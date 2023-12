Intentan atrapar a un puma localizado en un bosque de pinos cercano a la ciudad de Santa Fe

Un puma de aproximadamente dos años, que habría abandonado su hábitat natural a causa de la creciente del río Paraná, fue localizado en un pequeño bosque de pinos de la localidad santafesina de Arroyo Leyes y las autoridades intentan atraparlo para luego ponerlo a resguardo, informaron voceros del Gobierno provincial.

Se trata de un ejemplar hembra, de aproximadamente dos años, que fue hallado en la tarde de ayer y que al notar la presencia humana se trepó a un pino.

Este mediodía continuaba en lo alto del árbol, ya que las autoridades de Fauna Silvestre de la provincia no utilizarán sedantes por el peligro que representaría para el animal.

El animal, que luce en buenas condiciones, fue encontrado por un vecino de Arroyo Leyes en inmediaciones de callejón Roca y pasaje Virrey, a la altura del kilómetro 14 de la ruta provincial número 1, en cercanías de la ciudad de Santa Fe.

El hombre dio aviso a la subcomisaría 20 y a la policía rural conocida como "Los Pumas" y luego intervino el área de Fauna Silvestre de la provincia.

La idea es esperar a que el animal baje por sus propios medios para intentar atraparlo, ya que dispararle un dardo con un tranquilizante se considera demasiado peligroso, ya que caería desde una altura de varios metros.

Para ello, se colocaron jaulas-trampa con comida y se estableció un amplio perímetro para no añadirle estrés al animal, ya que se sospecha que puede estar asustado debido a que no está en su hábitat natural.

El puma no bajó por la noche, su origen sería alguna zona de islas del norte del río Paraná y habría llegado en un camalotal típico de las épocas de creciente como la actual.

"La idea fue intentar disuadirlo con un poco de agua, pero las mangueras que tenemos y la presión de la bomba no nos llegan a la altura que está, que debe estar en unos 30 metros", Diego Reyt, uno de los integrantes de los Bomberos Voluntarios de la ciudad de San José del Rincón que participa del operativo.

"El animal está ya hace 24 horas prácticamente arriba del árbol y andá a saber la odisea que viene peleando desde donde sea que venga. Se intentó disuadir con agua, el animal subió más alto todavía", le dijo Reyt a radio LT9 de Santa Fe.

Para el bombero, "se está viendo de agotar otras dos instancias que nos quedan: utilizar un hidrante que lo provee la comuna de Leyes, que tiene un alcance de 15 metros; y como última opción sería dormirlo con algún dardo, que lamentablemente provocaría la caída del animal". (Télam)