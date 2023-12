Horóscopo de la semana del 25 al 31 de diciembre de 2023

Horóscopo del lunes 25 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con mucho ritmo que los mantendrá ocupados. En sus pensamientos la posibilidad de desistir a personas que no les aportan nada. Dejar atrás. Momento de color: azul acero.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Rompen reglas que los atan a culpas o cargas impuestas que no tienen sentido. La responsabilidad también pasa por hacerse respetar y defender las ideas o valores. Momento de color: plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Presten atención y no se colapsen por las cosas que tienen que hacer. Demoras y algunas irresueltas. Todo a su tiempo geminianos, hoy día mejor para sociales. Momento de color: esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Vuelven a diálogos perdidos con personas a las que quieren. Rescatar vínculos sanos es enriquecedor y aleja la soledad que a veces sentimos. Revalorización. Momento de color: magenta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) No tengan fantasías con cosas que no van a pasar. Los miedos toman poder si se lo damos. Siempre sentir el amparo Universo con sus leyes sublimes. Calma. Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Reciben sorpresas que los dejarán atónitos desde el mejor sentido. Nuevas personas o llamados esperados que les darán un día inolvidable. Valoración. Momento de color: celeste.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos encaren la jornada tratando de dejar de lado los nervios que los acosan y les obnubila las energías. Transmuten a positivo y bello. No es difícil. Momento de color: blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos día profundo en el que tienen cuestionamientos internos sobre los afectos y el modo de manejarse en ellos. Celos y temores no construyen, destruyen. Momento de color: gris.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se sienten decididos y estimulados para ejercer las energías en sus aspiraciones. Se encaminan y se encauzan con excelentes perspectivas. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aprender a que las cosas tienen su recorrido y tiempo y que todo está conectado al ritmo Universo. La ansiedad lastima, la paciencia aporta sabiduría. Momento de color: arándano.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día acalorado en el plano de las actividades con mucho para hacer y resolver. No alteren sus ánimos por palabras negativas que les llegan. Independencia. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Valoran sus esfuerzos y reciben el reconocimiento esperado en el área de las actividades. Momentos claves en el plano financiero, observen bien qué hacer. Momento de color: manzana.

Horóscopo del martes 26 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sacan conclusiones válidas respecto a problemas que hoy resuelven. Encaminando y dejando atrás preocupaciones en este día con mucha suerte. Momento de color: amarillo fuerte.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos día para realizar trabajos atrasados y poder terminarlos. Hay motivación suficiente como para poder lograr cosas que les importan con sus parejas. Momento de color: azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Despliegan sus conocimientos en el área de las actividades dando soluciones y aportes útiles. Intelectualidad y operatividad conjugadas que los identifica. Plenitud. Momento de color: plateado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Buenos comienzos y cierres correctos de etapas en sus vidas. Aciertan en las decisiones que toman logrando tener un día con excelentes resultados. Satisfacción. Momento de color: avellana.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día con mucha energía renovada y ansiosa desde el buen sentido. Buscan y palpan sobre sus proyectos concentrándose con optimismo. Amor que acompaña. Momento de color: ciruela.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sienten que se juegan todo en las situaciones que los preocupan. Trabajen darle una interpretación distinta y más tranquila a los problemas. Relajación. Momento de color: amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Mejoría y aproximación con las personas con quienes comparten sus jornadas laborales. Fraternidad y camaradería. El amor con mucha calma y alegría. Prosperidad. Momento de color: crema.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos día en el que avasallan con sus encantos y capacidad. Aprovechen los momentos y arremetan seguros por sus objetivos. Día de logros. Momento de color: amarillo oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Recuperan la confianza en ustedes mismos en el plano laboral y hacen valer sus capacidades. Desplazan en sus mentes ideas negativas por positivas. Momento de color: plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Tengan en cuenta que hoy podrían cerrar contratos, firmar papeles importantes, terminar situaciones y comenzar otras. Luminosidad y avance que los alegra. Momento de color: celeste.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con bastante cansancio decidan tomarse un momento para relajar y hacer algo que los distraiga. La vida es muy importante, hay que valorarla y disfrutarla. Momento de color: verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hoy se adueñan de los encantos y los hacen suyos. Confianza y decisión en un día con mucho para hacer y sentirse realizados. Compañía y coincidencia en el amor. Momento de color: rosa.

Horóscopo del miércoles 27 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Miércoles muy mercuriano dada la actividad que desempeñarán sobre todo en el plano social y comunicacional. Lucidez y confianza en ustedes. Momento de color: azul profundo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Importante jornada en el plano afectivo en el que conjugarán sus ganas de dialogar y de demostrar lo que el otro les genera. Conciliaciones y amor que supera todo. Momento de color: rojo aterciopelado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Proyectos nuevos que los piensan con muchas ansias de superación y progreso. Sienten sus baterías energéticas cargadas de mucho optimismo. Día clave. Momento de color: plata.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos no se inventen nuevos problemas por cosas que no tendrían que tener peso en ustedes. Hora de tomar decisiones y liberarse de sensaciones tóxicas. Momento de color: amatista.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Se sentirán apoyados en sus decisiones sobre asuntos que los preocupan. Con vistas hacia el futuro le dan valor a las buenas cosas que les pasan. Compenetración. Momento de color: luces naranjas.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Le dan valor a su libertad y se permiten tener mayor autenticidad sin temor. Lo mejor que podemos darle a los demás es nuestra verdad y espontaneidad. Momento de color: cereza.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) día para tomar ciertas decisiones que por momentos dudan. Librianos conecten su corazón con la razón y hagan lo que sientan. Las buenas cosas no se cuestionan. Momento de color: blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se permiten salirse de la rutina planteándose tomar alguna actividad que los alegre. Hora de mover esos cuerpos. Verán venir a quien esperan. Dicha. Momento de color: arándano.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Harán en este día lo que realmente sienten. Dirán y serán escuchados, demostrarán y serán comprendidos. La autenticidad tiene un valor supremo. Momento de color: rojo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Buena jornada para cortar con situaciones que hace tiempo sienten que no dan para mayor tiempo. Liberación y compromiso con ustedes mismos. Salud. Momento de color: plateado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día con mucha actividad en el plano de las actividades en el que tendrán satisfacciones esperadas. No dejen pasar invitaciones sociales. Contactos nuevos. Momento de color: azul eléctrico.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Entusiasmo y significancia en el plano afectivo. las familias con mucha armonía, las parejas con franqueza y disposición a comprometerse e ir por más. Alivio. Momento de color: frutilla.

Horóscopo del jueves 28 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hoy procuren manejar sus emociones para poder llevar adelante esos cambios en el plano afectivo que tienen decididos. Entiéndase como crecimiento y madurez. Momento de color: amaranto.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sentirán realización y crecimiento en el área de las actividades Con mayo seguridad y conocimiento. Lo mejor del día será la posibilidad de conquista y encuentro afectivo. Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se despliega un arco iris con esperanzas que verán ser cumplidas. Amor que llega para aquellos que estén sin pareja. Renovación y frescura para las parejas. Momento de color: terciopelo azul.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Jornada laboriosa en la que estarán algo cansados y distraídos. Pónganle a la rutina más creatividad y menos disgusto dando paso a más alegría. Logros financieros. Momento de color: durazno.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Le dan mucho valor a sus logros y apuntan a tratar de manejarse con mayor tranquilidad para poder bajar el nivel de stress. Crecimiento interno y tranquilidad. Momento de color: verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sonrisas de encanto para algunos que estén solos. Tendrán hoy posibilidades de que las estrellas se junten y los lleven a nuevo amor. Comienzos positivos. Momento de color: zafiro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Amanecen con una nueva fortaleza en sus espíritus que los lleva a seguir con mayor énfasis y claridad en la toma de decisiones. Luminiscencia. Momento de color: aguamarina.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se solidarizan con amigos que los necesitan. Gran caudal de energía dando fortaleza y tranquilidad. Hay posibilidades de lograr que el amor golpee la puerta. Momento de color: cian.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Logran hoy terminar trámites pendientes. Finales y comienzos sin obstáculos. Sus corazones serán escuchados y comprendidos. Liberación. Momento de color: canela.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Posibles cruces en sus ligares de trabajo. Trabajen en sus fueros íntimos el modo de encarar las relaciones. Calman los ánimos en el plano afectivo. Momento de color: berenjena.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Preferencias afectivas que los hacen replantearse los vínculos de pareja aquellos que las tengan. Momento de tregua y de darse el lugar que desean. Momento de color: gris plomo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos sienten que el día no les alcanza. Siempre tenemos que saber poner límites sanos a nuestra energía para no desgastarla. Transmutación. Momento de color: violeta.

Horóscopo del viernes 29 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Asumir que las cosas tienen su ritmo y tiempo. Miren con ojos positivos que no todo depende de nosotros y entreguen su esperanza a la Providencia. Todo llega. Momento de color: plateado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las pruebas que la vida nos pone siempre tienen un sentido supremo. Las capacidades de cada uno alcanzan para la superación. Reverdecer y recuperación. Momento de color: luz.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Viernes con muchas ganas de aprovechar la belleza propia y entregarla al cortejo amoroso. Seducción intelectual que les daría posibilidades altas. Momento de color: rojo aterciopelado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Miran a su alrededor y dan valor a las buenas cosas que les pasan. Es alentador poder apreciar y agradecer. Día con energía suficiente como para realizar todo lo pendiente. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Llegan a tiempo con todos sus compromisos. Busquen el tiempo para poder concurrir a las reuniones sociales a las que fueron invitados. Sorpresa agradable. Momento de color: uva.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Energía fresca que utilizarán para realizar sus tareas con mucha sagacidad y lucidez. Miran a futuro y se proponen internamente realizar cambios positivos. Momento de color: aguamarina.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hoy con mucho valor en entrevistas, conversaciones importantes, exámenes o pruebas. Verán llegar buenas noticias en el plano financiero. Momento de color: amarillo fuerte.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Surgimiento de nuevas posibilidades en el plano de las actividades con proyectos nuevos y propuestas. Tómense su tiempo para analizar y decidir. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Llegan buenas nuevas en el plano familiar. Se solucionan problemas que parecían imposibles. La jornada se presta para amenas reuniones sociales. Momento de color: magenta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas aprovechen este viernes para poder hacer esos reclamos pendientes en el área de las actividades. Progreso y esperanza en el plano afectivo. Momento de color: lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día para reconciliaciones con personas conocidas. Siempre es mejor la armonía que la discordia. Los sentimientos inarmónicos generan energías negativas. Momento de color: amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piensan en su crecimiento personal y se proponen ciertos cambios que les darán mayor tranquilidad. Los corazones piscianos con llegada de nuevos amores. Momento de color: almendra.

Horóscopo del sábado 30 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado interesante en el que casualmente verán la causalidad de ver lo que tanto esperaban poder conocer. Amplitud de emocionalidad positiva y auténtica. Momento de color: ámbar.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Luces buenas que dan paso a lograr resolver inconvenientes que surgen. Sus palabras serán bien recibidas llevando a que los vínculos en general mejoren. Momento de color: azul acero.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Son múltiples las posibilidades que existen si estamos dispuestos a verlas y asumirlas. Subsanar y cambiar la concepción que tenemos de culpar al otro o a la vida. Momento de color: amatista.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Las críticas siempre están en boca de todos. Lo que interesa es revisar de quién vienen y sólo dejar pasar como si no existieran. Todo tiene que ver con todo en algún punto. Momento de color: uva.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Acercamientos y propuestas que los entusiasman hasta el punto de aspirar a mayor compenetración en el plano afectivo. Invitan al diálogo a familiares. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Conquista importante en el plano de las actividades que les otorga alegrías inesperadas y consolidación. Día con ritmo parejo y entusiasmo. Momento de color: rojizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Un día particular en el que los pendientes se resuelven. Tramitaciones o diligencias a la orden del día. Sábado interesante en el plano social. Contactos. Momento de color: amarillo oro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Muestran su mejor parte a personas de su entorno que esperan de ustedes algunas respuestas. Se verán respetados en su intelectualidad y razón. Momento de color: arándano.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Decisiones significativas con personas que no aceptan realidades y que perjudican. Revisan alternativas y obtienen soluciones. Liberación. Momento de color: anaranjado rojizo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas en un día con bastante ocupación resolviendo asuntos del hogar. Encuentros nocturnos en reuniones que les darán nuevos amigos. Momento de color: amarillo fuerte.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Importantes pasos en proyectos que tienen en mente y que les darán mucha satisfacción. Se sientan a conversar con las familias y profundizan la unión. Momento de color: rosa aterciopelado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Un vislumbre de esperanzas y de avances para lograr las soluciones esperadas. Día de concreciones y de nuevas visiones que aspiran a mejorar sus futuros. Momento de color: perla.

Horóscopo del domingo 31 de diciembre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Movilizados internamente toman coraje y valor para poner objetivos claros sobre sus prioridades. Análisis y fortaleza. Día lleno de energía buenaventura. Momento de color: luminosidad amarrilla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aires frescos en sus corazones. Lo que deba quedar atrás, que así sea. Suelten esas cosas que les generaron debilidad, confusión o dolor. Renovación. Momento de color: luminosidad violeta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Escuchan palabras que les dan sensaciones muy positivas por parte de personas que los quieren en serio. Ánimos y coloración interna que los llama a ser felices. Momento de color: luminosidad blanca.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Amplia actividad en este día especial en el que ponen toda la energía para celebrar las mejores cosas que les pasan. Vidas plenas y olvido de dolor. Momento de color: luminosidad rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Profundizan la toma de decisiones en el plano afectivo y apuntan a poder estar más relajados y felices. Día para poner fin a cosas que los dañan y apelar al amor. Momento de color: luminosidad púrpura.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Espacios mentales buscando ser llenados por mejores pensamientos que les den aire a sus vidas. Día para propuestas y valoración de los suyos. Momento de color: luminosidad verde intenso.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se preguntan internamente y se plantean ustedes mismos el para qué de ciertas cosas y el modo en que las encaran. Meditación y brindis. Momento de color: iluminación dorada.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se sientan a replantearse nuevos modos de hacer sus propuestas o expectativas en todos los planos de sus vidas. Cultivo y logro de cara al futuro. Momento de color: luminosidad magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Estabilidad emocional que les dará grandes posibilidades de reparar vínculos afectivos o familiares a través de la palabra y el abrazo. Espiritualidad. Momento de color: luminosidad cobriza.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Ordenan sus ideas y retoman la planificación de sus planes para poder lograr sobre todo vivir más tranquilos y relajados. Búsqueda y esperanza. Momento de color: luminosidad gris puro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sapiencia que abre ampliamente su conocimiento más profundo y elaborado. Llevan soluciones y ejemplifican sanamente. Día aspectado con fosforescencia. Momento de color: luminosidad luz pura.

Piscianos sonrisas múltiples y agrado compartido que los repleta de energía y aires de renovación espiritual. Día ideal para dejar atrás y poner hoja nueva. Momento de color: luminosidad plata.