Inauguraron la Casa Integral Trans en la ciudad de Neuquén

La primera Casa Integral Trans de la capital neuquina fue inaugurada hoy cumpliendo así con la ordenanza 14.193, que establece la creación de un espacio institucional para capacitación y educación "a los colectivos de diversidades sexuales”.

"Los derechos son muy importantes, pero para que esos derechos se cumplan tiene que haber un estado presente, si no es muy difícil", dijo la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, durante el acto inaugural.

Al dirigirse a representantes de organizaciones LGBTIQ+ que se encontraban presentes, la funcionaria expresó: "Acá trabajaron, pelearon y se comprometieron, nunca se callaron y nunca dejaron de golpear una puerta para que esto sea realidad".

“Esto no culmina acá, este es el principio; y esto es lo que todos debemos tener en claro: la casa es un objetivo logrado y no es el último, es el primero de una larga lista", afirmó Pasqualini.

Por otra parte, detalló que la Casa será un espacio de contenidos, de formación, de talleres, de salud “y de un montón de cosas que se van a ir construyendo día a día, y el Estado no se puede correr, porque el Estado tiene que seguir estando presente, así que no dejen de golpear puertas".

La presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), Marcela Romero, agradeció a la población trans histórica "que hace más de 60 años viene poniendo todo, hasta la vida, para lograr una casa trans, para poder lograr la Ley de Identidad de Género, para seguir teniendo logros y seguir estando en la agenda de los gobiernos".

Romero destacó la decisión política del intendente de Neuquén, Mariano Gaido y "que haya cumplido con su palabra".

A su turno, la secretaria general de la Federación Argentina LGBT, Ornella Infante, explicó que “este es un trabajo de muchos años, y de poder entender qué es la articulación del Estado y muchas asociaciones de la sociedad civil”.

Además, resaltó que “la creación de este espacio va a ser el articulador de la población trans y de los diversos sectores sociales”.

"Ya tenemos diversas experiencias de casas de la población trans, una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Marcela Romero fundó la primera de América Latina y el Caribe, también hay una en Córdoba, y así se van generando muchas acciones más de las que teníamos planeadas”, añadió Infante.

Por último, indicó que en la Casa neuquina se van a resolver "muchos malestares que el contexto político nacional está haciendo vivir”. (Télam)