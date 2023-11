Investigan a ingenios de Tucumán por la mortandad de peces en el embalse Río Hondo

Personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) inspeccionaron diez ingenios azucareros tucumanos por pedido de la Justicia Federal de Santiago del Estero, luego que un grupo de pescadores encontraron el 9 y 10 de noviembre pasado miles de peces agonizando y otros muertos en el embalse Río Hondo, que se encuentra al límite de ambas provincias.

La Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, consideraron que la mortandad de peces se debía a la contaminación de las aguas y llevaron el caso a la Justicia Federal, mientras que las autoridades de Tucumán indicaron se que trataba de una cuestión natural causada por el cambio climático.

En ese marco, el fiscal Federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, ordenó a Gendarmería Nacional que tome una serie de muestras de las aguas y se realice un análisis de los animales muertos.

Además, el juez federal Guillermo Molinari dispuso que se lleven adelante medidas judiciales en los ingenios tucumanos: Bella Vista, Famaillá, Santa Bárbara, Marapa, La Corona, Santa Rosa, Concepción, La Florida, Leales, San Juan y Trinidad.

De las industrias, “se extrajeron muestras en los sectores donde se desarrolla el proceso final de la producción, se secuestraron documentación relativa al uso de agroquímicos y cualquier tipo de sustancia contaminante y se registraron los medios de transporte que tenga capacidad para cargar desechos industriales”, informaron fuentes judiciales.

Ahora, la Justicia está a la espera de los resultados para determinar el siguiente paso a seguir en el marco de la investigación.

En tanto, la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura de Tucumán anunció que se va a convocar al secretario de Medio Ambiente de esa provincia, Alfredo Montalván, para aclarar lo sucedido con los peces.

“Creo que existen versiones muy diferentes sobre este punto y es necesario aclararlas para llevar tranquilidad a todos los tucumanos”, dijo a los medios Javier Noguera, presidente de la Comisión.

Todo se inició entre el 9 y el 10 de noviembre cuando un grupo de pescadores encontraron miles de peces que agonizaban en la bahía de Los Britos, al este de Tucumán, y otros sin vida que eran arrastrados por el agua y quedaban encallados en la costa de El Frontal.

Los pescadores filmaron esta situación y el video se volvió viral a través de las redes sociales.

Días después, las autoridades tucumanas descartaron que la mortandad se haya registrado por el derrame de desechos de las industrias tucumanas a la cuenca del río Salí y “sostuvieron que se había tratado de una cuestión natural consecuencia del cambio climático”.

“Se han llevado a cabo trabajos de recorrido muy importantes el 12, 13 y 14 de noviembre, se tomaron muestras, se hizo interconsulta con la Fundación Miguel Lillo y se obtuvieron algunos tipos de análisis a partir de la toma de muestras”, indicó el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro.

Y añadió: “Tenemos en claro que la mortandad de esos peces no se debe a contaminación sino de un fenómeno climático. Hasta el momento se cree que es la falta de oxígeno por la escasa cantidad de agua que tiene el río y por la gran cantidad de peces que suben a desovar. El cambio climático ha producido un calentamiento del agua”.

Las autoridades santiagueñas no coincidieron con lo declarado en Tucumán y decidieron llevar adelante una investigación aparte.

Por su parte, Jorge Rocchia Ferro, empresario azucarero y titular de la Unión Industrial de Tucumán se refirió a las acciones realizadas por Gendarmería en los ingenios, y consideró que “las inspecciones que se hicieron están bien y fueron en el marco de una denuncia realizada en Santiago del Estero”.

“Las plantas de nuestra empresa no contaminan, cumplimos con todas las normas y no tenemos problemas para que hagan las inspecciones”, concluyó. (Télam)