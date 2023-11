Horóscopo de la semana del 13 al 19 de noviembre de 2023

Horóscopo del lunes 13 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lunes con energía lunar que les inspirará usar su intuición ante sus problemas. No nublen su ilusión respecto a los afectos, verán que nada malo pasa. Momento de color: rojizo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día con buen augurio. Noticias que esperan podrían llegar cubriendo satisfactoriamente sus expectativas. Lucidez en movimientos económicos con ganancias. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Traten de organizar bien sus actividades para no dejar de cumplir con todas. Intuición financiera que los salva y los hace retirarse a tiempo de determinados movimientos. Momento de color: púrpura.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Por momentos se sienten muy exigidos en el plano afectivo, cumpliendo con premisas que molestan. Con hablar todo puede solucionarse en este caso. Mucho movimiento de papeles o trámites hoy. Momento de color: violáceo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Dense un momento para pensar realmente qué quieren en sus vínculos afectivos. No tomen decisiones arrebatadas, sobre todo, por respeto al otro. Reflexión y sinceridad que los aliviará. Momento de color: aguamarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Podría decirse que hoy con maestría van a realizar exitosamente aquellos asuntos de dinero, compras, ventas, contratos, firmas. Busquen bienestar, poder sentirse bien, no piensen demasiado. Momento de color: mango.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Traten de profundizar sus conocimientos con más innovación e informaciones nuevas. No duden de sus sentimientos cuando el impulso es el que viene desde sus entrañas. Confesión. Momento de color: rojo aterciopelado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Proyectos en común con personas de su entorno que podría darles avances y entusiasmo en el plano de las actividades. Solidaridad y paciencia ante personas que los necesitan hoy. Momento de color: lima.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No pierdan el eje hoy respecto a los planes que tenían en mente. Unan propósitos con sus parejas para poder recuperar motivaciones. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Base sólida como a ustedes les gusta cabritas, en el mundo de los negocios que hoy lograrían concretar. Alivianan peso emocional al poder decir algunas cosas que tenían guardadas. Momento de color: sabayón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Verán acreditarse en nuevas actividades en el plano laboral, que les dará crecimiento y confianza. No teman hacer esas preguntas que necesitan saber a sus parejas. Revelación. Momento de color: fucsia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Las polémicas con tonos subidos no llevan a buen término. Decir con mejor modo y desde el cariño, es la opción. Una nueva amistad les dará felicidad. Momento de color: zanahoria.

Horóscopo del martes 14 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Marcianos midan sus energías y sus fuerzas, que no sean excedidas o exageradas. Control mental y confianza en sus principios. Búsqueda de nuevos matices en las relaciones afectivas. Momento de color: agua.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cuando sientan la seguridad que otorga el verdadero sentimiento, avancen sin temor. Los sorprenderá la respuesta. Si ven algo difíciles esas tratativas de realizar ciertos negocios, sepan esperar y ver bien. Momento de color: avellana.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No pongan en juego o riesgo ese dinero que espera dar posibilidad de generar crecimiento. No se arrebaten. Estrategia y mesura en reuniones y conversaciones, día para ir lento. Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hora de ponerse en base más sólida para ver realmente si siguen adelante o dan un paso al costado en esos vínculos inconstantes. Replanteos. Generan alternativas en el trabajo para evitar problemas. Momento de color: vainilla.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cuando no podemos ante un problema el cual no depende de nosotros mismos, lo mejor es poner lo mejor de sí y con la más positiva expectativa. Renovación y sorpresas. Momento de color: alcaucil.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos día con bastante ritmo con pocas pausas que sabrán manejar para no terminar extenuados. Salgan a caminar para darse un respiro. Lo imprescindible es estar bien. Momento de color: rosado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Pregúntense qué es lo que más quisieran lograr en estos momentos por ustedes mismos y pongan toda la voluntad para lograrlo. Defecto de Libra la pereza, pero contrarresta muy por encima la voluntad. Acción. Momento de color: rojo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Enardecidos escorpiones en este día con posibles trifulcas o discusiones. Calma y revisen en qué se han equivocado. Transmutación. Allegados que los invitan a salidas divertidas. Momento de color: ananá.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día con mucha conexión con sus parejas o personas con quienes están teniendo algún vínculo amoroso. Definiciones y decisiones. Logran construir puentes de apertura en el ámbito laboral. Momento de color: bígaro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Recupero de diálogo y compenetración con sus parejas, gracias a que se dan cuenta que los días pasan y las actividades les insumen todo el tiempo. Separen las cosas y vivan mejor. Momento de color: magenta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Actúan a tiempo frente a trifulca en la que tienen que decidir rápidamente. Hagan lo justo y deslíguense del problema. Amor creativo con salidas programadas. Momento de color: cian.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Posible nuevo romance aquellos que estén solos. Festejan noticias en el plano familiar, un nuevo comienzo y salud renovada. Ascendencia. Momento de color: verde puro.

Horóscopo del miércoles 15 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Miércoles mercuriano para sus mentes que se iluminarán y tendrán un día con impulso positivo para realizar sus quehaceres y compromisos. Realización. Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos Posibles cambios en sus trabajos que quizás pueda ameritar detalles que les generen alguna incomodidad diaria. Evaluar conveniencias. Momento de color: anaranjado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Posibles regresos de amores pasados para algunos. Se sorprenderán de sus reacciones dados los cambios internos que lograron tener. Protejan sus logros. Momento de color: púrpura.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se incentivan con nuevas aspiraciones y motivaciones que les abran un abanico más colorido de crecimiento y creatividad. Trabajen sin temor en sus sueños. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Presten atención a las tentaciones que pueden tener en el ámbito laboral. No confundan lo que sienten, los que tienen compromisos, sean cuidadosos. Se repiten historias. Momento de color: ocre.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Expresen sus sentimientos de manera más clara demostrando seguridad y valor. Estén atentos y focalizados durante las horas laborales. Distracción. Momento de color: ámbar.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No le den a sus actividades una interpretación de peso o de molestia. Valoren lo que tienen y pueden realizar. Comienzos beneficiosos que auguran éxito. Momento de color: celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay momentos que de manera natural vamos con facilidad a terminar asuntos que nos hacían mal en el pasado. Recuperación de autoestima y un día brillante. Momento de color: oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día que aprovechan oportunidades en el plano de las actividades. Luces y carisma que les darán oportunidades nuevas y prometedoras. Momento de color: azul puro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Por dentro sentirán cierto agotamiento dado el alto nivel de responsabilidad que sienten frente a sus obligaciones. Relajen y miren con ojos positivos. Momento de color: amarillo fuerte.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Definiciones y buena ventura que les darán satisfacción y augurio de éxito. Hagan una mejor lectura sobre los planteos de sus parejas y definan con amor. Momento de color: té verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Comprensión y ayuda por parte de quienes los quieren. Renovación. En el ámbito laboral cierto compás de espera y de cierto titubeo, aguarden resultados. Momento de color: menta.

Horóscopo del jueves 16 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) las apariencias engañan, frase con aroma a abuelas que es muy acertada. Tengan a bien observar bien e hilar las palabras que escuchan. Llamado importante. Momento de color: magenta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Observan con otros ojos a alguien de su entorno. Las relaciones ya asentadas podrían tener cierta crisis o hacer un click que les despertará otras necesidades. Momento de color: rojo aterciopelado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hay temas que es mejor esperar antes de emitir un veredicto o concepto de los que luego se arrepentirían. Prudencia y mente fría. Posibilidades de viajes de trabajo. Momento de color: rojizo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se refugian en pensamientos más sensatos para poder tomar esas decisiones que cuestan. Reserva en sus acciones y confianza en ustedes mismos. Independencia. Momento de color: plateado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Explicaciones que les llegan y que los conformarán en el plano de las finanzas. Se aclaran cosas y se sigue hacia adelante. Los diálogos serán la clave en este día. Momento de color: caoba.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Imaginación y creatividad a la orden del día virginianos. Lucen sus capacidades intelectuales con la simpatía correcta en entrevistas o arreglos. Avances. Momento de color: dorado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Ocurrencias en el plano laboral que no serían de buen tino. Mediten primero y busquen alternativas más plasmables y considerables. El amor con luces nuevas. Momento de color: cobre.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Todo no se puede escorpianos. Tómense su tiempo y piensen bien con qué se quedan o qué prefieren para sus vidas. Decisiones varias y crecimiento. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) En este jueves tendrán gran lucidez para lo que deban realizar, trámites, firmas, entrevistas, acuerdos, conversaciones importantes. Algarabía. Momento de color: oliva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Su típica paciencia se verá afectada capricornianos, dadas ciertas circunstancias que no saldrían como esperan. Consideren a quien se equivoca y escuchen. Momento de color: azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día especial en el que podrán acercarse a esas personas de su interés. Seducción. Los momentos laborales serán algo salpicados con incertidumbre. Momento de color: azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Evalúen sus gastos, organicen mejor la entrada y salida del dinero. En el plano afectivo sentirán que pueden aspirar a más amor y comprensión. Autoestima y valoración. Momento de color: cian.

Horóscopo del viernes 17 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Viernes con mucha energía venusina que los hará calmar esos nervios y disfrutar de este día. Encienden en sus corazones ganas de formalizar aquellos que están conociendo a alguien. Plenitud. Momento de color: rosa aterciopelado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día en el que los afectos rigen la jornada. No se encierren en ustedes mismos y surjan sin temor. Reciben mejores noticias respecto a sus finanzas. Concreciones y avances. Momento de color: amarillo puro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Por momentos se sienten solos en este día en el que remembranzas les invaden los pensamientos. Repasen sus vidas, pero sepan cerrar etapas e ilusionarse con un futuro mejor. Momento de color: verde bosque.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Con ganas de expresar sus compromisos en el plano afectivo, aliviarán a quienes esperan esas declaraciones. Renuevan y se compenetran. Camino venturoso y prometedor. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sensación de peso con respecto a las responsabilidades que tienen en el plano de las actividades. Propónganse soltar los modos en que encaran sus compromisos. Inspiración. Momento de color: verde mar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sienten el apoyo de sus parejas y les ayudará a levantar el ánimo. Busquen no sufrir o preocuparse tanto, las cosas son aunque suframos, por lo que es mejor sentirse más fuertes y seguros. Momento de color: cristal.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día con invitaciones en las que lucirán su halo venusino y seductor desde la elegancia natural que tienen librianos. Estarán con ganas de proyectar nuevas cosas a futuro. Momento de color: frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sienten que sus pensamientos les dará cierta sensación de angustia y nostalgia. Salgan y distráiganse con amigos o incluso paseando solos. Verán venir nuevas oportunidades. Momento de color: azul.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Abrazan nuevas ideas o pensamientos que los entusiasman e incentivan para poder originar nuevos rumbos. Hay base firme en las familias para afrontar inconvenientes. Éxito. Momento de color: caoba.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Vivencias del pasado que parecerán calcadas en el plano de los afectos. Oleadas que deberán sortear y eludir para no caer en errores de nuevo. Liberación. Momento de color: verde puro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hagan un refrescar en sus modos de relacionarse en el plano afectivo. Las parejas esperan mejores momentos. Inteligencia aplicada para poder resolver asuntos que se presentan. Momento de color: zafiro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Un festejo compartido en las familias por logros y cambios que les traen nuevas oportunidades de realización. Triunfos laureados con enorme alegría en este día chispeante. Momento de color: sol.

Horóscopo del sábado 18 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Voluntad de seguir pensando en nuevas opciones, ideas creativas a las que podrán programar bien para poder llevarlas a cabo. La vida es crecimiento. Momento de color: azul Francia.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Moderados estarán en este día para lo relacionado en conversaciones importantes sean familiares o de actividades. Sienten que hay cosas para modificar y predisponerse mejor. Momento de color: coral.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) En este sábado van a poder tener salidas o invitaciones que esperan desde hace tiempo. Sean puntuales en las pautas o condiciones que desean que estén claras. Siempre se puede elegir. Momento de color: cereza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para renovarse en cuanto a salidas, comprarse algo lindo, sentarse en una plaza, celebrar noticias que llegarán prematuramente para algunos. Momentos agradables. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Algunos tendrán viajes repentinos por motivos laborales. No desperdicien la oportunidad, podrían tener ascensos o mejoras en el plano financiero. Prosperidad. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Descubren nuevas formas de manifestar y soltar sus afectos que los reconfortará a ustedes mismos y a sus parejas. Propuestas y conversaciones prometedoras. Momento de color: frutilla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hoy se darán cuenta de ciertos errores o modos que a veces tienen y que afectan bastante a quienes los rodean. Renovación, transformación. Siempre hay alternativas para mejorar. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Descreen de palabras que vienen de alguien de quien ya habían recibido cosas que no son. Prudencia, no se dejen engañar. Hay cambios y rumbos nuevos. Momento de color: canela.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No se victimicen, vean su parte negativa también, lo mejor es conciliar y fraternizar. Liberan angustias luego de conversar. Empatía y comunicación. Momento de color: lila.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hoy tendrán esas respuestas que esperan y que son bastante cruciales para su vida afectiva. Quienes no tienen pareja, podrían deslumbrarse con alguien nuevo. Momento de color: oro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Crecimiento interno y mayor seguridad por ver que sus talentos son respetados y valorados. Crecen y prometen abrir el abanico de oportunidades. Momento de color: maíz.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos, se despiertan con ese halo renovado de no querer mirar hacia atrás en el plano afectivo. Este ímpetu les dará mayor luz en todos los aspectos de su vida. Momento de color: plata.

Horóscopo del domingo 19 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Espacio logrado en el plano familiar para poder poner las cosas en orden y de acuerdo a las pretensiones de todos. Se concentran en poner mejor energía para la semana. Momento de color: zafiro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No es sobrevivir, es vivir. Hoy domingo mediten un rato sobre algunas concepciones que sostienen en la vida y revean de modificar algunas para ser más felices. Iluminación. Momento de color: uva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Más seguros en el plano afectivo. amigos que les demuestran que realmente lo son, parejas que les dan cosas valorables y alentadoras. Confianza y entrega. Momento de color: perla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sabrán poner y usar inteligencia en este día de reunión familiar o contacto con parientes. Los afectos no debieran dar justificación a los errores que se cometen. Momento de color: malva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) En sus rostros verán quizás algún dejo de cansancio. Deben plantearse cómo manejar mejor sus horas de descanso. Importancia en todo sentido, cuiden de ustedes. Momento de color: verde.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Esquemas en sus mentes pensantes que abarcan todos los aspectos de sus vidas. Desarticular ese hermetismo o sobre exigencia, les hará mejorar en todo sentido. Momento de color: gris.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Encuentros con personas que quieren donde sueltan sus emociones y cuentan sus cosas. Fraternidad que reconforta sus espíritus sensibles librianos. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hoy se sorprenden por ideas nuevas que irán analizando para poder llevar a cabo en el futuro próximo. Verán a su alrededor la generación de algunas tensiones. Momento de color: turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) La contención de quienes los quieren estará hoy presente. Aprovechen la calidez y disfruten de este día pleno. Sus ilusiones con alguien nuevo pueden darse. Momento de color: coral.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día de amor y de conquista. Llegan a quien desean y verán que la respuesta será como la esperada. Procuren no decir cosas de más en el plano familiar. Momento de color: Calipso.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten que pueden hacer lo que proyectan. Vayan con tranquilidad y plasmen sus ideas. Se aceleran soluciones en el plano familiar o de amigos. Paz. Momento de color: lila.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Crean más en ustedes. Este día les demostrará cuánto pueden conseguir desde sus talentos y condiciones. Vislumbran algo nuevo en el plano afectivo. Momento de color: azul. (Télam)