Imputarán al dueño del boliche y a otras 19 personas por la desaparición de Sergio Ávalos en 2003

El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, imputará al dueño del boliche Las Palmas y a 19 personas más en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada del estudiante universitario Sergio Ávalos, ocurrida el 14 de junio de 2003 en el local bailable ubicado en la capital provincial, informó hoy el abogado querellante Sergio Heredia.

Heredia, en diálogo con Télam, indicó que el juez federal citó a indagatoria a 20 personas, entre ellas al dueño del boliche y al personal de seguridad, y señaló que las audiencias comenzarán a mediados de febrero.

"Estamos muy contentos. Se hizo un trabajo muy bueno con la fiscalía, fue muy exhaustivo y hemos estado tomando testimonial hasta hace poco tiempo", manifestó el abogado sobre el curso de la causa que hasta el momento no tenía imputados, y agregó que "hoy ya el juez tiene la certeza por indicios, y lo mismo la fiscalía, que el hecho ocurrió adentro" del local.

También aseguró que "no tenemos duda de que los responsables son primeramente los dueños del boliche", pero aclaró que realizarán presentaciones para "ampliar", porque "para nosotros hay más gente implicada", contó.

"El dato clave de todo esto fue que los militares no podían hacer tareas de seguridad. Eso está prohibido por ley y eso ya te significa un incumplimiento por parte de todos, inclusive de la Municipalidad, de la Policía", indicó Heredia, y señaló que "eso quedó acreditado totalmente en la causa con la declaración de policías que manejaban lo que es el tema de adicionales".

Al ser consultado por el cargo por el que serán imputados, el letrado dijo que será por "desaparición forzada de personas, el delito más grave del Código Penal", cuya pena "es perpetua".

"El delito en este momento se está ejecutando, porque mientras no aparece el cuerpo, el delito se está llevando a cabo", explicó el abogado y señaló que "ante la gravedad del delito, ante el tiempo transcurrido, ante el encubrimiento que hubo, (los sospechosos) tendrían que ser detenidos".

Ávalos, oriundo de la localidad neuquina de Picun Leufú, cursaba el primer año de la carrera de Contador Público cuando desapareció en la bailanta Las Palmas de la ciudad de Neuquén, el 14 de junio de 2003.

El joven, de 18 años, había concurrido al lugar con otros compañeros, quienes lo perdieron de vista dentro del local y fueron los que reportaron su desaparición a la familia.

La investigación se encuentra hace diez años a cargo del juez federal Gustavo Villanueva y la fiscalía neuquina de instrucción; y la principal hipótesis que se maneja es que los integrantes de la seguridad del boliche lo golpearon, lo mataron y lo hicieron desaparecer. (Télam)