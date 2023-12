Identidad, intriga y deseo: cómo es la obra que ganó el concurso La Novela del Verano

Ganadora del concurso La Novela del Verano, un certamen literario que organiza la editorial marplatense El Gran Pez con apoyo del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, se acaba de publicar la novela "Azara", donde la escritora argentina Ana Iriarte fusiona el thriller y el relato erótico-amoroso para contar la historia de una pequeña colonia de inmigrantes ucranianos a la que regresa una joven para encontrar a la madre biológica de su amiga.

La protagonista de "Azara", Lucía, regresa a su pueblo para acompañar a Marina en la búsqueda de su madre biológica. Con el correr de las horas, esa búsqueda se vuelve un espejo: Lucía hará su propio viaje identitario, revisitará su infancia, a sus amigos y sus muertos y volverá a recorrer viejas heridas.

"La identidad aparece como una búsqueda de las protagonistas en 'Azara'; un regreso -engañoso, imposible- a las raíces, a la tierra natal, a la tierra de los ancestros (inmigrantes ucranianos de una colonia en Misiones), a la madre. La identidad de estas veinteañeras está muy entrelazada a la historia de Azara como pueblo, y esa historia tiene distintas versiones y es puesta en cuestión a lo largo de la novela", cuenta Iriarte a Télam.

Este texto, su primera novela, se impuso en el concurso "La Novela del Verano", que organiza El Gran Pez con el objetivo encontrar un libro entretenido para leer en la playa o en la sierra, a orillas del río o en el centro de la ciudad. "Una novela para leer al rayo del sol o de madrugada, mientras todos duermen", proponen los organizadores para este certamen que tuvo como jurados a Carlos Ríos, Marina Yuszczuk y Andrés Gallina.

La autora de la obra ganadora fue Ana Iriarte. Nació en Chaco en 1990 y es licenciada y profesora de Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Fue finalista del XIII Premio Municipal de Literatura Mujica Láinez y una de las ganadoras del premio Yo te cuento Buenos Aires VIII. Publicó relatos cortos en distintas antologías. En 2023 recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes para un proyecto de escritura de cuentos.

Iriarte decidió participar de la convocatoria porque venía trabajando en la novela hace un tiempo. "No había pensado en 'Azara' como una novela de verano, pero la verdad es que me parece un concepto lo suficientemente amplio como para incluirla", dice la autora a Télam.

Para la escritora, "una novela de verano es aquella que elegimos leer en momentos por fuera del ruido cotidiano, cuando disponemos de un poco más de tiempo y podemos seguir leyendo hasta que se nos acaben las ganas porque no hay una obligación inmediata de hacer otra cosa".

Recuerda haber leído en verano, con el mismo placer, novelas completamente distintas: "Moby Dick", en unas vacaciones en la costa en familia; "Las malas" de Camila Sosa Villada en enero en Misiones; o "Boquitas pintadas" de Manuel Puig en el calor de la ciudad. "No las llamaría 'novelas de verano' pero me acompañaron muy bien en esa estación", dice.

"Azara" es la primera novela de la escritora que, además de ser ganadora de esta convocatoria, fue seleccionada en La Bienal Arte Joven Buenos Aires 2021-2022 y resultó finalista del Premio Futurock Novela. En 2023 será publicada por el sello El Gran Pez.

El jurado consideró que "Azara es una novela atrapante, de esas que se leen de un tirón, sin levantarse de la reposera, pero también es un registro de las deformaciones del habla, del rito de la comida, y del vínculo difuso de la amistad en una comunidad cerrada donde el paso del tiempo se mide por bautismos, inauguraciones de gimnasios y funerales".

"El interés por la comunidad ucraniana es personal, por la historia de mis abuelas y abuelos que vivieron en esas colonias de inmigrantes en Misiones a principios del siglo pasado. Muchos pueblos de Misiones fueron fundados por esas familias de inmigrantes ucranianos, rusos, alemanes y polacos; y las distintas colectividades preservaron por mucho tiempo el idioma, las comidas y tradiciones típicas de sus países de origen. Algo de eso aparece en la novela a través de las voces de la abuela de la narradora, sus amigas y otros familiares mayores. La narradora y su generación, en cambio, ya no forman parte de esa comunidad ni preservan sus prácticas", cuenta Iriarte sobre su vinculación con la comunidad ucraniana.

La novela se define entre el thriller y el relato erótico. ¿Cómo se entrelazan en la historia las tensiones que caracterizan a ambos géneros? "El misterio y el placer son dos tensiones fuertes que habitan 'Azara', pero no fue mi intención construir la novela desde un género en particular. Sí me interesaba realizar una exploración de los sentidos, de los cuerpos y de lo sensual en la escritura; de ahí surgieron algunas escenas con una carga erótica más fuerte. También hay una trama de misterio y poder que se despliega a lo largo de la novela, y por ese lado entiendo lo de thriller", explica la escritora.

"Más allá de cualquier definición, ojalá las lectoras y lectores encuentren en Azara una buena compañía para los meses que vienen", concluye con expectativa.

Desde la librería marplatense El Gran Pez, persiguen impulsar voces nuevas. El año pasado la "Novela del verano" seleccionada fue "Todos se escondieron ya" que cuenta un viaje a Mar del Plata que transcurre en tres días, en la que los personajes se ven inmersos en todo tipo de problemas: rupturas amorosas, mudanzas, discusiones familiares, un accidente en la ruta y mucho más. (Télam)