Horóscopo de la semana del 20 al 26 de noviembre de 2023

Horóscopo del lunes 20 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Comienzos auspiciosos en trabajos, negocios nuevos o mudanzas. Logran llegar a esa tranquilidad que estaban necesitando lograr. Satisfacción. Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Ideas de fondo en asuntos laborales que les darían buenas posibilidades de cambios y mejoras. Detalles que ofuscan en el plano sentimental. Calmen sus puntos de vista. Momento de color: amaranto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Principalmente este día algo agitado va a centrarse en trámites atrasados que deben realizar. Las actividades con mejoras en las finanzas que llegan justo a tiempo. Momento de color: maíz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Renovados los ánimos con un día en el que aprecian los beneficios del sol que ilumina esta tierra. Conciencia. Interpretan interiormente que el amor debe ser correspondido. Momento de color: uva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) La confianza en el otro a veces recibe una desilusión. Sigan adelante y quien los haya defraudado que se vean frente al espejo. Desilusión. Amor que llega. Momento de color: marrón.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Vencen las expectativas respecto a asunto de finanzas que quizás no prospere. De todo uno aprende, no sufran. Recomponen sus diálogos familiares. Momento de color: anís.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Tranquilos y apaciguando angustias, hoy librianos surgen de las cenizas del engaño y la traición. Denle una interpretación piadosa y serán felices. Momento de color: amaretto.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Con miras a exteriorizar sus emociones, logran escorpianos sentir que ascienden espiritualmente. Quienes los defrauden que sigan sus caminos. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) si antes pudieron vencer obstáculos, no hay forma de que ahora no puedan hacerlo. Adelante con sus soluciones, día feliz, día con buenos augurios. Momento de color: canela.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Visiones a futuro sobre negocios o pautas financieras. Maestros del orden, organicen y decidan. Buena jornada en el plano emocional. Liberación. Momento de color: menta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Con propiedad explicarán y darán nota de sus necesidades en el área de las actividades. Sensación y descubrimiento de pensamientos nuevos. Apertura. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) En términos de llegar a avanzar en el plano laboral, tendrán que auto desafiarse y ponerse a prueba sobre sus capacidades que no ven. Eficiencia. Renovación. Momento de color: cobre.

Horóscopo del martes 21 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No sientan que ponen en riesgo su seguridad económica al recibir otras ofertas de trabajo. Confíen en sus capacidades y decidan tranquilos. Amor que acompaña. Momento de color: oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las cuestiones personales hoy debieran estar alejadas de sus pensamientos al momento de entrevistas, gestiones importantes o acciones laborales. Tranquilidad y concentración. Momento de color: madera.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) A veces es mejor ceder aún sabiendo que se tiene razón y tener una actitud condescendiente con quienes todavía tienen que aprender a escuchar. Valentía. Momento de color: azul puro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos no posterguen ocuparse de esas cosas que les cuesta realizar. Hace bien cuando afrontamos obstáculos que parecían difíciles. Pasan el día con suerte. Momento de color: fucsia.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Las suposiciones no siempre son acertadas, no se guíen por rencores sino por la experiencia puntual de las situaciones. Emociones equilibradas para este día. Sorpresa. Momento de color: durazno.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Conveniencia en el plano financiero, aprovechen y piensen la mejor opción. Iluminación. Los afectos con algunas contrariedades, aprender a escuchar es la opción. Momento de color: lima.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Compás de espera ante la falta de respuestas. Sepan esperar con optimismo y las cosas llegan sin dificultad. Revelación y testimonio que los sorprenderá. Momento de color: rosa suave.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No sientan las cosas como si fueran huracanes. Cambiar la mirada en pos de tener equilibrio emocional. Obtienen reconocimientos que los alegrarán. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para reconciliarse con personas por las que sienten pena de estar distanciados. Conciliar es sublime. Hay novedades en las familias que les darán mucha alegría. Momento de color: oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Organicen su día para poder terminar trámites atrasados que saldrán bien. Llega a ustedes una explicación que los reconfortará. Amor pleno y con proyectos. Momento de color: canela.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Verán mejoría en las relaciones afectivas. Parejas nuevas con buena proyección. Buen momento para comenzar actividad física, por lo menos, caminen. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos excelente día en el plano de las actividades. Comienzos exitosos y con buena mirada hacia el futuro. En los afectos hay mejoría y ansias de estar bien. Momento de color: frutilla.

Horóscopo del miércoles 22 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Satisfacción y sensación de conformidad frente a la parte financiera que los mantiene ansiosos. Logros con mayor seguridad y empuje. Agrado. Momento de color: azulino.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Intercambio de palabras que les podría generar un problema. Estén atentos a la hora de pronunciarse tratando de ser más claros y concisos. Sensación de discordia. Momento de color: azabache.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No se alarmen ni alteren los ánimos por cosas insignificantes. Hoy será un día en el que aprenderán que la espera dio sus frutos. Nueva etapa en el amor. Momento de color: rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Escueto resultado de algunos temas que esperaban fueran más beneficiosos. Valoren de todos modos los cambios útiles que tienen. Todo tiene un comienzo. Momento de color: menta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Jornada para aprovechar en el campo de las actividades. Verán nacer sueños y otros concretarse. Hay cierta inquietud en el plano personal y de afectos. Piensen bien. Momento de color: uva.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Aventura mental respecto a planificar algún viaje. Les dará alegría porque van a poder concretarlo. Instancia decisiva en cuanto a mudanzas, compras y ventas. Momento de color: oro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos salud en mejoría, no olvidemos que el stress hace estragos en nosotros. El aprendizaje es darse cuenta que la salud es central en nuestras vidas. Momento de color: verde.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Un sinfín de oportunidades en este día que abre el abanico de posibilidades en sus vidas escorpianos. Resuelven y cierran problemas que entorpecían. Plenitud. Momento de color: plata.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ventaja que arroja resultados inesperados en el plano financiero. Focalicen bien, este día les trae posibilidad de crecimiento y afianzamiento. Firmeza. Momento de color: menta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos tengan a bien hoy manejar con prudencia todo lo que refiere a papeles, firmas, arreglos, negociaciones. No se arriesguen por ambición. Momento de color: café.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Quietud y nostalgia por asuntos del corazón que los perturba. Hagan mea culpa y revisen la manera de actuar ante el reclamo de sus parejas. No culpen. Momento de color: añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos buena jornada mercuriana para todo lo que se relacione con comunicación, entrevistas, diálogos, comienzos laborales, exámenes. Luz en el corazón. Momento de color: plateado.

Horóscopo del jueves 23 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Un sinfín de posibilidades se plantean por asuntos afectivos que los mantienen en vilo. Es mejor sacarse las dudas y hablar. El miedo paraliza y daña. Sientan protección. Momento de color: cobre.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Verán en este día que pueden encontrar lo que buscan en el amor. Quienes estén en pareja, inician etapa nueva y más comprometida. Augurios felices. Momento de color: frutilla.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Relajen y verán que la creatividad sale sin miedo y con fuerza. Apuntan alto dándose cuenta que pueden lograr lo que se proponen. Aventura emocional. Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Jueves con energía potente que les dará la fuerza que necesitan para poder tener los resultados que esperan en las actividades del día. Entrevistas, comienzos óptimos. Momento de color: agua.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Justa medida lo que van a aplicar hoy al momento de enfrentar situaciones que para ustedes son complicadas. En vistas de renovarse tienen otros horizontes en mente. Momento de color: amaranto.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sienten que están en un berenjenal mientras que si lo miran desde afuera, se darán cuenta que pensar mal del otro sin saber, siempre es malo. Revelación. Momento de color: ocre.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hoy se abre una puerta llena de esperanza respecto a lo que esperan con mucha ansiedad. Pueden llegar las noticias deseadas. Optimismo y concreción. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No sirve estar pendiente de lo que los demás piensen de nosotros, ser el que somos es el mejor aporta al ojo que no entiende. Llamados importantes. Momento de color: turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Imaginación y búsqueda en este día jupiteriano que inspira a mejorar y crecer. Las aspiraciones que tienen serán logradas si creen en ustedes mismos. Momento de color: verde bosque.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Posible cierta incertidumbre ante las cosas que surgen en este día algo ajetreado. Se ocupan de amigos que los necesitan, pongan lo mejor de ustedes. Momento de color: Fresia.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos no siempre se dan las cosas del modo que queremos, a veces cuesta entenderlo pero es sano hacerlo. Pensamientos nuevos y esperanzados. Luz. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Las noticias que esperan pueden llegar hoy. Pongan la energía suficiente como para poder aprovechar lo que el Universo les ofrece. Premio y compensación. Momento de color: plateado.

Horóscopo del viernes 24 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No sientan que la vida es una carrera sin fin, cambien el paradigma y conecten con el enorme sentido del Todo mismo. Los ánimos inarmónicos hay que calmar. Momento de color: amatista.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Siendo buenos para los números, taurinos revisen sus cuentas y pónganse a tono con sus gastos. Venusinos por ahora frenen las tentaciones de compras. Espiritualidad. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Remediar vínculos desgastados es difícil. El amor puede todo, vean dentro suyo y profundicen para saber realmente qué sienten. Honestidad, introspección. Momento de color: violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Interpreten las cosas que hacen en cuanto a aprendizaje o preparación profesional, como herramientas para la vida que les dará éxito. Valoren su sacrificio con alegría. Momento de color: arándano.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sabor a que necesitan más de la persona que tienen a su lado o que desean tenerla. Diálogos con intensidad que les darán frutos. Comienzos. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día con bastante agilidad para realizar trámites, operaciones, negociaciones. Activan en sus mentes pensamientos creativos y veloces. Seguridad. Momento de color: amarillo fuerte.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Venusinos hoy estarán con el romanticismo a flor de piel. Quienes están solos pueden conseguir parejas y quienes ya las tienen, rejuvenecerán ese amor. Momento de color: rosa aterciopelado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sensación de agotamiento. No olvidemos que el stress debilita también. háganse el rato para relajarse, caminar, tomar aire, sentarse en una plaza. Momento de color: transparente.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Importante jornada para negociaciones. Compras, ventas, alquileres o cobros. Llegan a ustedes ánimos nuevos y ganas de prestar más atención a los suyos. Momento de color: coral.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas hoy en un día bueno, con sorpresas inesperadas en el plano afectivo que los hará sentirse muy bien. Compensación que alienta y anima. Momento de color: malva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos jornada que les dejará buenos momentos. Reconocimiento a sus valores y sus capacidades. El amor compenetrado y con mucho acercamiento. Momento de color: turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos esta jornada con bastante ritmo en el plano de las actividades. Sin altibajos emocionales y alegres relucen sus encantos en invitaciones sociales. Halo de luz. Momento de color: dorado.

Horóscopo del sábado 25 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día que aprovecharán para hacer cosas en casa. Limpieza profunda, cambio de lugar los muebles, movilizar. Las energías hay que renovarlas también en las cosas. Momento de color: menta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Busquen poder tener una actividad física diaria. Siempre hay tiempo para poder ocuparse de uno mismo. Día para revisar las dietas y mejorarlas en calidad. Momento de color: verde.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Tienen necesidad de tomarse el día para pensar en sus cosas, poder conectarse profundamente con ustedes mismos y aspirar a mejorar. Introspección. Momento de color: púrpura.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Aireen y refresquen sus mentes, relajen sus cuerpos y hagan algo por ustedes. No nos damos cuenta que aceptamos vivir con nervios y preocupaciones. Momento de color: verde bosque.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Fluyen sus corazones y se permiten soltar sus sentimientos. Sorprenderán a los suyos con alivio por respuestas que esperaban desde hace tiempo. Momento de color: miel.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Propónganse levantar el ánimo y lograr ver las cosas de la vida con ojos más calmos, conciliadores y esperanzados. Cada día otorga Todas las posibilidades. Momento de color: papaya.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos dense posibilidades de ampliar sus rutinas diarias sumando nuevos desafíos o actividades. No se enfrasquen ni obsesionen con temas menores. Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Si no destraban esas preocupaciones vanas, la exageración les hará pasar un mal día. Organicen las prioridades y suelten. Todo llega. Momento de color: lila.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Despiertan interés por realizar alguna actividad que les sume conocimiento. Entusiasmo. Las cosas del corazón floreciendo y con entrega. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Mayor proyección en sus aspiraciones financieras. Aparecen propuestas y proyectos que los seducirán. Día con un despertar afectivo. Momento de color: ámbar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros buscan perfeccionarse en sus tareas. Hay mayor conocimiento y desempeño. Día con energía equilibrada que suman salidas divertidas. Momento de color: cereza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Avances en el plano emocional. Se despiertan con una sensación agradable de superación y nuevas expectativas. Aplican sus talentos con entusiasmo. Momento de color: zafiro.

Horóscopo del domingo 26 de noviembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Les interesarán personas que podrán conocer hoy en salidas recreativas o reuniones sociales. Despejan sus dudas respecto a familiares. Acercamiento. Momento de color: fucsia.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Domingo relajado en el que abrirán sus puertas a reunir a sus amigos o familiares. Alegrías compartidas dejando de lado las preocupaciones. Liberación. Momento de color: azul eléctrico.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Recuerdos que fluyen sobre asuntos pendientes del pasado. Analicen bien cuál sería la utilidad de volver atrás. Juegos de seducción con personas nuevas. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Planifican sus tiempos en este día que les propone salidas e invitaciones tentadoras. Aquellos que estén solos tendrán oportunidades nuevas de encontrar el amor. Momento de color: mora.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Miran atrás y revisan con sinceridad los errores cometidos en el plano afectivo. El punto no es castigarse, sino buscar mejoras no sólo por el otro también por ustedes. Momento de color: lila.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Las familias recobrando los diálogos y la armonía. Propónganse sostener en el tiempo los logros y los intereses en común para lograr ser todos felices. Momento de color: magenta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Impulsos y ganas de realizarse en nuevas actividades o proyectos que siempre estuvieron en sus mentes. Animarse es querer crecer. Reanudan diálogos. Momento de color: uva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Disparadores internos para poder hacer limpieza emocional respecto a personas del entorno que no les aportan nada positivo. Cada uno con su camino. Momento de color: blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Alejan en este día con amor propio, ciertos hábitos emocionales que los perjudican. Buscan arqueritos encontrar l que buscan. Frutos. Momento de color: gris plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se enternecen y comprometen con sus parejas luego de escucharlas. Mediten y revisen sus formas y modos de comunicarse. Evolución. Momento de color: amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hay ánimos suficientes como para organizar salidas en familia o con amigos. Algunos con chances de conocer personas que les interesarán más de lo imaginado. Momento de color: coral.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Como explosión de alegría los nuevos ánimos en incentivos en el plano afectivo. Neutralizan dolor y ven el comienzo de una etapa más saludable y prometedora. Momento de color: frutilla. (Télam)