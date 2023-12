Imputan al conductor del camión por el choque en la ruta 40 que dejó siete muertes

El fiscal Adrián De Lillo formuló cargos por homicidio culposo y lesiones culposas al chofer del camión Scania que chocó con un minibús Mercedes Benz que trasladaba turistas sobre la Ruta 40, en las inmediaciones de Villa La Angostura, y dejó un saldo de siete personas muertas, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén.

La imputación se conoció durante una audiencia en la que De Lillo planteó que el conductor del camión, D. O. C, manejó de forma imprudente y antirreglamentaria, lo que generó el siniestro vial el pasado 11 de noviembre entre ambos vehículos, y como consecuencia del cual fallecieron siete personas y otras seis resultaron heridas.

"La colisión se produjo en circunstancias en que D. O. C creó un riesgo no permitido cuando maniobró en forma antirreglamentaria al no respetar las señales de tránsito, y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada", afirmó el fiscal.

Asimismo, precisó que "concretó una maniobra hacia su izquierda generando su ingresó al carril este de la ruta 40, invadiendo de esta manera el espacio de circulación del minibús que circulaba en sentido contrario".

De Lillo indicó que el minibús, que era conducido por un chofer y llevaba 12 pasajeros y pasajeras, "luego de haber pasado por el mojón del kilómetro 2.079, fue colisionado en su vértice izquierdo delantero por el vértice izquierdo delantero del rodado conducido por D. O. C, quien invadió el carril contrario".

El delito que atribuyó el fiscal al conductor del camión fue homicidio culposo, producido por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el número de víctimas fatales en concurso ideal con lesiones culposas producidas por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por el número de víctimas.

El hecho ocurrió el pasado 11 de noviembre a las 9.30, cuando se produjo el impacto entre el camión y el minibús, entre el kilómetro 2.079 y 2.080 de la ruta nacional 40 en las inmediaciones de Villa la Angostura, en el sector denominado "Puntilla del lago".

El camión Scania circulaba en dirección hacia Bariloche, con el chofer como único ocupante, mientras que el minibús Mercedes Benz lo hacía en sentido contrario hacia Villa la Angostura, con trece personas (12 pasajeros y pasajeras junto con el chofer).

La pericia accidentológica realizada por la Policía de Neuquén reveló que ninguno de los vehículos tuvo fallas mecánicas, y que el camión invadió parte del carril por el que circulaba el minibús.

Las víctimas fueron identificadas como Alezandra Martínez, Li Mei Chi Rufina, Ylenia del Carmen León Carrillo, Alfredo Eduardo Ezquerra, Ester Alicia Levy, Paola Andrea Pereyra, y Carlos Alberto Tejerina Ibarra.

El juez de Garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos, y también respaldó el pedido de medidas cautelares que hizo el fiscal para el imputado: prohibición de salir del país y efectuar dos presentaciones semanales en la comisaría de Villa La Angostura. (Télam)