Inauguran muestra a 50 años de la publicación de "The Buenos Aires Affair" de Manuel Puig

Al cumplirse 50 años de la publicación del libro "The Buenos Aires Affair", de Manuel Puig, el Museo del libro y de la lengua inaugura el viernes próximo, 24 de noviembre, una muestra que homenajea la obra del autor argentino.

En la exposición, "The Buenos Aires Affair: 50 años", se podrán encontrar exhibidas todas las ediciones de esa novela, hojas mecanografiadas que muestran el trabajo de Puig sobre la obra, las ediciones de la publicación traducidas a otros idiomas, libros pertenecientes a la biblioteca del escritor, fotos del autor, afiches de sus películas llevadas al cine, noticias y recortes periodísticos mostrando la recepción de la crítica; y además, habrá una representación espacial de la novela, se informó en un comunicado.

En abril de 1973, Manuel Puig publicó The Buenos Aires Affair, su tercera novela, la primera que tendría como escenario principal la ciudad de Buenos Aires. Escrita a lo largo de cuatro años, probó ser uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de su carrera, especialmente luego del enorme éxito de crítica y comercial obtenido por Boquitas pintadas (1969).

En sus páginas, Puig narra la antesala del Cordobazo a través de la historia de sus dos protagonistas, una artista plástica y un crítico de arte reprimidos sexual y políticamente.

Si bien agotó 15 mil ejemplares en sus primeras tres semanas a la venta, el libro recibió mayormente reseñas negativas. La cruda representación de la sexualidad y la crítica a la represión del primer peronismo a sus opositores provocaron antipatía en el gobierno recientemente electo.

Por otra parte, la inestabilidad política, el creciente clima de censura y persecución que siguieron a la Masacre de Ezeiza y el regreso de Perón a la Argentina hicieron que Puig saliera del país. En enero de 1974, la División Moralidad de la Policía Federal secuestró todas las copias de The Buenos Aires Affair. A continuación, el libro fue prohibido como pornografía y en diciembre del mismo año, mientras Puig permanecía en México, su familia recibió una amenaza telefónica de la Triple A dirigida a él que selló su destino de exilio definitivo.

La muestra se inaugurará el viernes próximo, a las 19, en el Museo del libro y de la lengua, ubicado en Avenida Las Heras 2555 de la ciudad de Buenos Aires y se podrá visitar hasta el 31 de julio de 2024, de martes a domingos de 14 a 19.

(Télam)