Invasión de mosquitos: pueden transmitir Encefalitis Equina y su reducción podría demorar 10 días

El aumento de mosquitos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que llega a formar "nubes" en el aire, se trata de un "pico de abundancia" de la especie Aedes albifasciatus, conocida como "mosquito de inundación" y transmisora del virus de la Encefalitis Equina del Oeste (EEO), y su reducción puede demorar hasta 10 días, por lo que especialistas recomendaron intensificar el "uso de repelentes y mosquiteros".

"Se trata de un pico de abundancia de la especie Aedes albifasciatus tras una temporada lluviosa, un fenómeno que afecta sobre todo a la región pampeana donde se forman grandes charcos", indicó a Télam Maximiliano Garzón, investigador del Grupo Estudio de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según explicó el científico, tras las abundantes lluvias en la región, las zonas anegadas se tornan el ámbito propicio para la eclosión simultánea de los huevos del "mosquito de inundación" que se acumulan en estos lugares.

Su desarrollo, que depende de la temperatura de los charcos, puede extenderse entre siete y ocho días posteriores a las precipitaciones, que redunda en la presencia masiva de esta especie de mosquito silvestre.

"Este pico de abundancia irá reduciendo en 10 días o una semana, aunque depende de si vuelve a llover y si se crían más mosquitos en los charcos de parques y plazas", agregó el investigador.

La Aedes albifasciatus es la especie transmisora del virus de la Encefalitis Equina del Oeste (EEO) que el año pasado ocasionó un brote en caballos en el centro y norte del país.

Según el último boletín epidemiológico de la cartera sanitaria bonaerense, actualmente se registraron 42 casos positivos distribuidos en 30 municipios de la provincia.

Este virus "no presenta grandes riesgos para el humano y aparentemente estaría controlado con el programa de vacunación en caballos y las medidas pertinentes", aunque su picadura resulta "muy agresiva porque están acostumbrados a picar en ganado", acotó Garzón.

La última invasión de esta especie de mosquitos fue a finales del año pasado y los primeros días de enero.

Desde entonces, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires reforzó el plan de desinsectación en espacios verdes, parques y plazas con intervenciones adicionales en los espacios verdes porteños más grandes, según informaron oficialmente.

Por la masiva proliferación de mosquitos, los operativos que habitualmente se realizan mensualmente son efectuados de manera semanal o quincenal en los grandes parques.

En total, se realizaron 3.561 operativos desde diciembre pasado, luego de constatar una "muy alta abundancia de larvas" de Aedes albifasciatus en espacios verdes y la presencia de mosquitos adultos en varios barrios, precisó la cartera de Espacio Público, que resaltó que esta invasión de mosquitos no se trata de la especie transmisora del dengue.

En tanto, la Municipalidad de La Plata constató también por medio de investigadores del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores la presencia en abundancia de la especie Aedes albifasciatus, tras la combinación del aumento de la humedad, el calor y la lluvia.

Usuarios de la red social X (antes Twitter) compartieron videos e imágenes donde se observan grandes "nubes" de mosquitos que afectaron a la localidad durante el fin de semana.

En ese contexto, el municipio platense solicitó a los vecinos el uso de elementos de protección personal como repelentes, y el empleo de ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo.

Asimismo, la Municipalidad de La Plata intensificó y extendió las acciones de prevención en la vía pública, en el marco de un plan integral que incluye tareas de fumigación diaria en espacios estratégicos los distintos barrios, como así también concientización puerta a puerta en todas las localidades del partido.

Según informaron, el cronograma dispuesto para hoy comprende a las localidades de Los Hornos, Gonnet, Ringuelet, City Bell y el casco urbano.

Lo mismo confirmaron a esta agencia desde los municipios de Ensenada y Berisso, que desde el inicio de este año reforzaron las acciones de manera integral, como tareas de fumigación en espacios verdes y puntos neurálgicos de cada distrito, trabajos de desmalezamiento y corte de pasto en parques, plazas y ramblas de distintos barrios.

Respecto a la especie transmisora del Dengue, Zika y Chikungunya, las autoridades recordaron que "no se desarrolla habitualmente en parques o plazas, sino que lo hace intra-domiciliariamente".

En esa línea, recomendaron eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua y limpiarlo con cepillo o esponja para desprender los huevos de mosquitos, como así también remover cada dos días el agua de floreros, bebederos de mascotas y portamacetas; destapar canaletas y desagües con agua hirviendo; cubrir las rejillas con tela mosquitera y desmalezar patios y jardines. (Télam)