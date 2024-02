Horóscopo de la semana del 26 de febrero al 3 de marzo de 2024

Horóscopo del lunes 26 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Fijan un norte en sus proyectos financieros y se animan a proteger su dinero de manera más responsable. Cambios que tranquilizan. Momento de color: amarillo fuerte.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La terquedad no es el camino. Discutir y no comprender es atrasar todo. Abran sus corazones y mentes para poder evolucionar. Día consciente. Momento de color: verde suave.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Si sienten que las cosas los superan, hagan una pausa sana y dense el placer de soltar las preocupaciones. Para funcionar hay que estar bien. Momento de color: rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lunes intenso en el que verán venir asuntos o inconvenientes que podrán resolver. Lo importante es mantenerse en calma. Soluciones. Momento de color: blanco.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Desarrollo de proyectos que tienen en mente y que la lucidez de hoy les hará ver cómo ponerlos en contexto. Día provechoso y con sensación de paz. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Marcan en sus corazones la persistencia de algunas heridas afectivas. Borrar y avanzar muchas veces es lo que hay que hacer. Permítanse. Momento de color: té.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sientan la rutina como algo agradable y necesario y no como un pesos insostenible. Realizar cosas es vital, mejorar el humor sana. Momento de color: celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hoy las cosas salen bien, justas y rápidas. Realicen trámites y diligencias atrasadas. El corazón con mucha ansiedad. Sepan aguardar lo deseado. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para calmar la ansiedad y concientizar que con menos nervios podemos hacer mejor las cosas. Amor que se consolida. Momento de color: rosa chicle.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Baño de ternura en el plano afectivo. Rejuvenecen el espíritu y se re enamoran de sus parejas. Aquellos solteros con posibilidades. Momento de color: rojo aterciopelado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Cierta sensación de incomodidad en el área de sus actividades. Promesas que no se cumplen y algo de inestabilidad. Den tiempo. Momento de color: azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Atentos a llamados importantes que hoy podrían llegar en el plano de las actividades. Logran planificar proyectos nuevos. Renovación. Momento de color: turquesa.

Horóscopo del martes 27 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sentirán la energía marciana suficiente como para poder afrontar los inconvenientes del día. Asuntos que resolverán. El amor con concreciones. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Tengan cuidado y hagan de su autoestima una revaloración. no se debe permitir el maltrato en ninguna versión. Volver a nacer en el espíritu. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Preparativos y organización para trámites importantes, negociaciones, contratos, diálogos, requisitos. Día mental con mucha iluminación. Momento de color: lavanda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Claridad de conceptos en el área de las actividades dando puntos de vista nuevos y más productivos. No renuncien a sus objetivos. Amor en calma. Momento de color: zanahoria.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sientan que su momento es apto para asumir mayores responsabilidades en sus lugares de trabajo. Iluminan con su sol el corazón de quien los espera. Momento de color: lila.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los asuntos del corazón teniendo protagonismo en este día con decisiones importantes. Piensen bien y sobre todo sientan bien qué quieren. Momento de color: azul.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día con racionalidad suficiente como para poder decidir cuán importante es seguir adelante con ciertos vínculos. Prioricen su paz. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Puntos de vista distintos en sus lugares de trabajo. Concilien pensamientos y eviten discusiones. hay nuevo horizonte en el amor. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ocasión especial en este día de conocer personas influyentes que podrían ayudarlos. Conexión y seriedad. El amor con mayor tranquilidad. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Busquen actividad física para esos momentos de ocio en pos de cuidar la salud física y mental. Posibles citas nocturnas agradables. Momento de color: violeta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sabiduría aplicada ante conflictos en los que tienen participación familiares. Rompan el cerco del silencio y pronuncien en pos del bien. Momento de color: arándano.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se verán frente a posibilidades nuevas en el plano de las actividades. Pongan toda su atención y analicen sus conveniencias. Tiempos que cambian. Momento de color: oro.

Horóscopo del miércoles 28 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Es esencial poder controlar las emociones y el peso que le damos a cada situación que vivimos. Equilibrar es libriano. Noticias que favorecen. Momento de color: oliva.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Trabajo arduo en esta jornada con mucha rapidez mental. Podrán resolver y seguir adelante. Instrumentos nuevos para poder avanzar. Momento de color: azul marino.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sigue la expectativa por noticias financieras que por hoy no llegan. Esencial para este día que las emociones no venzan el buen ánimo. Momento de color: esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Nuevo ciclo que sentirán sus corazones renovados y con ansias nuevas de seguir adelante. Proyectos e ideas en un día positivo y dinámico. Momento de color: coral.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos día de decisiones en el plano económico en el que deberán poner en la balanza las prioridades reales. Amor algo distante, revisen. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Procuren renovar los métodos en sus actividades, mayor creatividad y osadía a la vez. Lo importante es sentir seguridad y ambición sana. Momento de color: aguamarina.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día para ir paso a paso respecto a los gastos. Midan y piensen bien para no comprar cosas que no necesitan. Las parejas con cierta apatía. Momento de color: arándano.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Demostrarse el amor propio a la hora de defender lo suyo. Poder decir es importante, cuando uno cambia el otro cambia. Sintonía. Momento de color: azul.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sentimientos contradictorios que les hace complicar las relaciones. Meditar y corregir reacciones, piensen en el otro. Momento de color: berenjena.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Piensen bien antes de emitir firmas o compromisos difíciles de cumplir. El amor con la llegada de aspiraciones mutuas a consolidar. Momento de color: lavanda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos miércoles con mucha iluminación cerebral. Concreciones y avances esperados que los convoca a seguir progresando. Satisfacción. Momento de color: amarillo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Concretan firmas, arreglos, contratos, inicios con mucha energía. hay posibilidades de llevar a cabo proyectos nuevos con allegados de confianza. Momento de color: cian.

Horóscopo del jueves 29 de febrero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos jueves con mucha energía mental que los ayudará a pensar bien acerca del mejor camino para lograr las solucione esperadas. Momento de color: bígaro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Verán realizado un sueño que esperan de hace tiempo. Sólo ustedes saben la intensidad con la que recibirán esas palabras de aliento. Plenitud. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Buena jornada para reuniones laborales, arreglos, propuestas, firmas, negociaciones. Mucha lucidez y buena predisposición. El amor renovado. Momento de color: oro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Aumento de necesidad interna en el plano afectivo. Las cosas no completan y generan soledad. Revisen y tomen decisiones. Un día para pensar. Momento de color: amatista.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) A veces es necesario hacer un alto y poder pensar bien hacia dónde vamos. Evalúen y sientan qué es lo mejor para ustedes. Nuevos valores en sus almas. Momento de color: uva.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Quererse más sanamente procurando la conciencia por el bien de todos en pos de vivir mejor. Los asuntos del corazón para poner en orden. Momento de color: violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No sumen problemas que ni siquiera tienen peso en su haber diario. Las preocupaciones deben ser medidas y pensadas. Busquen estar en paz. Momento de color: azul.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los pensamientos negativos no traen beneficios ni ventajas que desean. Siempre pensar de manera más sana y positiva. Renovación. Momento de color: agua.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Traten de ser menos contundentes a la hora de querer imponer sus pensamientos. Escuchar también es un proceso. Momento de color: celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sentirán que son admirados y reconocidos en sus labores. Sigan sus instintos en el plano afectivo, podrán ver con mayor claridad. Momento de color: verde claro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirán potencia emocional en esta jornada en la que tienen que exponer sus sentimientos. Verán que sus esfuerzos darán los frutos deseados. Momento de color: maíz.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buena jornada para expresar sus cuestiones en el plano de las actividades. Surgen propuestas que les interesarán abriendo más el abanico. Momento de color: anaranjado.

Horóscopo del viernes 1 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con resultados buenos sobre todo en el plano emocional. Se quedan tranquilos con respuestas recibidas que esperaban. Voluntad de acercamiento. Momento de color: cian.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Estrategias pensadas para afrontar cuestionamientos o preguntas en el plano de las actividades. Focalicen y ganen. Amor con lejanía. Momento de color: verde musgo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) reviden sus presupuestos y pongan más orden en sus gastos. En el amor no es conveniente hacer paralelos ni comparaciones. Todos somos únicos. Momento de color: lila.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Llegan oportunidades de trabajo, pueden no ser muy tentadoras pero es bueno poner voluntad con esperanza. Las aspiraciones no se pierden. Momento de color: amarillo.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Dejen de lado los pensamientos tóxicos. Hacer y hacerse mal no es válido en ningún sentido. Piensen, respiren hondo, modifiquen, cambien. Momento de color: azabache.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día con mucha practicidad que aplicarán ara resolver problemas. Logran ser escuchados y comprendidos en el contexto familiar. Alegrías. Momento de color: celeste.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las comparaciones nunca son buenas cuando de personas hablamos. Cada uno con su idiosincrasia y naturaleza. Olviden el pasado. Momento de color: anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las desilusiones a veces tienen que ver con las grandes expectativas que tenemos con el otro. Es aprendizaje aceptar la verdad de los demás. Momento de color: oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Poder apaciguar los impulsos a diario es un ejercicio necesario y sano. La simplicidad es posible y hace bien. Novedades que ilusionan. Momento de color: amatista.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Defenderse es bueno, estar siempre alerta no lo es. Procuren pulir los vínculos y apreciar lo que les hace bien del otro. Emoción por noticia. Momento de color: verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Rutina interesante que les hará descubrir nuevas oportunidades en el plano de las actividades. Hay horizonte más firme en el plano afectivo. Momento de color: almendra.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos entendimiento en el plano de las actividades con mejoras en las relaciones interpersonales. Amor pleno las parejas. Momento de color: rosa brillante.

Horóscopo del sábado 2 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sentirán que las cosas cambian en las relaciones de pareja saliendo del plano inarmónico. Persuadir la constante de querer estar en paz. Renovación. Momento de color: cereza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Escucharán palabras innecesarias. Aprender a no sintonizar las agresiones es la opción para poder tener una vida tranquila. Liberación. Momento de color: amatista.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Salen de situación emocional que les hacía sentir angustia. Nuevos puntos de vista con miradas coloridas en esperanzas que se renuevan. Momento de color: amarillo fuerte.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Defienden su postura y sus razones en el plano familiar. Pensar siempre en el bien común más allá del egoísmo. Sábado sensible a la vez prometedor. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Ambiente cálido en este sábado que les trae reuniones sociales o citas. Ánimos positivos que aprovecharán para pasar un día bello y prometedor. Momento de color: fucsia.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No caigan en poner miradas negativas sobre las situaciones de vida. Depende de nosotros mismos poder estar bien. Cambios. Momento de color: violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hay aires de amor en su alrededor. Romanticismo y compenetración que les augura felicidad. Todo está dado para bien. Momento de color: magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Toman la delantera en asunto familiar poniendo en equilibrio los ánimos. Charlas y encuentros con amigos dándoles un sábado pleno. Momento de color: plata.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sábado con propuestas que deberán analizar y sacar conclusiones. Determinación en el plano afectivo. No duden. Momento de color: perla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas revisen sus dichos explicando que no fueron malintencionados. Compromisos sociales que los distenderán. Armonía en el hogar. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Cierta irritabilidad que tendrían que sacar y cambiar por alegrías. Salgan a caminar, a pasear, a hacer cosas que los distiendan. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Proyección nueva en el ámbito laboral. Buscan mayor estabilidad con vistas al futuro. Posibilidad. El amor con algo de distancia, conversen, conecten. Momento de color: colar.

Horóscopo del domingo 3 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo para poder relajar sus cuerpos y mentes. Trabajo de espíritu y renovación energética. No todo está perdido en el amor, sean sinceros. Momento de color: rosa suave.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los ánimos algo trastocados por discusiones que no hacían falta. Limpien y renueven los aires saliendo de situaciones tóxicas. Replanteo. Momento de color: amaranto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Solteros con posibilidad de conocer personas que los impactarán. Perspectivas renovadas y ganas de poder estabilizar los afectos. Emoción. Momento de color: rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos suelten a quienes deben permitir que sean quienes son. Trabajar el ansia de dominar para poder además ser más libres ustedes mismos. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Domingo inestable que se transformará si ponen de ustedes la mejor intención de poder sentirse alegres. Limpien los malos pensamientos. Momento de color: oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Alternativa de poder realizar algún viaje o salida que los entregará un día calmo y sano. Conexión con alguien nuevo. Pensamientos bellos. Momento de color: cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con un domingo muy activo. Conexiones nuevas, movimiento en el plano social que no esperaban. Día para sorprender con sus encantos. Momento de color: añil.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Mucha intuición y los dones escorpianos activados. Verán venir a quien esperan. Las buenas nuevas de la mano de familiares. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No pasen por alto el agotamiento físico-mental que tienen. Suelten y tómense su tiempo para poder recargar energías. Equilibren. Momento de color: menta fresca.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Complacer en todo a los demás no es benéfico siempre. El esfuerzo propio merece ser ejercido por cada persona. Piensen y suelten. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Quererse no es ser individualista sino poner las cosas en su lugar y ustedes saben de eso. Las libertad y la autoestima van de la mano, sin egoísmo. Momento de color: gris.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) manifestación emocional por parte de allegados que les plantean sus verdades. Es bueno dialogar, es vital. Día cálido emocionalmente. Momento de color: rosa fuerte. (Télam)