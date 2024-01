Horóscopo de la semana del 8 al 14 de enero de 2024

Horóscopo del lunes 8 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Plantearse no cometer los errores y buscar cambiar los puntos de vista ante cada vicisitud en la vida. Interpretaciones inexactas, tengan cuidado. Momento de color: verde claro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se dan cuenta sobre las distintas versiones que llegan a sus oídos respecto a asuntos del trabajo. Dilucidar y esclarecer es la solución. Presten atención a sus nervios. Momento de color: ocre.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Capacidad para poder transmitir sus ideas y poder plasmarlas en sus nuevos proyectos o creaciones. Sin dudar avanzan en conversar con personas que los impactan. Momento de color: frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Detendrían una gestión por falta de seguridad. Realicen las consultas necesarias. Lunes de organización y de distribuir los quehaceres para la semana. Ocupación. Momento de color: avellana.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Ventajas que auguran mejoras en el plano financiero sin imaginar que podrían ocurrir. Muchas veces las cosas llegan sin llamarlas, el Universo otorga, siempre. Momento de color: amarillo fuerte.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Su capital de trabajo es su iluminación cerebral y su preparación. Pongan la lupa en sus objetivos y limpien los no potables o dudosos. Ascendencia. Momento de color: lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Convalidan y revalidan sus conceptos en el plano de las actividades. Emoción y buenaventura en todo lo que competa a realización y consolidación de deseos. Momento de color: cian.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las cosas que sentían que estaban estancadas y los angustiaba tanto, desaparecen como por arte de magia. La magia es de ustedes, porque surgen de las cenizas. Momento de color: luz.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Repasan lo logrado en sus vidas y realzan su capacidad de lucha y de sostener sus sueños como estandartes supremos. El valor y la sabiduría a flor de piel. Momento de color: lima.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Activen sus planes para la semana y no vacilen en hacerlos. Golpeen puertas, pronuncien sus ideas, pidan, proyecten y realicen. Día interesante con logros. Momento de color: magenta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Cuiden de no exagerar los celos que puedan sentir. Sabiendo que celar nunca es bueno ni necesario. Creer en el otro es sano, no pierdan el tiempo ni suyo ni de nadie. Momento de color: gris.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Debaten ideas en sus lugares de trabajo, tengan prudencia y tacto. En el amor hay indicativos que quizás no detecten por parte de personas que les interesan. Momento de color: esmeralda.

Horóscopo del martes 9 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mejoran su actitud frente a las cosas obligadas que tienen que hacer. Es mejor poner buena predisposición que viciarnos con mal humor. Día de compromisos. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Trabajan con paciencia y con mucho entusiasmo en sus aspiraciones laborales y financieras. Hay posibilidades nuevas de poder aumentar los ingresos. Momento de color: amarillo fuerte.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Posibles roces en el área de las actividades por fallos en la comunicación o falta de simpatía. Trabajar internamente para poder relacionarse más fácilmente. Momento de color: violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Unión y mayor alianza en las familias con objetivos conjuntos. Luces de colores en el plano financiero que les acerca mayores ingresos y tranquilidad a futuro. Momento de color: plateado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Instrumentos y lucidez necesarios para lucirse en este día de entrevistas o reuniones. Buscan dentro de ustedes el verdadero objetivo de sus relaciones amorosas. Momento de color: sol.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos hay posibilidades de cambios o de nuevos comienzos en el área de las actividades. Sin comprometerse verán venir las ganas de hacerlo. Amor. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Aprovechan el tiempo para realizar sus cosas con mucha tranquilidad. Sienten que avanzan y que sus aportes son importantes. Creatividad e intelecto. Momento de color: verde claro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Aumentan sus ansias de poder lograr estar en pareja. Abrir las puertas es importante, esa energía permite a los otros llegar. Somos lo que emanamos. Momento de color: frutilla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Generan en sus mentes nuevas posibilidades para obtener mayores y mejores resultados en sus actividades. Focalizados y decididos. Día brillante. Momento de color: aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Espacio íntimo para poder conversar con ustedes mismos en este martes intenso en el que aparecen las razones y las pretensiones que tienen y ansían. Momento de color: turquesa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hay cosas que podrían ser pero que quizás no se den. Nunca sintamos que las cosas nos salen mal, la vida otorga siempre. El punto es estar seguros de ello. Momento de color: blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos les llamará la atención alguien que llega a sus vidas. Día marciano que emite mayor espontaneidad y menos filtro. El qué dirán pertenece al pasado. Momento de color: oro.

Horóscopo del miércoles 10 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Comienzan este mercuriano día con buenas nuevas que para ustedes son importantes. Clarificación y nueva mirada ante inconvenientes antiguos. Renovación. Momento de color: amaranto.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sabrán cómo manejar situaciones que podrían presentarse en el plano de las actividades. Sin temor y con mucha claridad llevan a cabo sus decisiones. Finales. Momento de color: café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Comienzos e inauguraciones en el plano de las actividades con muy buen semblante. Aparecen ofrecimientos que no serían los mejores como propuestas. Conservación. Momento de color: uva.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cierta disconformidad en el plano de las actividades. Saber que no siempre estamos todos de buen humor o con la mejor energía. Equilibrar las emociones es la clave. Momento de color: azul.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Opciones de acuerdos y de nuevas perspectivas en el plano de las actividades. Productiva jornada en cuanto a papeles, firmas, contratos, negociaciones. Tranquilidad. Momento de color: zanahoria.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Miércoles con algunas invitaciones sociales a las que llevarán su estilo particular con un día iluminado. Direccionan sus nuevos intereses. Momento de color: turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día con excelentes condiciones para todo lo que refiera a comunicación. Entrevistas, pedidos, cobros, negociaciones con resultados esperados. Momento de color: amarillo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Alimentarán sus espíritus con nuevos aires y propósitos. Las condiciones en las que se realizarán las conversaciones profundas, serán las justas. Día especial. Momento de color: azul.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Consecuencias esperadas que sentirán justas y con la llave puesta para abrir puertas. Verán y celebrarán haberse esforzado dándole gran valor. Momento de color: verde mar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Actitudes que no convencen y que es preferible dejar pasar por parte de personas que no tienen un buen manejo social. A veces nos toca ver lo negativo del otro. Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Abundancia y nuevas opciones de crecimiento en el plano de las actividades que deberán aprovechar sin titubear. Llegan nuevas posibilidades de cambios. Momento de color: melón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos se arman de paciencia en un día con trámites u obligaciones ineludibles. Aumento de posibilidades de reencontrarse con sus parejas o encontrar nuevo amor. Momento de color: rosa.

Horóscopo del jueves 11 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Horizonte prometedor con nuevas ideas para poder plasmar y ser más creativo en sus actividades. Vislumbre de confianza en las relaciones, mayor cordialidad. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Reiteran llamados o golpean puertas que les atraería mucho abrir. Las dudas que pueden estar presentes en sus pensamientos sobre sus parejas deben plantearlas. Momento de color: plata.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Empiezan el día con sonrisas y buen humor que trasladarán a sus actividades cotidianas. Corrigen algunas actitudes ásperas que entorpecían vínculos. Solidez. Momento de color: verde bosque.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Es un trabajo constante el tratar de corregir el mal humor. Salgan a caminar, tomen aire, refresquen y agradezcan al Universo las bendiciones que reciben. Momento de color: menta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Les dan aires de éxito cambios que se proponen llevar a cabo. Siempre se puede mejorar y el entusiasmo es muy importante. Amor con mucha intensidad y brío. Momento de color: ananá.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Expanden su energía positiva y llegan a poder cambiarles el humor a quienes los rodean. La importancia de funcionar bien sabiendo que no es sólo por uno mismo. Momento de color: azul.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se alinean las ideas en sus objetivos para este día con bastante actividad siendo algunas cruciales. Cruzan el umbral de animarse a proyectos más osados. Momento de color: oro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No le den a la ansiedad el protagonismo de sus días. Trabajar con fe y de manera permanente sobre los nervios y el modo de manejarnos. Siempre se puede. Momento de color: oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Si sienten que nada les alcanza, revisen sus pretensiones reales y analicen qué dejan de lado o tapan con ambiciones que quizás no sean reales. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Relevantes situaciones en el plano de las actividades. Planteos, cambios de paradigmas o nuevas posibilidades. El amor con ciertos reclamos y nostalgia. Momento de color: lila.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos jueves con mucha lucidez que aplicarán en sus actividades. No dejen de lado escuchar a sus parejas y tomen las decisiones justas que los una más. Momento de color: crema.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos fuerzas que surgen en este día jupiteriano dándoles osadía y perspicacia. Quizás sientan tomar cierta lejanía respecto a sus parejas. Dense tiempo. Momento de color: magenta.

Horóscopo del viernes 12 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Eviten enfrentamientos en el área de las actividades y abran paso a poder dialogar sin lastimar. Controlar los impulsos es sano para todos. Tomen aire, relajen. Momento de color: zafiro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Posibilidad de lograr algunas ventajas más contundentes en el plano financiero. Con esperanzas y gran seguridad para afrontar pago de deudas, cobros, mejoras. Momento de color: café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sentirán que conducen mejor sus ideas para poder materializarlas proporcionándoles mayor posibilidad de éxito. Serán bienvenidos en reuniones sociales. Luz. Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Recorren en sus afectos más sentidos buscando conjugarse con el otro de manera más firme. Digan lo que les pasa y lograrán ser entendidos. Bienestar. Momento de color: aguamarina.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hoy con herramientas importantes para tener mayor caudal de instrumentos que les darán firmeza. Su energía vital muy equilibrada y apostando a todo. Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se sienten acompañados en el plano familiar conjugando objetivos para vivir mejor. Luces de esperanza para aquellos que estén esperando respuestas. Momento de color: amatista.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Con ansias sanas avanzan más seguros en sus objetivos y deseos a cumplir. Hay punto final para ciertos temas que merecen darles un cierre. Liberación. Momento de color: arándano.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Con ganas de ser más selectivos en sus relaciones, piensan en descartes y en alejarse de quienes no hay cosas en común. Ampliación mental. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día con ánimos de romper ciertas cadenas las que no quieren estar más atados. Repaso de momentos vividos y conexión con el espíritu puro. Momento de color: amatista.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Para algunos oportunidad de conocer a alguien que les robaría el corazón. Estén conectados a qué es lo que realmente quieren ustedes mismos. Profundidad. Momento de color: rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos alternativas que se presentan en el plano laboral con nuevas oportunidades a través de entrevistas o propuestas de allegados. Mucha agilidad. Momento de color: oro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Resurgimiento de ánimos con el espíritu muy elevado y con una sonrisa plena. Citas, invitaciones, llamados que los sorprenden y les alegran la vida. Momento de color: frutilla.

Horóscopo del sábado 13 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se sientan a revisar sus cuentas y a poner más organización y estructurar más la salida y entrada se su dinero. Apertura emocional ante palabras que les llegan. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sábado con energía para olvidar un poco las responsabilidades diarias y darse el permiso necesario para relajar, salir, divertirse, disfrutar la vida que es honrarla. Momento de color: Plata.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Deciden ir paso a paso en sus cuestiones afectivas y llegar a conclusiones que será útil para todos. Los recuerdos deben ser recuerdos, siempre mirar adelante. Momento de color: maíz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Con cierta dificultad para dialogar buscan hoy la forma de abrir alguna puerta que les deje poder pronunciarse. Nueva actividad que los distrae y entusiasma. Momento de color: carmesí.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cierta sensación de sosiego o quietud que los llama a tener cierta tregua para meditar tranquilos el haber emocional-afectivo. Demuestran respeto y agradecimiento. Momento de color: anís.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Distracción, innovación, frescor en el plano afectivo. Se entretienen con alegría en esta jornada saturnina que les sellará recuerdos y sensaciones inolvidables. Momento de color: tornasolado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Intercambio de energías que los llevan a mejorar mucho en sus ánimos y sensibilidad. Los tesoros ocultos es hora de lucirlos sin miedos. Integración. Momento de color: frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se conectan con las cosas que les hacen bien y arriban a darse cuenta de varias cosas entre ellas, las preocupaciones innecesarias que a veces tienen. Momento de color: plateado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sienten que recuperan sus ganas de seguir adelante con sus proyectos. Se sientan a pensar bien el modo de encarar las vicisitudes que surjan en la vida. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día con alegría para las cabritas por encuentros esperados que los conectan nuevamente con sensaciones bellas y profundas. Reencuentros. Momento de color: Calipso.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aprovechan el día para hacerse el rato y descansar sus mentes y cuerpos. Luces nuevas en los espíritus acuarianos que les darán incentivos y ganas nuevas. Momento de color: cerceta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Compromisos a cumplir en este sábado con ánimos que por momentos decaen. Limpien sus energías y salgan a lucirse con la mejor actitud y regocijo. Momento de color: amaranto.

Horóscopo del domingo 14 de enero, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Atractivo domingo en el que el plano social abre sus puertas hacia ustedes otorgándoles momentos agradables y para algunos trascendentes. Ubican su espacio cómodamente. Momento de color: sol.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Domingo placentero aún con los problemas que hayan. Es importante puedan soltar y dar paso a sensaciones confortables y protegerse más de las penas. Momento de color: aguamarina.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sentirán sus casas como un sitio más agradable que antes dado que hoy podrían hacer cosas dentro. Limpiezas profundas, cambio de lugar de muebles. Momento de color: amanecer.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Están muy preparados para encarar una jornada de diálogos más profundos con sus familiares o parejas. Un cúmulo de sensaciones buenas y que alivianan cargas. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Cierta preocupación en torno a personas que les importan. Ayuden en lo que puedan como bien saben hacer. Día con buenas energías que les generarán nuevas puertas. Momento de color: sol.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Promesas que podrán ver cumplidas por parte de sus parejas. Etapas a probar aquellos que tengan alguna crisis. Innovación y frescura dándoles luz. Momento de color: rojo aterciopelado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos debieran hacerse algunos planteos sobre cómo mejorar su autoestima para sentir mayor seguridad a la hora de tener que expresar sus cosas. Momento de color: blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Simpatía completa tendrán gracias a nuevas personas que ingresarán a sus vidas. Amistades y nuevos contactos en un domingo especial. Momento de color: azul Francia.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es particularmente tentador lo que les podría pasar con alguien que conocen. Pongan en la balanza lo que realmente les importa. Prudencia. Hallazgo. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Apertura en sus mentes al poder visualizar de manera distinta algunas cosas las cuales no se permitían poder cambiar. Crecimiento y progreso. Momento de color: violeta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Calman los ánimos que quizás estaban exasperados por actitudes ajenas y negativas. Saber distinguir entre el disgusto y la ira es entender y madurez. Momento de color: Calipso.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se aproximan más y buscan conectar de mejor manera con sus parejas. Aquellos que las tengan podrían hoy conocer gente que les interesen. Momento de color: anaranjado. (Télam)