagan un paquete mental y pongan dentro todo lo que no desean que les ocurra más. Ser feliz es una decisión vital. Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Quizás sientan la necesidad de comprometerse más en el plano afectivo. Las etapas de la vida se ofrecen, falta decidirlas. Momento de color: rojo aterciopelado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para la paciencia y para ordenar los pensamientos. Domingo que debiera ser plácido como para tomarse los tiempos propios. Momento de color: cian.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Eviten discusiones sin sentido y hagan de este domingo un día pleno como para poder descubrir virtudes propias que deben lucir. Momento de color: esmeralda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirán que es un día para cumplir con cosas que tienen que ver con el plano familiar. Hagan lo que sientan, las obligaciones con otra interpretación. Momento de color: añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Tomen las riendas de sus vidas y decisiones. Día con algo de dudas o sensibilidad extrema. No pongan en juego sus principios ni deseos. Momento de color: plateado. (Télam)